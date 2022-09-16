В Татарстане развернута почти тысяча коек для пациентов с коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане на сегодняшний день развернуто 972 койки для заболевших коронавирусом. «Свободный коечный фонд имеется», — заверил замглавы Минздрава республики — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.



— На каком-то из этапов количество заболевших пациентов стало больше, система здравоохранения здесь отреагировала соответственно, мы несколько увеличили коечный фонд, но на самом деле увеличили мы его по большому счету из соображений доступности стационарной помощи для населения. То есть были развернуты койки в Елабуге, к примеру, в Зеленодольске и еще в ряде наших районных центров для того, чтобы не было необходимости пациента, скажем из Зеленодольска, вести в Казань, — рассказал он.

По словам Владимира Жаворонкова, проблем с коечным фондом в Татарстане нет.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Татьяна Демина