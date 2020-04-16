«Ставить страх в основу коммуникационной стратегии властей нельзя»

На заседании экспертного штаба «Волга» политологи и чиновники сегодня обсудили, как общество реагирует на действия власти по сдерживанию коронавируса

Фото: Максим Платонов

Надо ли запугивать граждан, чтобы они соблюдали режим самоизоляции? Почему обществу не нравятся ограничения? Поможет ли нам внедрение социального рейтинга по примеру Китая? И, наконец, как изменится мир после пандемии и надолго ли с нами коронавирус? Ответы на эти вопросы — в материале «Реального времени».

Обществу нужно внятно объяснять, зачем нужны ограничения

Первым вопросом, поднятым на сегодняшнем заседании, стала реакция общества на ограничения, введенные в стране из-за пандемии коронавируса. Меры и поведение властей разнятся от региона к региону, и это сказывается на настроениях населения.

— У людей развивается паранойя, в том числе потому, что некоторые региональные власти не могут внятно объяснить, зачем нужны те или иные меры, — считает президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. — Вообще, руководитель должен вселять уверенность. Когда я вижу репортажи о том, как руководитель Татарстана выезжает по районам или ведет какие-то совещания, то от него веет спокойствием. А когда я вижу, как записывает видеообращение к населению, к примеру, глава Хакасии, то мне становится неуютно, потому что видно: ему самому страшно.

По мнению президента коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгения Минченко, общественное сознание было бы гораздо более толерантным к принимаемым антикризисным мерам, если бы они были понятны, рациональны и доступно объяснены.

— Нужно разговаривать честно с самими собой, не должно быть в самой системе органов власти боязни говорить не совсем приятную информацию, — считает президент РАСО Станислав Наумов. — К слову, Татарстан может себе это позволить, поскольку у вас сильная, уважаемая и политически стабильная система власти и руководство соответствующее.

«В текущей информационной ситуации я бы ставил на первый план количество выздоровевших и протестированных. Еще один хороший показатель — количество резервных коек, которые можно оборудовать. Должна поменяться статистическая парадигма», — уверен Станислав Наумов. Фото предоставлено агентством «Теория Дарвина»

Он добавил, что сумбур вносит «неразбериха в статистике», так что в этой части требуется серьезная корректировка.



— Когда говорят о 3 тысячах человек по стране, то кто это? Это 3 тысячи, которые сами пришли или которых привезли на скорой помощи, потому что они почувствовали ухудшение? Просто это один объем для тревоги и озабоченности. Или же стали больше проводить тестов на коронавирус, то есть власть действует на опережение? Вообще, в текущей информационной ситуации я бы ставил на первый план количество выздоровевших и протестированных. Еще один хороший показатель — количество резервных коек, которые можно оборудовать. Должна поменяться статистическая парадигма, — уверен Станислав Наумов.

Пугать или не пугать?

Эксперты обсудили и вопрос о том, что делать с людьми, которые не хотят сидеть в самоизоляции. Запугивать ли их? Или рассчитывать на сознательность?

— Мы все прекрасно понимаем, зачем все это делается. Эти меры принимаются для того, чтобы система здравоохранения не получила пиковую нагрузку. Все вирусологи и эпидемиологи в один голос говорят, что избежать значительной заболеваемости не получится. Если я правильно помню цифры, то порядка 70% населения так или иначе переболеют. Наша задача сейчас в том, чтобы путем карантинных мер сделать так, чтобы не произошло одномоментного роста заболевших. Система может банально не выдержать, как, например, произошло в ряде европейских стран. Наша задача — пойти по более пологому варианту. Карантинные меры в 2—4 недели — абсолютно правильное решение, — считает замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«Наша задача — пойти по более пологому варианту. Карантинные меры в 2—4 недели — абсолютно правильное решение», — считает Владимир Жаворонков. Фото Максима Платонова

В свою очередь политолог Аббас Галямов заявил, что ситуация, при которой «общество действовало бы в соответствии с предписанными мерами», — нереальная, но в целом «доказательств неадекватности общества пока нет».

— На мой взгляд, на сегодня мы имеем достаточно адекватную общественную реакцию. Можно было ожидать, что запрет на перемещение приведет к росту общественного недовольства, но на практике этого не произошло. Люди восприняли ограничительные меры достаточно адекватно. Пугать ли людей? Большая часть тех, которая уже сейчас сидит дома, в таком случае вообще погрузится в депрессивное состояние, и мы получим кучу других проблем: домашнее насилие, алкоголь и так далее. Мне кажется, ставить страх в основу коммуникационной стратегии властей нельзя, — уверен эксперт.

Владимир Жаворонков согласен: пугать людей — неверная стратегия.

— У нашего общества в последние несколько лет есть очень четкий запрос на откровенность диалога с властью. Чем более мы будем открыты, тем выше будет уровень самосознания у общества. Мое личное мнение: я пока не фиксирую достаточной зрелости общества по отношению к такому потенциальному диалогу. Как разговаривать с обществом, когда с людьми точно проговорили, чем грозит нарушение самоизоляционных мер, и тем не менее часть граждан сознательно пренебрегла рекомендациями медицинского сообщества? — задается вопросом чиновник.

«Если ты не трогал лицо в течение дня, то тебе начислят бонусы»



Прозвучали на заседании и конкретные предложения, которые могли бы помочь справиться со сложившейся непростой ситуацией. К примеру, президент РАСО Станислав Наумов предложил ввести систему социального поощрения — примерно как в одном из эпизодов «Черного зеркала».

— У нас пока только запреты и наказания. То, о чем говорит президент РАСО, — это народным языком называется «плюшки», — пояснил предложение коллеги президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. — Татарстан — идеальная площадка для пилотного проекта. На уровне Иннополиса или всей республики сделайте нормальное приложение, в котором, если ты нарушил, то какие-то очки с тебя снимают, а если ты, к примеру, не трогал лицо в течение дня, то тебе начислят бонусы, которые потом можно конвертировать во что-то.

Марат Баширов уверен: «Коронавирусная инфекция с нами навсегда». И, исходя из этого, властям необходимо менять способы регулирования жизни людей. Фото Максима Платонова

Глава некоммерческого партнерства «Национальная лига специалистов по связям бизнеса и государства» Марат Баширов и вовсе уверен: «Коронавирусная инфекция с нами навсегда». И, исходя из этого, властям необходимо менять способы регулирования жизни людей.

— Надо вводить квоты. Нельзя полностью запрещать человеку покидать дом. Надо ему сказать: ты имеешь право, условно говоря, выйти в магазин два раза в неделю. А если ты старше 60 лет, то только один раз, если тебе 25, то три раза. Передвижение на автомобиле: если у тебя четные номера — ездишь по четным дням (в Пекине такое уже давно сделано). Такое квотирование нужно продумать и вводить везде, — поставил точку в обсуждении Марат Баширов.