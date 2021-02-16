Главное о коронавирусе на 16 февраля: отмена концертов Элвина Грея, ДУМ Татарстана о допустимости вакцинации

ДУМ РТ допустило вакцинацию мусульман от COVID-19



В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 65 новых случаев COVID-19.

Всего на 16 февраля в Татарстане зарегистрирован 17 281 случай COVID-19. Выздоровели за весь период 13 782 человека, в том числе 78 за минувшие сутки. Умерли за весь период 303 человека.

Ученые Института фундаментальной медицины и биологии КФУ рассказали о симптомах постковидного синдрома: высокая утомляемость, одышка (особенно при поражении легких), повышенные риски сердечно-сосудистых, аутоиммунных заболеваний, когнитивные и психические нарушения — нарушение терморегуляции, памяти, концентрации внимания, вплоть до депрессивных состояний. Все это последствия коронавирусной инфекции. Помимо этого, могут быть и онемение конечностей, повышенная потливость, расстройство ЖКТ, кожные заболевания. У некоторых пациентов такие симптомы могут наблюдаться до 12 недель и даже больше.



Четыре случая смерти от коронавирусной инфекции подтвердились в Татарстане. От болезни умерли трое мужчин 1940, 1946, 1947 года рождения и женщина 1936 года рождения.

Фото: Ринат Назметдинов

Системообразующие предприятия Татарстана за время пандемии коронавируса получили более 7 млрд рублей, семьи с детьми — 18 млрд. Льготных кредитов по ипотеке выдано на 27 млрд. Малый и средний бизнес Татарстана получил во время пандемии коронавируса 7,5 тысячи кредитов под 0% и 2% годовых на сохранение рабочих мест, всего — 17 млрд рублей. 46 тысячам предпринимателей дали отсрочку по уплате налогов, более 40 тысяч предпринимателей получили 2,5 млрд рублей на неотложные нужды за счет федеральных мер поддержки. Плюс им была оказана поддержка республики в объеме 3,3 млрд рублей.



Певец Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, объяснил, почему отменил концерты в Татарстане. Артист утверждает, что Роспотребнадзор преследует его. Юльякшин считает, что особая нелюбовь ведомства к нему началась после того, как певец выиграл суд о нарушении «антиковидных» мер при полете в Москву. Далее Роспотребнадзор подал на Грея в суд после сольного концерта в Казани — заседание суда прошло больше месяца назад, но решения до сих пор нет: судья ушел в отпуск, и это не дает юристам артиста возможность подать апелляцию. Республиканское управление Роспотребнадзора опубликовало ответ, в котором сказано, что на концерте в Казани действительно были зафиксированы нарушения, после чего материалы были направлены в суд, а отмена концертов не связана с требованиями ведомства — ведь певец сам принял такое решение.

15 февраля в казанском ТЦ «Мега» стартовала вакцинация от коронавируса. Вакцинируют посетителей в огражденной зоне, вакцинация проходит в порядке живой очереди. Через три недели необходимо прийти снова и поставить вторую часть прививки. Пункт вакцинации работает с 10.00 до 20.00. Получить прививку может любой житель Казани при наличии полиса и СНИЛС либо паспорта.

В Набережных Челнах на КАМАЗе на сегодняшний день прививку от коронавируса сделали 1 344 сотрудника автозавода. Вакцинацию прошли в десяти подразделениях предприятия. Прививку от COVID-19 сделали сотрудникам завода двигателей, «ПЖДТ-сервис», «КАМАЗ-энерго», ЦИКТ и другие коллективы предприятия.

Заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков рассказал, что количество доз вакцины от коронавируса, которое должно поступить в конкретную поликлинику или больницу, определяют Минздрав и медицинские учреждения республики. По его словам, если пропускная способность одного пункта вакцинации составляет 80—100 человек в день и если приходит 100 вакцин, то целесообразно их сосредоточить на одном пункте вакцинации. А если количество поступающей вакцины значительное и есть лист ожидания, то должны разворачиваться дополнительные пункты.

Фото: Максим Платонов

Жаворонков заявил, что одного желания торгового центра для открытия пункта вакцинации от коронавируса недостаточно: «Обращения идут, мы внимательно изучаем рынок, после этого уже будем предпринимать усилия. Там огромное количество факторов, которые должны сойтись. Еще раз — это безопасность, она первична». По словам Жаворонкова, пункт вакцинации в казанском ТЦ «Мега» готовили к открытию две недели.

Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава Татарстана, завкафедрой реабилитологии и спортивной медицины Казанской государственной медицинской академии (КГМА) Резеда Бодрова сообщила, что в Татарстане с октября 2020 года реабилитацию на базе 54 лечебно-профилактических учреждений прошли 5 424 пациента после пневмонии, вызванной COVID-19. Она уточнила, что в республике одними из первых в России открылись отделения реабилитации для перенесших ковидную пневмонию пациентов, также с мая прошлого года перепрофилировали в ковидные несколько госпиталей.

