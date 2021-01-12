Главное о коронавирусе на 12 января: поддельные справки в Татарстане, 24 млн доз «Спутник V» для Мексики
Скорый старт вакцинации в Нижнекамске
В Татарстане зарегистрировано 89 заболевших COVID-19. Всего на 10 января в Татарстане зарегистрировано 14 362 случая заражения коронавирусом.
За весь период выздоровел 11 061 человек, в том числе 20 за минувшие сутки. Умерли за весь период 207 человек.
- Дефицит вакцины от коронавируса создал спрос на липовые справки о сделанной прививке от ковида. Как выяснилось, бизнес по продаже таких справок процветает в Казани.
- В поликлиниках Нижнекамска приступили к формированию списков для вакцинации всех желающих горожан от 18 лет и старше. О старте вакцинации объявят в ближайшее время.
- В Челнах зарегистрировали 1 456 случаев коронавируса. Показатель равен 272,7 на 100 тысяч населения. Это на 25% ниже, чем показатель по республике.
- Замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина заявила, что взрывного роста заболеваемости коронавирусом из-за десятидневных новогодних каникул не будет. По ее словам, все мероприятия проводились при соблюдении необходимых мер профилактики.
- Авдонина также сообщила, что с 1 января 2021 года в Татарстане зарегистрировано 899 случаев COVID-19. За 9 дней января увеличилась доля внебольничных пневмоний на 41%, выросла и заболеваемость коронавирусом среди лиц старше 65 лет — на 56%.
- В Татарстане вакцинировали от коронавируса 2 420 человек, сообщил замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. По его словам, последняя партия вакцины «Спутник V» поступила в республику 30 декабря 2020 года. Всего в Татарстан пришло 6 900 комплектов доз вакцин.
Продление приостановки авиасообщения РФ с Британией
За последние сутки в России выявлено 22 934 новых случая коронавируса, выздоровели 24 755 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 3 448 203 человек, а выздоровевших — до 2 825 430 человек.
Зафиксирована 531 смерть. За весь период в России от коронавируса умерли 62 804 человека.
В России на сегодняшний день проведено более 94,2 млн тестов на коронавирус, в том числе 326 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 618,1 тыс. человек.
- Российские ученые описали случай 47-летней пациентки, в организме которой коронавирус SARS-CoV2 приобрел 18 новых мутаций. У женщины лимфома четвертой стадии. Она заразилась коронавирусом в апреле, регулярно проходила тестирование на COVID-19 и результаты были положительными до 9 сентября. Профессор Геттингенского университета Константин Крутовский отметил — случай демонстрирует, что появление большого количества мутаций является результатом долгого нахождения SARS-CoV-2 в одном организме.
- Главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев предположил, что Россия справится с пандемией к концу лета.
- Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин заразился коронавирусом. Мишин сдал тест на COVID-19, результат которого оказался положительным. По словам тренера, у него нет температуры, но есть слабость.
- Российский Минздрав выдал Центру имени Гамалеи разрешение на проведение клинических исследований новой вакцины от коронавируса. Теперь препарат называется «Спутник Лайт».
- Препарат для профилактики коронавируса из коры березы и лишайников «Бетукладин», созданный учеными из Якутии, успешно прошел вторую фазу клинических испытаний. Об этом сообщил создатель препарата, главный научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН Борис Кершенгольц.«Бетукладин» запатентован в России, однако начать продавать его можно будет только после регистрации в качестве биоактивной добавки и получения свидетельства Роспотребнадзора.
- Россия продлила до 1 февраля включительно приостановку авиасообщения с Великобританией в связи с ситуацией с коронавирусом. Ранее авиасообщение с Великобританией было приостановлено с 22 декабря 2020 года до 12 января 2021 года.
Коронавирус у президента Португалии
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 90 894 797 человек,1 944 754 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (22 613 782). На второй строчке — Индия (10 479 179), на третьей — Бразилия (8 131 612). Россия на четвертом месте (3 389 733), на пятом — ЮАР (3 127 643).
Больше всего смертей зафиксировано в США (376 060). За ними следуют Бразилия (203 580), Индия (151 327), Мексика (134 368) и Великобритания (82 096).
- Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что новый штамм коронавируса, выявленный в Японии, пока не сделал инфекцию более агрессивной.
- ВОЗ надеется на тесное сотрудничество с Китаем по вопросу выявления источника COVID-19. Делегация экспертов ВОЗ 14 января прибудет в Китай для выяснения причин возникновения коронавируса.
- Ученые Уральского федерального университета и Академии наук Узбекистана обнаружили, что коронавирус и его мутации можно уничтожить слабыми дозами радиации, которые при этом безопасны для людей. Сейчас специалисты разрабатывают методику лечения.
- В ВОЗ заявили, что в этом году в мире не появится коллективного иммунитета к коронавирусу, несмотря на начавшуюся вакцинацию в ряде стран. Аналитики считают, что коллективный иммунитет начнет формироваться лишь к концу 2021 года.
- Заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель заявил, что власти страны могут использовать до 24 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V» российского производства. Страны достигли предварительных соглашений по этому вопросу.
- Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза заразился коронавирусом. Запланированные на ближайшее время мероприятия с участием президента отменены.
- Две гориллы, обитающие в зоопарке американского Сан-Диего, заразились коронавирусом. Решение о проведении тестов было принято после того, как 6 января у горилл был зафиксирован кашель. Животные чувствуют себя хорошо, за ними ведется наблюдение.
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