Главное о коронавирусе на 22 июня: дополнительные койки в Казани, COVID-free-рестораны в Москве

В Казани разворачивают дополнительные койки

В Татарстане за последние сутки зарегистрирован 32 новый случай COVID-19. Всего на 22 июня в республике зарегистрировано 22 153 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 19 743 человек, в том числе 101 за минувшие сутки. Умерло за весь период 527 человек, в том числе 4 за последние сутки.

В стационарах Казани разворачивают дополнительные койки для пациентов с ОРВИ и подозрением на коронавирус. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Татарстана — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

В Татарстане спрос на медиков вырос на 71% за два года, говорится в исследовании hh.ru. В среднем медикам в республике предлагают зарплату в размере 40 тысяч рублей, а в целом по России — 45 тысяч рублей. Уровень зарплаты медиков, чья работа непосредственно связана с коронавирусом, выше в среднем на 20 тысяч рублей.

Фото: Максим Платонов

Заработали первые COVID-free-рестораны

За последние сутки в России выявили 16 715 новых случаев коронавируса, выздоровели 11 117 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 350 919 человек, а выздоровевших — до 4 889 450 человек.

За сутки болезнь унесла жизни 546 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 130 347 человек.

За последние сутки проведено 274 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 631 703 человека.

В России прирост заболеваемости коронавирусом наблюдается примерно в 65 регионах, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, на начальном этапе в рост заболеваемости было вовлечено порядка 30 регионов. На сегодня примерно 465 тыс. пациентов находятся на лечении или под наблюдением медиков



Глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в городах-миллионниках необходимо усилить меры по борьбе с коронавирусом. Это касается Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других крупных городов страны.

Фото minzdrav.gov.ru

В Москве заработали первые COVID-free-рестораны. Весь персонал заведений вакцинирован от коронавируса, посетителей также пускают только при условии вакцинации по QR-коду с сайта Госуслуг. Дети могут прийти со взрослыми. Эксперимент продлится до 29 июня.



Врио главы Мордовии Артем Здунов сделал прививку отечественной вакциной «Спутник V» и хорошо себя чувствует. По словам Здунова, у него уже есть антитела, поскольку он перенес коронавирус. Но прививка необходима независимо от уровня титров антител.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, в чем опасность «индийского» штамма коронавируса. Такой вариант COVID-19 не разрушает клетки, а только распространяется: переходя из одной в другую, он образует многоядерные клетки и становится устойчив к находящимся в крови антителам. При этом запас антител, который есть у человека после вакцинации «Спутником V», достаточно высокий.



Фото: Максим Платонов

Сотрудники института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН рассказали, у кого формируется больше всего антител к коронавирусу — это те, кто перенес COVID-19, а затем вакцинировался «Спутником V». Это может быть связано с тем, что после перенесенного заболевания организм человека уже знаком с вирусными белками и иммунная система дает более мощный ответ.



Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, что получает много обращений о дискриминации непривившихся граждан. Она считает, что стимулирование вакцинации от коронавируса через ограничение в правах является «нечестной игрой». Москалькова отметила, что необходимо найти решение для людей, которым вакцинация противопоказана по состоянию здоровья.

В Нижегородской области ввели обязательную вакцинацию сотрудников некоторых сфер. В их числе работники образования, торговли, сферы услуг, транспорта, а также госслужащие и сотрудники других сфер.



Обязательную вакцинацию решили ввести в в Краснодарском крае. Прививать в обязательном порядке будут в первую очередь тех, кто работает с людьми.

Фото: Максим Платонов

В Пензенской области из-за роста заболеваемости коронавирусом усилили меры по борьбе с распространением инфекции. В регионе приостановили работу фуд-кортов и прочих точек питания в торговых центрах и торгово-развлекательных комплексах. Заведениям общепита запретили оказывать услуги в период с 23.00 до 06.00 (по мск). Исключение составляет обслуживание навынос и доставка заказов, следует из постановления врио губернатора региона.



В Центре «Вектор» сообщили, что вакцину «ЭпиВакКорона» можно использовать для ревакцинации неограниченное количество раз. Возможность неоднократно делать прививку препаратом позволяет его состав.



Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал граждан ограничивать контактирование с другими людьми. Глава Минздрава рекомендовал россиянам, которые переболели коронавирусом и сделали прививку полгода назад и раньше, пройти ревакцинацию.



В Свердловской области из-за ухудшения эпидемиологической ситуации отменили областной Сабантуй и другие массовые мероприятия. Также эпидобстановка не позволяет провести в регионе ни общегородской выпускной в Екатеринбурге, ни выпускные в школах.



В Бурятии Роспотребнадзор проверит свадьбу депутата от КПРФ Народного хурала республики Тимура Нимаева на соблюдение антиковидных мер. Жители региона направили в в местный Роспотребнадзор и правоохранительные органы жалобы из-за проведения мероприятия 19 июня в банкетном зале Capital Hall Crystal города Улан-Удэ. На банкете собралось порядка 300 человек.

В Индии выявили новый штамм, способный уменьшать количество антител

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразилось 178 788 247 человек, 3 873 285 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (33 554 319). На второй строчке — Индия (29 977 861), на третьей — Бразилия (17 966 831), на четвертой — Франция (5 819 584), на пятой — Турция (5 375 593). Россия занимает шестое место (5 272 328, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (602 092). За ними следуют Бразилия (502 586), Индия (389 302), Мексика (231 244), Перу (190 645) и Великобритания (128 245).

В ВОЗ сообщили, что заболеваемость COVID-19 в мире снижается восьмую неделю подряд. По словам гендиректора Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адана Гебрейесуса, это «хорошая новость».



Фото twitter.com/DrTedros

В Индии выявили новый штамм «Дельта плюс». На территории индийского штата Махараштра зафиксировали 20 случаев заражения. Новая вариация патогена отличается наличием мутации K417N в спайковом белке, которая может уменьшать активность антител у переболевших и вакцинированных.

Схожую с индийским штаммом мутацию коронавируса выявили в Казахстане. Мутацию выявили после ПЦР-скрининга положительных тестов на COVID-19, сделанных после резкого роста уровня заболеваемости в столице страны Нур-Султане.

Врачи перечислили опасные симптомы, характерные для индийского штамма коронавируса. По словам инфекциониста Абдула Гафура, у зараженных часто наблюдается диарея. Он уточнил, что подобный симптом встречался в первую волну пандемии гораздо реже. Также у пациентов болят голова и горло, появляется насморк. Кроме того, заболевшие жалуются на нарушения слуха и тяжелые расстройства желудка.

В Турции с 1 июля отменят комендантский час, введенный из-за пандемии коронавируса. Госучреждения возвращаются к обычным часам работы. Возрастные ограничения на пользование общественным транспортом отменяются.

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Ученые из Центра физики и медицины Макса Планка и Немецкого центра иммунотерапии выявили способность коронавируса влиять на клетки крови. Ученые выяснили, что в долгосрочной перспективе коронавирус может влиять на размер и жесткость красных и белых кровяных телец, а также приводит к деформации некоторых клеток. Это объясняет повышенный риск окклюзии сосудов и эмболии легких при COVID-19 и дефицит кислорода в клетках.

Эстония разрешила въезд привитым от COVID-19 туристам. У туристов не должно быть симптомов заболевания, они должны быть полностью привиты от коронавируса, а с момента введения второй вакцины не должно пройти больше года.

В Южной Корее впервые официально признан факт смерти, наступившей из-за вакцинации препаратом против коронавируса AstraZeneca. До сих пор органы здравоохранения расследовали 224 случая смерти, которые могут быть связаны с вакцинацией. Эксперты считают, что в 210 случаях вакцина не является причиной гибели пациентов. Еще 13 случаев пока расследуются.

На Филиппинах отказывающимся вакцинироваться пригрозили задержанием. Президент Филиппин Родриго Дутерте пообещал людям, отказывающимся прививаться от коронавирусной инфекции, что их могут задержать. Во время еженедельного брифинга он заявил, что тем, кому не сделают прививку, лучше покинуть страну.

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Британские ученые из Оксфордского университета заявили о способе ускорить лечение COVID-19. Они изучали применение будесонида и пришли к мнению, что больным с коронавирусом может помочь ингалятор от астмы.

Ольга Плешкова