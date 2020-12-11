Главное о коронавирусе на 11 декабря: спасение сложных пациентов в РТ, вакцину получили 150 тысяч россиян

COVID-19 как основная причина смерти

За последние сутки в Татарстане подтвердилось 94 новых случая коронавируса. Всего на 11 декабря в Татарстане зарегистрировано 11 323 случая COVID-19.



Выздоровели за весь период 9 922 человека, в том числе 98 за минувшие сутки. Умерли за весь период 158 человек.



Заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков сообщил, что в Татарстане еще не началась вакцинация от коронавируса. Сейчас в ведомстве ждут поступления препарата, чтобы начать вакцинацию, — ожидается, что он поступит уже сегодня.

В октябре 2020 года коронавирус стал основной причиной смерти 34 жителей Татарстана. При этом COVID-19 идентифицирован у 12 из 34 умерших татарстанцев. В оставшихся 22 случаях он предполагается как основная причина смерти, но не обнаружен в организме человека.

Врачи инфекционного госпиталя при ЦГКБ №18 вылечили пациентку от коронавируса при помощи антиковидной плазмы. За несколько дней степень поражения легких у женщины увеличилась с 15 до 65%.

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от COVID-19. Жертвами коронавирусной инфекции стали трое мужчин 1947, 1948 и 1958 годов рождения.

В РКБ Татарстана вылечили от COVID-19 48-летнего мужчину из Италии. Его положили в больницу, где он лечился больше двух недель с поражением 50% легких. Казанские врачи вылечили мужчину, уже на днях он возвращается на родину.

В Татарстане врачи Спасской ЦРБ помогли 75-летней пациентке побороть коронавирус. Она вылечилась, несмотря на 70%-ное поражение легких.

Замглавы татарстанского управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина в ответ на новый ролик студентов КФУ, в котором они призвали вернуть вузы на «дистант», посоветовала заняться им учебой.

На сегодня 22 школьных класса перевели на удаленку из-за опасности COVID-19. За сутки в классы не пустили 116 детей, с начала года эта цифра составила 9 791.

В Татарстане насчитывается около 4% завозных случаев коронавируса в общей структуре заболевших COVID-19. С курортов больным вернулся 61 татарстанец.

В Роспотребнадзоре по РТ рассказали, как проводить хороводы на детских мероприятиях. Если утренник проходит в одном коллективе, например, в детсадовской группе, можно водить хороводы, взявшись за руки. Также допустимо устраивать его на улице, если дети надели перчатки или варежки. Если коллективы разные, лучше водить хоровод без взятия за руки, просто походить вокруг елки.



Жалобы на скорую и медучреждения



За последние сутки в России выявлено 28 585 новых случаев коронавируса, выздоровел 26 171 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 2 597 711 человек, а выздоровевших — до 2 059 840 человек.



Зафиксировано 613 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 45 893 человека.



В России на сегодняшний день проведено более 81,5 млн тестов на коронавирус, в том числе 543 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 548,9 тыс. человек.

На этой неделе в России в гражданский оборот поступят 7,8 тысячи доз отечественной вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона», сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Фото: kremlin.ru

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России ожидается повышение смертности в ноябре и декабре 2020 года. По ее словам, это связано с факторами, «которые мы сегодня анализируем и которые мы продолжаем выявлять». Она также отметила, что в зимнее время наблюдается традиционное увеличение количества смертей.

Жители России могут пожаловаться на портале госуслуг на проблемы с вызовом скорой помощи или с дозвоном в медучреждения в условиях распространения коронавируса. Для этого необходимо авторизоваться на портале и заполнить электронную форму сообщения. Для одной жалобы предусмотрено одно сообщение.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова напомнила россиянам о рекомендации воздержаться от употребления алкоголя при вакцинации от COVID-19. Это касается и лекарств, угнетающих иммунную систему человека.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что людям, страдающим аллергией, можно прививаться вакциной от коронавируса «Спутник V». При этом он отметил, что вакцина Pfizer из-за своей технологии может быть противопоказана аллергикам, так как это РНК-содержащий препарат.

Фото: sputnikvaccine.com

Гинцбург рассказал, что вакцину от коронавируса «Спутник V» получили уже более 150 тысяч россиян. Препарат был получен в рамках гражданского оборота.

Все российские регионы сообщили о своей готовности к вакцинации от COVID-19. Процесс вакцинации в субъектах России запустят до конца недели.

Остановка производства австралийской вакцины

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 69 598 462 человека, 1 581 902 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (15 616 380). На второй строчке — Индия (9 796 769), на третьей — Бразилия (6 781 799). Россия на четвертом месте (2 546 113, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятом — Франция (2 391 643).



Больше всего смертей зафиксировано в США (292 179). За ними следуют Бразилия (179 765), Индия (142 186), Мексика (112 326) и Великобритания (63 179).



Международная группа ученых пришла к выводу, что витамин С облегчает течение коронавируса. По данным ученых, благодаря витамину С смертность от коронавируса снижается на 68%.

В Австралии принято решение об остановке производства вакцины от коронавируса, разработанной Университетом Квинсленда (UQ) и производителем вакцин CSL. Разработчики препарата пояснили, что на первой фазе испытания препарата, в котором приняли участие 216 человек, было выявлено, что, несмотря на отсутствие серьезных побочных эффектов, выработавшиеся после вакцинирования испытуемых антитела мешают диагностике ВИЧ и приводят к ложноположительным результатам некоторых тестов на ВИЧ.

Фото: csl.com

Число скончавшихся пациентов с коронавирусом в США превысило военные потери страны во Второй мировой войне. Об этом говорят данные американского министерства по делам ветеранов.

Комитет экспертов при американском регуляторе FDA проголосовал за то, чтобы рекомендовать использование вакцины от коронавируса американского фармацевтического гиганта Pfizer и немецкой компании BioNTech.

Остров Бали (Индонезия) могут открыть для иностранных туристов до Нового года или в начале января. Глава азиатско-тихоокеанского департамента Всемирной туристической организации Гарри Хван заявил, что Бали готов открыться для туризма в ближайшее время или в следующем году.

Маргарита Головатенко