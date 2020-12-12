Главное о коронавирусе на 12 декабря: тысяча доз «Спутник V» в РТ, «ЭпиВакКорона» в гражданском обороте
Новое постановление о выплатах
За последние сутки в Татарстане подтвердилось 89 новых случаев коронавируса. Всего на 12 декабря в Татарстане зарегистрировано 11 412 случаев COVID-19.
Выздоровели за весь период 10 007 человек, в том числе 85 за минувшие сутки. Умер за весь период 161 человек.
- В Татарстане часть заболевших коронавирусом остались без бесплатных лекарств. Помимо этого, не все пациенты информированы о том, что им полагаются бесплатные препараты для лечения COVID-19.
- Руководитель Управления здравоохранения Нижнекамска Сергей Мерясев призвал горожан не приходить самостоятельно в палатки, которые установлены на территории НЦРМБ и возле поликлиники №2, для ожидания своей очереди на компьютерную томографию.
- Кабмин Татарстана утвердил постановление, определяющее порядок выплат медикам, работающим с коронавирусными пациентами. Врачам и младшему медперсоналу за оказание скорой медпомощи ковидным пациентам будут выплачивать 494, 246 и 186 рублей за смену соответственно. Диспетчерам будут начислять 124 рубля за смену. Водителям скорой помощи — 186 рублей.
- В Татарстан поступила первая партия вакцины от коронавируса «Спутник V». В республику прибыла 1 тыс. доз препарата. С субботы вакцину начали развозить по республиканским поликлиникам.
- За последние сутки подтвердились еще три летальных случая от коронавируса в Татарстане. Умерли три женщины 1925, 1941 и 1951 годов рождения.
- Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков рассказал, что с 3 по 9 декабря в Татарстане на горячую линию по коронавирусу поступило 4 261 обращение.
- Замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что артисты, играющие Деда Мороза на массовых мероприятиях, не обязаны предоставлять справки об отсутствии коронавируса.
«ЭпиВакКорона» поступила в гражданский оборот
За последние сутки в России выявлено 28 137 новых случаев коронавируса, выздоровели 26 118 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 2 625 848 человек, а выздоровевших — до 2 085 958 человек.
Зафиксировано 560 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 46 453 человека.
В России на сегодняшний день проведено более 82,1 млн тестов на коронавирус, в том числе 532 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 555,8 тыс. человек.
- В России планируется разрешить туристам переносить туры с кешбэком, если в стране усилят «антиковидные» ограничения. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в регионе, где предоставляется туруслуга, или в субъекте, где живет турист, оказание оплаченной услуги может быть перенесено на срок не позднее 31 декабря 2021 года.
- Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев выразил мнение, что пандемия коронавируса пойдет на спад в середине 2021 года.
- Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова сообщила, что вакцина «ЭпиВакКорона», которую разработал центр «Вектор», поступила в гражданский оборот.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ряд стран и их крупные фармкомпании препятствуют появлению российской вакцины «Спутник V» в некоторых государствах.
- Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что против российской вакцины от коронавируса ведется информационная кампания, финансируемая из-за рубежа.
100%-ный рост смертности в Европе за полтора месяца
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 71 081 996 человек, 1 594 807 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (15 842 789). На второй строчке — Индия (9 826 775), на третьей — Бразилия (6 836 227). Россия на четвертом месте (2 574 319, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятом — Франция (2 405 210).
Больше всего смертей зафиксировано в США (295 473). За ними следуют Бразилия (180 437), Индия (142 628), Мексика (113 019) и Великобритания (63 603).
- Пандемия коронавируса завершится во втором квартале следующего года, заявил директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен. По его словам, рынок делает ставки на возвращение в норму экономики в следующем году.
- Число заболевших коронавирусом в мире превысило 70 млн человек.
- В зоопарке Луисвилла (штат Кентукки, США) подтвердился коронавирус у снежного барса. На данный момент в зоопарке ждут результаты тестов на COVID-19 еще у двух снежных барсов. До этого у животных в зоопарке коронавирус не выявляли.
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что из-за пандемии коронавируса мир встал перед угрозой сильнейшего за 80 лет экономического спада.
- Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове рассказала о росте смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 в мире за последние полтора месяца. По ее словам, уровень смертности распределен неравномерно, однако в Европе данная статистика показывает почти стопроцентный рост.
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