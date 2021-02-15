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В казанской «Меге» началась вакцинация от коронавируса

12:12, 15.02.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В казанской «Меге» началась вакцинация от коронавируса
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

15 февраля в казанском ТЦ «Мега» стартовала вакцинация от коронавируса. Вакцинируют посетителей в огражденной зоне, вакцинация проходит в порядке живой очереди. Через три недели необходимо прийти снова и поставить вторую часть прививки.

Пункт вакцинации работает с 10.00 до 20.00. Получить прививку может любой житель Казани при наличии полиса и СНИЛС. Если у человека есть паспорт, то они не нужны.

Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков сообщил, что за два часа работы пункта вакцинации в «Меге» провакцинировали уже 20 человек.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Ранее Жаворонков отмечал, что в «Меге» будут вакцинировать до 150 человек в день. Также он сообщал, что несколько ТЦ Татарстана, помимо «Меги», заинтересовались размещением пунктов вакцинации от COVID-19.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан Жаворонков Владимир Владимирович
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