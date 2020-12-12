Главное о коронавирусе на 12 декабря: тысяча доз «Спутник V» в РТ, «ЭпиВакКорона» в гражданском обороте

Новое постановление о выплатах

За последние сутки в Татарстане подтвердилось 89 новых случаев коронавируса. Всего на 12 декабря в Татарстане зарегистрировано 11 412 случаев COVID-19.



Выздоровели за весь период 10 007 человек, в том числе 85 за минувшие сутки. Умер за весь период 161 человек.



В Татарстане часть заболевших коронавирусом остались без бесплатных лекарств. Помимо этого, не все пациенты информированы о том, что им полагаются бесплатные препараты для лечения COVID-19.

Руководитель Управления здравоохранения Нижнекамска Сергей Мерясев призвал горожан не приходить самостоятельно в палатки, которые установлены на территории НЦРМБ и возле поликлиники №2, для ожидания своей очереди на компьютерную томографию.

Фото: e-nkama.ru

Кабмин Татарстана утвердил постановление, определяющее порядок выплат медикам, работающим с коронавирусными пациентами. Врачам и младшему медперсоналу за оказание скорой медпомощи ковидным пациентам будут выплачивать 494, 246 и 186 рублей за смену соответственно. Диспетчерам будут начислять 124 рубля за смену. Водителям скорой помощи — 186 рублей.

В Татарстан поступила первая партия вакцины от коронавируса «Спутник V». В республику прибыла 1 тыс. доз препарата. С субботы вакцину начали развозить по республиканским поликлиникам.

За последние сутки подтвердились еще три летальных случая от коронавируса в Татарстане. Умерли три женщины 1925, 1941 и 1951 годов рождения.



Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков рассказал, что с 3 по 9 декабря в Татарстане на горячую линию по коронавирусу поступило 4 261 обращение.

Фото: tatar-inform.ru

Замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что артисты, играющие Деда Мороза на массовых мероприятиях, не обязаны предоставлять справки об отсутствии коронавируса.

«ЭпиВакКорона» поступила в гражданский оборот

За последние сутки в России выявлено 28 137 новых случаев коронавируса, выздоровели 26 118 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 2 625 848 человек, а выздоровевших — до 2 085 958 человек.



Зафиксировано 560 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 46 453 человека.



В России на сегодняшний день проведено более 82,1 млн тестов на коронавирус, в том числе 532 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 555,8 тыс. человек.



В России планируется разрешить туристам переносить туры с кешбэком, если в стране усилят «антиковидные» ограничения. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в регионе, где предоставляется туруслуга, или в субъекте, где живет турист, оказание оплаченной услуги может быть перенесено на срок не позднее 31 декабря 2021 года.

Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев выразил мнение, что пандемия коронавируса пойдет на спад в середине 2021 года.

Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова сообщила, что вакцина «ЭпиВакКорона», которую разработал центр «Вектор», поступила в гражданский оборот.

Фото: gmpnews.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ряд стран и их крупные фармкомпании препятствуют появлению российской вакцины «Спутник V» в некоторых государствах.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что против российской вакцины от коронавируса ведется информационная кампания, финансируемая из-за рубежа.



100%-ный рост смертности в Европе за полтора месяца

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 71 081 996 человек, 1 594 807 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (15 842 789). На второй строчке — Индия (9 826 775), на третьей — Бразилия (6 836 227). Россия на четвертом месте (2 574 319, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятом — Франция (2 405 210).



Больше всего смертей зафиксировано в США (295 473). За ними следуют Бразилия (180 437), Индия (142 628), Мексика (113 019) и Великобритания (63 603).

Пандемия коронавируса завершится во втором квартале следующего года, заявил директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен. По его словам, рынок делает ставки на возвращение в норму экономики в следующем году.

Фото: energovector.com

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 70 млн человек.

В зоопарке Луисвилла (штат Кентукки, США) подтвердился коронавирус у снежного барса. На данный момент в зоопарке ждут результаты тестов на COVID-19 еще у двух снежных барсов. До этого у животных в зоопарке коронавирус не выявляли.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что из-за пандемии коронавируса мир встал перед угрозой сильнейшего за 80 лет экономического спада.



Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове рассказала о росте смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 в мире за последние полтора месяца. По ее словам, уровень смертности распределен неравномерно, однако в Европе данная статистика показывает почти стопроцентный рост.

Маргарита Головатенко