Главное о коронавирусе на 12 января: поддельные справки в Татарстане, 24 млн доз «Спутник V» для Мексики

Фото: Дмитрий Куракин / пресс-служба Минздрава РФ / iz.ru

Скорый старт вакцинации в Нижнекамске

В Татарстане зарегистрировано 89 заболевших COVID-19. Всего на 10 января в Татарстане зарегистрировано 14 362 случая заражения коронавирусом.



За весь период выздоровел 11 061 человек, в том числе 20 за минувшие сутки. Умерли за весь период 207 человек.

Дефицит вакцины от коронавируса создал спрос на липовые справки о сделанной прививке от ковида. Как выяснилось, бизнес по продаже таких справок процветает в Казани.

В поликлиниках Нижнекамска приступили к формированию списков для вакцинации всех желающих горожан от 18 лет и старше. О старте вакцинации объявят в ближайшее время.

В Челнах зарегистрировали 1 456 случаев коронавируса. Показатель равен 272,7 на 100 тысяч населения. Это на 25% ниже, чем показатель по республике.

Замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина заявила, что взрывного роста заболеваемости коронавирусом из-за десятидневных новогодних каникул не будет. По ее словам, все мероприятия проводились при соблюдении необходимых мер профилактики.

Авдонина также сообщила, что с 1 января 2021 года в Татарстане зарегистрировано 899 случаев COVID-19. За 9 дней января увеличилась доля внебольничных пневмоний на 41%, выросла и заболеваемость коронавирусом среди лиц старше 65 лет — на 56%.

В Татарстане вакцинировали от коронавируса 2 420 человек, сообщил замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. По его словам, последняя партия вакцины «Спутник V» поступила в республику 30 декабря 2020 года. Всего в Татарстан пришло 6 900 комплектов доз вакцин.

Продление приостановки авиасообщения РФ с Британией



За последние сутки в России выявлено 22 934 новых случая коронавируса, выздоровели 24 755 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 3 448 203 человек, а выздоровевших — до 2 825 430 человек.



Зафиксирована 531 смерть. За весь период в России от коронавируса умерли 62 804 человека.



В России на сегодняшний день проведено более 94,2 млн тестов на коронавирус, в том числе 326 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 618,1 тыс. человек.



Российские ученые описали случай 47-летней пациентки, в организме которой коронавирус SARS-CoV2 приобрел 18 новых мутаций. У женщины лимфома четвертой стадии. Она заразилась коронавирусом в апреле, регулярно проходила тестирование на COVID-19 и результаты были положительными до 9 сентября. Профессор Геттингенского университета Константин Крутовский отметил — случай демонстрирует, что появление большого количества мутаций является результатом долгого нахождения SARS-CoV-2 в одном организме.

Главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев предположил, что Россия справится с пандемией к концу лета.

Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин заразился коронавирусом. Мишин сдал тест на COVID-19, результат которого оказался положительным. По словам тренера, у него нет температуры, но есть слабость.

Российский Минздрав выдал Центру имени Гамалеи разрешение на проведение клинических исследований новой вакцины от коронавируса. Теперь препарат называется «Спутник Лайт».

Препарат для профилактики коронавируса из коры березы и лишайников «Бетукладин», созданный учеными из Якутии, успешно прошел вторую фазу клинических испытаний. Об этом сообщил создатель препарата, главный научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН Борис Кершенгольц.«Бетукладин» запатентован в России, однако начать продавать его можно будет только после регистрации в качестве биоактивной добавки и получения свидетельства Роспотребнадзора.

Россия продлила до 1 февраля включительно приостановку авиасообщения с Великобританией в связи с ситуацией с коронавирусом. Ранее авиасообщение с Великобританией было приостановлено с 22 декабря 2020 года до 12 января 2021 года.



Коронавирус у президента Португалии

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 90 894 797 человек,1 944 754 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (22 613 782). На второй строчке — Индия (10 479 179), на третьей — Бразилия (8 131 612). Россия на четвертом месте (3 389 733), на пятом — ЮАР (3 127 643).



Больше всего смертей зафиксировано в США (376 060). За ними следуют Бразилия (203 580), Индия (151 327), Мексика (134 368) и Великобритания (82 096).



Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что новый штамм коронавируса, выявленный в Японии, пока не сделал инфекцию более агрессивной.

ВОЗ надеется на тесное сотрудничество с Китаем по вопросу выявления источника COVID-19. Делегация экспертов ВОЗ 14 января прибудет в Китай для выяснения причин возникновения коронавируса.

Ученые Уральского федерального университета и Академии наук Узбекистана обнаружили, что коронавирус и его мутации можно уничтожить слабыми дозами радиации, которые при этом безопасны для людей. Сейчас специалисты разрабатывают методику лечения.

В ВОЗ заявили, что в этом году в мире не появится коллективного иммунитета к коронавирусу, несмотря на начавшуюся вакцинацию в ряде стран. Аналитики считают, что коллективный иммунитет начнет формироваться лишь к концу 2021 года.



Заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель заявил, что власти страны могут использовать до 24 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V» российского производства. Страны достигли предварительных соглашений по этому вопросу.

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза заразился коронавирусом. Запланированные на ближайшее время мероприятия с участием президента отменены.

Две гориллы, обитающие в зоопарке американского Сан-Диего, заразились коронавирусом. Решение о проведении тестов было принято после того, как 6 января у горилл был зафиксирован кашель. Животные чувствуют себя хорошо, за ними ведется наблюдение.

Маргарита Головатенко