Главное о коронавирусе на 19 января: «ковидные паспорта» не введут в РТ, запись на вакцинацию через госуслуги

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Минздрав опровергает связь смерти учительницы и вакцинации

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 90 новых случаев COVID-19. Всего на 19 января в Татарстане зарегистрировано 15 017 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 11 404 человека, в том числе 72 за минувшие сутки. Умерли за весь период 225 человек.

Заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина подтвердила, что в Татарстане не планируют вводить иммунные паспорта. По ее словам, прививка не защищает от коронавируса на 100%, она помогает защитить от тяжелых форм и летальности.

Минздрав Татарстана категорически отрицает связь между вакцинацией учительницы музыкальной школы в Арске и ее смертью и называют сообщения об этом фейком. В республиканском Минздраве утверждают, что причиной смерти женщины стали «обострения текущего заболевания».

В Татарстане на данный момент массово прививают от коронавируса только вакциной «Спутник V», разработанной центром Гамалеи. Поступление вакцины «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор» ожидают в конце января — начале февраля.

Руководитель Чистопольского района Татарстана Дмитрий Иванов привился вакциной от COVID-19 «Спутник V». Прививку от коронавируса сделал и глава Дрожжановского района республики Марат Гафаров.

Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков сообщил, что в Татарстане нет дефицита вакцины от коронавируса. В республику поступило порядка 13 тысяч комплектов доз. Вакцинировано 5 178 человек, из которых 1 348 — это медработники. Сейчас в Татарстане увеличивается количество пунктов и сокращается количество времени на вакцинацию за счет усовершенствования процесса.

Фото: tatar-inform.ru

По итогам 2020 года в Татарстане уменьшилось количество браков и разводов. Как сообщила начальник Управления ЗАГС Римма Миннуллина, связано это с тем, что из-за пандемии коронавируса с 28 марта и по 12 мая 2020 года была приостановлена государственная регистрация всех видов актов гражданского состояния, кроме заключения брака в исключительных случаях.

Противопоказания к «ЭпиВакКороне»

За последние сутки в России выявили 21 734 новых случая коронавируса, выздоровели 23 262 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 3 612 800 человек, а выздоровевших — до 3 002 026 человек.



Зафиксировано 586 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 66 623 человека.



В России на сегодняшний день проведено более 97,3 млн тестов на коронавирус, в том числе 257 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 615,9 тыс. человек.



Главный научный сотрудник Медико-генетического научного центра РАМН (МГНЦ РАМН) Анча Баранова выразила мнение, что «британский» штамм коронавируса может стать самым распространенным в России к марту, поскольку этот штамм в плане заражения на 56% эффективнее ранее обнаруженного.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что маски при скоплении людей на открытом воздухе следует носить в мороз так же, как и при плюсовых температурах, поскольку коронавирус морозоустойчив и может сохранять свою жизнеспособность при минусовой температуре длительное время.

В России более 97% школьников, то есть 16,3 млн человек, вернулись с понедельника, 18 января, к очному обучению. Для безопасности учеников в образовательных учреждениях реализуется большой комплекс санитарных мероприятий.

Фото Максима Платонова

Через портал госуслуг россиянам выдали около 34 тыс. электронных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Этот документ в электронном виде можно получить в личном кабинете на портале после второго этапа вакцинации.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что следует продолжать носить маски до формирования популяционного иммунитета к коронавирусу.

Вакцинация от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона» противопоказана при тяжелых формах аллергических реакций и гиперчувствительности к компонентам вакцины. При необходимости врач может назначить дополнительные обследования и консультации с профильными специалистами, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора со ссылкой на ответ ГНЦ «Вектор».



На портале госуслуг и в мобильном приложении в регионах запустили запись на вакцинацию от коронавируса. Пока сервис работает в тестовом режиме. С 31 января на портале появится отдельная специализированная форма записи на вакцинацию.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала особое внимание уделить вакцинации работников промышленности. По ее словам, иммунитет к коронавирусу реже всего встречается у тех, кто работает на промышленных предприятиях.

Фото: rospotrebnadzor.ru

Неравное распределение вакцины

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 95 555 763 человека, 2 040 669 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (24 074 657). На второй строчке — Индия (10 581 823), на третьей — Бразилия (8 511 770). Россия на четвертом месте (3 552 888, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятом — Великобритания (3 443 350).



Больше всего смертей зафиксировано в США (398 981). За ними следуют Бразилия (210 299), Индия (152 556), Мексика (141 248) и Великобритания (90 031).

Неравные поставки вакцин от коронавируса COVID-19 среди стран с высоким и низким уровнем дохода подрывают усилия в борьбе с пандемией. Такое мнение выразил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, решение стран вакцинировать в первую очередь работников здравоохранения и пожилых — правильное. Однако неправильным он считает то, что молодые и более здоровые жители богатых стран делают прививку от коронавируса раньше, чем медики и пожилые люди в бедных странах.

В ВОЗ считают, что еженедельное число смертей от коронавируса в скором времени достигнет показателя 100 тысяч. Об этом заявил эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

Власти Германии рассматривают возможность введения обязательного ношения профессиональных респираторных масок класса FFP2. Известно, что с 18 января такая мера уже действует в магазинах и общественном транспорте Баварии. Канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудит с главами федеральных земель ужесточение других мер из-за новых штаммов коронавируса: рассматриваются возможность введения комендантского часа, ограничение работы общественного транспорта, полный перевод, где это возможно, работников предприятий на удаленный режим работы.

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Администрация избранного президента США Джозефа Байдена намерена ужесточить ограничения на международные путешествия в условиях пандемии нового коронавируса. Заявление распространила в Twitter официальный представитель переходной команды демократа Джен Псаки после распоряжения действующего главы Белого дома Дональда Трампа об отмене на въезд в США из стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии.

Группа ученых из Бразилии нашла способ делать прививки вакцины от коронавируса с максимальной экономией сыворотки. Эксперименты показали, что самые экономные шприцы — объемом 1 мл. Использовать их лучше вместе с иглами типа 23G. Применение таких шприцов дает возможность набрать из емкости с сывороткой шесть доз вместо пяти.

Маргарита Головатенко