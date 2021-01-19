Главное о коронавирусе на 19 января: «ковидные паспорта» не введут в РТ, запись на вакцинацию через госуслуги
Минздрав опровергает связь смерти учительницы и вакцинации
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 90 новых случаев COVID-19. Всего на 19 января в Татарстане зарегистрировано 15 017 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 11 404 человека, в том числе 72 за минувшие сутки. Умерли за весь период 225 человек.
- Заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина подтвердила, что в Татарстане не планируют вводить иммунные паспорта. По ее словам, прививка не защищает от коронавируса на 100%, она помогает защитить от тяжелых форм и летальности.
- Минздрав Татарстана категорически отрицает связь между вакцинацией учительницы музыкальной школы в Арске и ее смертью и называют сообщения об этом фейком. В республиканском Минздраве утверждают, что причиной смерти женщины стали «обострения текущего заболевания».
- В Татарстане на данный момент массово прививают от коронавируса только вакциной «Спутник V», разработанной центром Гамалеи. Поступление вакцины «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор» ожидают в конце января — начале февраля.
- Руководитель Чистопольского района Татарстана Дмитрий Иванов привился вакциной от COVID-19 «Спутник V». Прививку от коронавируса сделал и глава Дрожжановского района республики Марат Гафаров.
- Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков сообщил, что в Татарстане нет дефицита вакцины от коронавируса. В республику поступило порядка 13 тысяч комплектов доз. Вакцинировано 5 178 человек, из которых 1 348 — это медработники. Сейчас в Татарстане увеличивается количество пунктов и сокращается количество времени на вакцинацию за счет усовершенствования процесса.
- По итогам 2020 года в Татарстане уменьшилось количество браков и разводов. Как сообщила начальник Управления ЗАГС Римма Миннуллина, связано это с тем, что из-за пандемии коронавируса с 28 марта и по 12 мая 2020 года была приостановлена государственная регистрация всех видов актов гражданского состояния, кроме заключения брака в исключительных случаях.
Противопоказания к «ЭпиВакКороне»
За последние сутки в России выявили 21 734 новых случая коронавируса, выздоровели 23 262 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 3 612 800 человек, а выздоровевших — до 3 002 026 человек.
Зафиксировано 586 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 66 623 человека.
В России на сегодняшний день проведено более 97,3 млн тестов на коронавирус, в том числе 257 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 615,9 тыс. человек.
- Главный научный сотрудник Медико-генетического научного центра РАМН (МГНЦ РАМН) Анча Баранова выразила мнение, что «британский» штамм коронавируса может стать самым распространенным в России к марту, поскольку этот штамм в плане заражения на 56% эффективнее ранее обнаруженного.
- Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что маски при скоплении людей на открытом воздухе следует носить в мороз так же, как и при плюсовых температурах, поскольку коронавирус морозоустойчив и может сохранять свою жизнеспособность при минусовой температуре длительное время.
- В России более 97% школьников, то есть 16,3 млн человек, вернулись с понедельника, 18 января, к очному обучению. Для безопасности учеников в образовательных учреждениях реализуется большой комплекс санитарных мероприятий.
- Через портал госуслуг россиянам выдали около 34 тыс. электронных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Этот документ в электронном виде можно получить в личном кабинете на портале после второго этапа вакцинации.
- Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что следует продолжать носить маски до формирования популяционного иммунитета к коронавирусу.
- Вакцинация от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона» противопоказана при тяжелых формах аллергических реакций и гиперчувствительности к компонентам вакцины. При необходимости врач может назначить дополнительные обследования и консультации с профильными специалистами, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора со ссылкой на ответ ГНЦ «Вектор».
- На портале госуслуг и в мобильном приложении в регионах запустили запись на вакцинацию от коронавируса. Пока сервис работает в тестовом режиме. С 31 января на портале появится отдельная специализированная форма записи на вакцинацию.
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала особое внимание уделить вакцинации работников промышленности. По ее словам, иммунитет к коронавирусу реже всего встречается у тех, кто работает на промышленных предприятиях.
Неравное распределение вакцины
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 95 555 763 человека, 2 040 669 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (24 074 657). На второй строчке — Индия (10 581 823), на третьей — Бразилия (8 511 770). Россия на четвертом месте (3 552 888, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятом — Великобритания (3 443 350).
Больше всего смертей зафиксировано в США (398 981). За ними следуют Бразилия (210 299), Индия (152 556), Мексика (141 248) и Великобритания (90 031).
- Неравные поставки вакцин от коронавируса COVID-19 среди стран с высоким и низким уровнем дохода подрывают усилия в борьбе с пандемией. Такое мнение выразил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, решение стран вакцинировать в первую очередь работников здравоохранения и пожилых — правильное. Однако неправильным он считает то, что молодые и более здоровые жители богатых стран делают прививку от коронавируса раньше, чем медики и пожилые люди в бедных странах.
- В ВОЗ считают, что еженедельное число смертей от коронавируса в скором времени достигнет показателя 100 тысяч. Об этом заявил эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.
- Власти Германии рассматривают возможность введения обязательного ношения профессиональных респираторных масок класса FFP2. Известно, что с 18 января такая мера уже действует в магазинах и общественном транспорте Баварии. Канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудит с главами федеральных земель ужесточение других мер из-за новых штаммов коронавируса: рассматриваются возможность введения комендантского часа, ограничение работы общественного транспорта, полный перевод, где это возможно, работников предприятий на удаленный режим работы.
- Администрация избранного президента США Джозефа Байдена намерена ужесточить ограничения на международные путешествия в условиях пандемии нового коронавируса. Заявление распространила в Twitter официальный представитель переходной команды демократа Джен Псаки после распоряжения действующего главы Белого дома Дональда Трампа об отмене на въезд в США из стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии.
- Группа ученых из Бразилии нашла способ делать прививки вакцины от коронавируса с максимальной экономией сыворотки. Эксперименты показали, что самые экономные шприцы — объемом 1 мл. Использовать их лучше вместе с иглами типа 23G. Применение таких шприцов дает возможность набрать из емкости с сывороткой шесть доз вместо пяти.
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