Главное о коронавирусе на 29 марта: в Чехии выявили новый штамм вируса, ковид и домашние животные

Фото: Руслан Давлетшин

В Татарстане переболели коронавирусом 0,5% населения

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 38 новых случаев COVID-19. Всего на 29 марта в республике зафиксировали 19 348 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 16 120 человек, в том числе 9 за минувшие сутки.



В Татарстане количество официально зарегистрированных заболевших за все время пандемии составляет всего лишь 0,5% от всей численности населения — это значит, что болезнь затронула каждого двухсотого жителя республики. Причем надо понимать, что в статистику попадают только случаи болезни, подтвержденные ПЦР-тестом.



На прошлой неделе в Татарстан поступило 33 тыс. доз вакцин от коронавируса, в том числе в Казань — более 10 тыс. доз, сообщил сегодня на совещании в мэрии замминистра здравоохранения РТ — начальник управления здравоохранения исполкома Казани Владимир Жаворонков. В ближайшее время в республике ожидают еще 3 тыс. доз «ЭпиВакКороны». В общей сложности РТ получила более 149 тыс. доз вакцины, Казань — свыше 56 тыс. доз.



Фото: Максим Платонов

Когда люди будут защищены, коронавирус распространится на домашних животных

За последние сутки в России выявили 8 711 новых случаев коронавируса, выздоровело 7 280 пациентов. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 528 543 человек, а выздоровевших — до 4 146 408.



За сутки болезнь унесла жизни 293 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 98 033 человека.



При нынешних темпах вакцинации россиян от COVID-19 коллективный иммунитет будет к концу лета. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Для достижения коллективного иммунитета нужно, чтобы прививку сделали около 70% взрослого населения.

Также он объяснил, почему процедура вакцинации от коронавируса была непубличной. По его мнению, если кто-то захочет сфальсифицировать вакцинацию, то это не сложно: достаточно показать на камеры укол не препарата, а витаминов. «Ну мы разве с вами должны обезьянничать что ли? Обязательно делать, как кто-то где-то делает? Ну наверное, нет», — сказал российский лидер.



Фото kremlin.ru

Никаких серьезных побочных эффектов после применения российских вакцин от коронавируса не выявлено, пока все идет нормально, заявил президент РФ Владимир Путин. «По-моему, что касается наших прививок, у них и противопоказаний-то никаких нет. Я знаю, знаю точно совершенно, что прививаются люди с достаточно тяжелыми хроническими заболеваниями и нормально себя чувствуют. Я не знаю, во всяком случае мне неизвестно ни одного серьезного побочного эффекта от применения всех наших зарегистрированных трех вакцин», — заявил глава государства.

В России будет действовать единый алгоритм межведомственного и межрегионального взаимодействия на случай распространения опасных инфекционных заболеваний. Об этом сообщается на сайте правительства РФ. Всего в документе представлено более 30 мероприятий. Некоторые из них будут реализовывать на этапе обнаружения рисков, отдельные начнут реализовывать при ухудшении обстановки. По каждому пункту назначат ответственного исполнителя.



Власти Москвы отмечают положительную динамику соблюдения масочно-перчаточного режима в городском транспорте, порядка 99% пассажиров надевают маску.

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Когда человечество будет защищено от коронавируса с помощью вакцин, инфекция распространится на сельскохозяйственных и домашних животных, рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Ряд сотрудников центра имени Гамалеи ревакцинировались «Спутником V», иммунные ответы у них хорошие, заявил заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.

В Северную Македонию доставили вторую партию вакцины «Спутник V»

В мире коронавирусом нового типа на 10.15 (мск) заразилось 127 193 668 человек, 2 784 153 человека умерло. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (30 262 380). На второй строчке — Бразилия (12 534 688), на третьей — Индия (12 039 644), на четвертой — Франция (4 606 185). На пятой строчке Россия (4 469 327, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (549 335). За ними следуют Бразилия (312 206), Мексика (201 623), Индия (161 843) и Великобритания (126 834).





В Чехии выявили новый штамм коронавируса. Его обнаружили в городе Брно сотрудники специализированной лаборатории Elisabeth Pharmacon. Мутация не опаснее, чем британский или южноафриканский штаммы вируса, заявляют ученые. Исследования продолжаются.

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Ученые из Кентского университета и Университета Лидса Беккета выявили связь между чувством стыда из-за заболевания коронавирусом и увеличением сроков борьбы с пандемией. Люди, которые стыдятся того, что заразились коронавирусом, реже обращаются за медпомощью с жалобами на болезнь. Это в свою очередь приводит к игнорированию принципов социальной дистанции и, соответственно, к увеличению числа заразившихся. Зачастую заболевшие стесняются говорить о том, что заразились, своим родственникам, что лишь способствует распространению COVID-19.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро одобрил использование поставок нефти для расчетов со странами-производителями вакцин, в то время как дипломаты страны пытаются добиться оплаты поставок препаратов в рамках COVAX средствами с замороженных государственных счетов.

Глава ведомства канцлера ФРГ Хельге Браун призвал любой ценой избежать возможного появления устойчивой к вакцине новой мутации COVID-19. Браун предположил, что в случае резкого роста заболеваемости при параллельной вакцинации может возникнуть риск, «что следующая мутация вируса станет невосприимчивой к вакцине».

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Число заболевших новым типом коронавируса в Индии продолжает увеличиваться: за прошедшие сутки в республике выявили рекордные за пять месяцев 62,7 тысячи новых случаев заражения, такую информацию распространил Минздрав страны.

Сертификаты вакцинации от нового типа коронавирусной инфекции будут доступны в странах Евросоюза к 15 июня. В документе будут указаны имя владельца, дата его рождения, номер паспорта, а также данные о прививке от коронавируса или информация о перенесенном заболевании.

В Северную Македонию доставлена вторая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» из РФ, сообщил министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче. Первая партия вакцины от коронавируса из России прибыла в Северную Македонию 7 марта.

Белый дом вместе с американскими компаниями работает над введением так называемых паспортов или сертификатов для жителей страны, сделавших прививку от нового коронавируса.

Алексей Нечаев