Духовное управление мусульман Татарстана по итогам изучения шариатской стороны вопроса вакцинации населения сообщило о допустимости вакцинации от коронавируса для мусульман. Мусульманам для принятия решения о вакцинации рекомендуют обращаться к вирусологам, иммунологам и другим медицинским специалистам.

Фото: dumrt.ru

Новые поручения Путина

За последние сутки в России выявили 13 233 новых случая коронавируса, выздоровели 18 765 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 099 323 человек, а выздоровевших — до 3 577 907 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 459 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 80 979 человек.



За последние сутки в России проведено более 204 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 618,6 тыс. человек.



Ученые Российской академии наук, Донского государственного технического университета (ДГТУ) и Ростовского государственного медуниверситета пришли к выводу, что домашние животные не могут заразить человека коронавирусом. Ученые отмечают, что за последние 18 лет в научной литературе не отражено ни одного факта распространения коронавирусов кошками среди себе подобных. Не зарегистрировано и ни одной передачи SARS-CoV-2 человеку.

Президент России Владимир Путин поручил провести анализ и оценку эффективности российских вакцин против COVID-19 в отношении его новых штаммов, активно распространяющихся в мире. Еще он поручил правительству обеспечить расширение и финансирование научно-практических исследований, направленных на расшифровку геномов распространяющихся в России и в мире возбудителей инфекционных болезней. Обеспечить эти процедуры должно правительство. Доклад должен быть представлен Путину до 15 марта, далее — один раз в полгода.

Фото: kremlin.ru

Также Путин поручил кабмину до 20 февраля доложить об организации в РФ массовой вакцинации от COVID-19 и, при необходимости, о дополнительном финансировании.

В Роспотребнадзоре заявили, что вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», эффективна против распространяющихся в мире штаммов COVID-19. В ведомстве заверили, что препарат «ЭпиВакКорона» защищает от южноафриканской, британской и бразильской мутаций коронавируса. Еще центр «Вектор» отслеживает мутации, которые могли бы повлиять на эффективность разработанной им вакцины от COVID-19.

Сергей Собянин выразил надежду на возобновление массовых мероприятий в столице при улучшении ситуации с коронавирусом и на то, что запланированные соревнования и фестивали в столице состоятся. Он добавил, что театры также смогут полноценно работать на массовых мероприятиях, площадях и улицах города.

Фото: kremlin.ru

Снижение темпов заражения

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 109 156 737 человек, 2 407 921 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (27 693 062). На второй строчке — Индия (10 925 710), на третьей — Бразилия (9 866 710), на четвертой — Великобритания (4 059 696). Россия занимает пятое место (4 040 505, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (486 321). За ними следуют Бразилия (239 773), Мексика (174 657) Индия (155 813) и Великобритания (117 622).



В Греции на острове Крит 85-летний мужчина умер через 8 минут после того, как прошел вакцинацию от коронавируса. Однако врачи утверждают, что его смерть не связана с прививкой. Мужчина упал в приемной, у него остановилось сердце. Врачам удалось привести его в себя, однако сердце остановилось второй раз. Врачи исключают, что к остановке сердца мог привести препарат от COVID-19 или анафилактический шок. Для установления точной причины смерти 85-летнего мужчины планируется провести судебно-медицинскую экспертизу.

Фото: ert.gr

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что на прошлой неделе зарегистрировано самое низкое недельное число случаев заражения коронавирусом с октября 2020 года. По данным ВОЗ, темпы роста заболеваемости COVID-19 в мире снижаются уже пятую неделю подряд, а недельное число новых случаев заражения коронавирусом сократилось почти в два раза по сравнению с показателями 4 января текущего года.

Журналист австрийской газеты Wiener Zeitung написал статью, в которой рассказал, что Европа испытала «шок» от первой российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Он подчеркнул, что это связано со стереотипами, существующими у европейцев относительно России: в Европе скептически отнеслись к новости о том, что Россия первая в мире произвела вакцину от COVID-19, однако Западу пришлось признать, что российская вакцина эффективна и в то же время не вызывает побочных явлений.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила использование вакцины от COVID-19 производства британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca в экстренных условиях. Одобрены два варианта препарата: первый из них производится совместно с компанией SKBio в Южной Корее, второй — в Институте сыворотки Индии.

Фото: Dado Ruvic / Reuters rbc.ru

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан сообщила, что пройти вакцинацию от коронавируса рекомендуется всем людям независимо от того, переболели они COVID-19 или нет. Эксперт отметила, что неизвестно, как долго держится иммунитет к инфекции у переболевших. Сваминатан также обратила внимание, что не у всех он вырабатывается сильным.

В Великобритании исследователи из университета Эдинбурга выявили еще одну разновидность коронавируса в стране. Штамм уже успел распространиться в общей сложности в 10 странах. Новый вариант инфекции, который получил название B1525, ученые определили с помощью секвенирования образцов вируса в Дании (35 случаев), Великобритании (32), Нигерии (12), США (7), Франции (5), Гане (4), Австралии (2), Канаде (2), Иордании (2) и Испании (1).

Маргарита Головатенко