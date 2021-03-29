Главное о коронавирусе на 29 марта: в Чехии выявили новый штамм вируса, ковид и домашние животные
В Татарстане переболели коронавирусом 0,5% населения
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 38 новых случаев COVID-19. Всего на 29 марта в республике зафиксировали 19 348 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 16 120 человек, в том числе 9 за минувшие сутки.
- В Татарстане количество официально зарегистрированных заболевших за все время пандемии составляет всего лишь 0,5% от всей численности населения — это значит, что болезнь затронула каждого двухсотого жителя республики. Причем надо понимать, что в статистику попадают только случаи болезни, подтвержденные ПЦР-тестом.
- На прошлой неделе в Татарстан поступило 33 тыс. доз вакцин от коронавируса, в том числе в Казань — более 10 тыс. доз, сообщил сегодня на совещании в мэрии замминистра здравоохранения РТ — начальник управления здравоохранения исполкома Казани Владимир Жаворонков. В ближайшее время в республике ожидают еще 3 тыс. доз «ЭпиВакКороны». В общей сложности РТ получила более 149 тыс. доз вакцины, Казань — свыше 56 тыс. доз.
Когда люди будут защищены, коронавирус распространится на домашних животных
За последние сутки в России выявили 8 711 новых случаев коронавируса, выздоровело 7 280 пациентов. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 528 543 человек, а выздоровевших — до 4 146 408.
За сутки болезнь унесла жизни 293 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 98 033 человека.
- При нынешних темпах вакцинации россиян от COVID-19 коллективный иммунитет будет к концу лета. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Для достижения коллективного иммунитета нужно, чтобы прививку сделали около 70% взрослого населения.
- Также он объяснил, почему процедура вакцинации от коронавируса была непубличной. По его мнению, если кто-то захочет сфальсифицировать вакцинацию, то это не сложно: достаточно показать на камеры укол не препарата, а витаминов. «Ну мы разве с вами должны обезьянничать что ли? Обязательно делать, как кто-то где-то делает? Ну наверное, нет», — сказал российский лидер.
- Никаких серьезных побочных эффектов после применения российских вакцин от коронавируса не выявлено, пока все идет нормально, заявил президент РФ Владимир Путин. «По-моему, что касается наших прививок, у них и противопоказаний-то никаких нет. Я знаю, знаю точно совершенно, что прививаются люди с достаточно тяжелыми хроническими заболеваниями и нормально себя чувствуют. Я не знаю, во всяком случае мне неизвестно ни одного серьезного побочного эффекта от применения всех наших зарегистрированных трех вакцин», — заявил глава государства.
- В России будет действовать единый алгоритм межведомственного и межрегионального взаимодействия на случай распространения опасных инфекционных заболеваний. Об этом сообщается на сайте правительства РФ. Всего в документе представлено более 30 мероприятий. Некоторые из них будут реализовывать на этапе обнаружения рисков, отдельные начнут реализовывать при ухудшении обстановки. По каждому пункту назначат ответственного исполнителя.
- Власти Москвы отмечают положительную динамику соблюдения масочно-перчаточного режима в городском транспорте, порядка 99% пассажиров надевают маску.
- Когда человечество будет защищено от коронавируса с помощью вакцин, инфекция распространится на сельскохозяйственных и домашних животных, рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
- Ряд сотрудников центра имени Гамалеи ревакцинировались «Спутником V», иммунные ответы у них хорошие, заявил заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.
В Северную Македонию доставили вторую партию вакцины «Спутник V»
В мире коронавирусом нового типа на 10.15 (мск) заразилось 127 193 668 человек, 2 784 153 человека умерло. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (30 262 380). На второй строчке — Бразилия (12 534 688), на третьей — Индия (12 039 644), на четвертой — Франция (4 606 185). На пятой строчке Россия (4 469 327, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (549 335). За ними следуют Бразилия (312 206), Мексика (201 623), Индия (161 843) и Великобритания (126 834).
- В Чехии выявили новый штамм коронавируса. Его обнаружили в городе Брно сотрудники специализированной лаборатории Elisabeth Pharmacon. Мутация не опаснее, чем британский или южноафриканский штаммы вируса, заявляют ученые. Исследования продолжаются.
- Ученые из Кентского университета и Университета Лидса Беккета выявили связь между чувством стыда из-за заболевания коронавирусом и увеличением сроков борьбы с пандемией. Люди, которые стыдятся того, что заразились коронавирусом, реже обращаются за медпомощью с жалобами на болезнь. Это в свою очередь приводит к игнорированию принципов социальной дистанции и, соответственно, к увеличению числа заразившихся. Зачастую заболевшие стесняются говорить о том, что заразились, своим родственникам, что лишь способствует распространению COVID-19.
- Президент Венесуэлы Николас Мадуро одобрил использование поставок нефти для расчетов со странами-производителями вакцин, в то время как дипломаты страны пытаются добиться оплаты поставок препаратов в рамках COVAX средствами с замороженных государственных счетов.
- Глава ведомства канцлера ФРГ Хельге Браун призвал любой ценой избежать возможного появления устойчивой к вакцине новой мутации COVID-19. Браун предположил, что в случае резкого роста заболеваемости при параллельной вакцинации может возникнуть риск, «что следующая мутация вируса станет невосприимчивой к вакцине».
- Число заболевших новым типом коронавируса в Индии продолжает увеличиваться: за прошедшие сутки в республике выявили рекордные за пять месяцев 62,7 тысячи новых случаев заражения, такую информацию распространил Минздрав страны.
- Сертификаты вакцинации от нового типа коронавирусной инфекции будут доступны в странах Евросоюза к 15 июня. В документе будут указаны имя владельца, дата его рождения, номер паспорта, а также данные о прививке от коронавируса или информация о перенесенном заболевании.
- В Северную Македонию доставлена вторая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» из РФ, сообщил министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче. Первая партия вакцины от коронавируса из России прибыла в Северную Македонию 7 марта.
- Белый дом вместе с американскими компаниями работает над введением так называемых паспортов или сертификатов для жителей страны, сделавших прививку от нового коронавируса.
комментарии
Говорили что точно болеет короной. Но ведь многим ставят только пневмонию