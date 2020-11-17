Главное о коронавирусе на 17 ноября: максимальные сроки ковид-тестов, вакцины соревнуются за эффективность
Новогодние ограничения
За последние сутки в Татарстане подтвердился 61 новый случай коронавируса, из них один — завозной. остальные контактные. 9 человек госпитализировано, 52 получают лечение на дому. За сутки выздоровело 49 человек.
Таким образом, всего в Татарстане на утро 17 ноября выявлено 9 366 случаев COVID-19. Всего выздоровело 8 223 человека.
Кроме того, сегодня стало известно о двух новых случаях смерти от коронавирусной инфекции в Татарстане: умерли двое мужчин 1954 и 1974 годов рождения. Последний был госпитализирован с вирусной пневмонией.
- В Татарстане количество зрителей на трибунах спортивных мероприятий рекомендовано сократить до 50 процентов. Это необходимо для соблюдения социальной дистанции.
- Замруководителя татарстанского Управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина рассказала, что в Татарстане к Новому году могут ввести дополнительные ограничения из-за пандемии в случае ухудшения эпидситуации с гриппом и ОРВИ.
- В Татарстане самый низкий показатель заболеваемости коронавирусом в Поволжье — он составляет 239,2 на 100 тысяч населения. На прошлой неделе показатель заболеваемости в республике составлял 228,1 на 100 тысяч населения.
- Авдонина призвала татарстанцев сократить время пребывания в общественных местах или при возможности вовсе не посещать их, чтобы не создавать своими действиями угрозы для окружающих людей. Она напомнила, что при посещении мест скопления людей необходимо использовать средства защиты.
- Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков рассказал, что среди 121 смертельного случая COVID-19 не было ни одной беременной пациентки.
- Ресторанам и барам Татарстана разрешили работать до полуночи для того, чтобы предприниматели могли вовремя рассчитать клиентов, сообщила Авдонина.
- За первые две недели ноября в общественном транспорте Казани выявили 8 135 пассажиров — нарушителей масочного режима, 4 687 их них — в период с 9 по 13 ноября.
- В первой половине ноября заболеваемость ОРВИ, в том числе и COVID-19, в Татарстане оказалась вдвое выше, чем за тот же период октября, рассказала Авдонина.
- Суточный темп прироста коронавируса в Татарстане составил 0,7%. Это один из наименьших показателей по России.
- Депутат Госсовета РТ и замруководителя фракции КПРФ Артем Прокофьев рассказал, что перенес COVID-19. Ему пришлось лечь в больницу — у депутата было воспаление легких. Он сообщил, что уже вышел на работу.
- В период пандемии жители Казани стали чаще ремонтировать бытовую технику и машины. Так, мелкую бытовую технику ремонтировали на 75% чаще, чем годом ранее, крупную — на 51%. Ремонтировать машины казанцы стали чаще на 71%.
Приложение против коронавируса
За последние сутки в России выявлено 22 410 новых случаев коронавируса, выздоровели 22 055 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 971 013 человек, а выздоровевших — до 1 475 904 человек.
Зафиксировано 442 смерти. За весь период в России от коронавируса умер 33 931 человек.
В России на сегодняшний день проведено более 69,5 млн тестов на коронавирус, в том числе 438 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 461,1 тыс. человек.
- Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, как повысить сопротивляемость организма к коронавирусу: важно, чтобы в жилых домах сохранялась адекватная температура, нужно одеваться по погоде и заниматься спортом.
- Роспотребнадзор России разрешил контактировавшим с больными коронавирусом покидать самоизоляцию без теста через 14 дней после прохождения самоизоляции или до момента выздоровления (если они также заболели).
- Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов получил сомнительный результат теста на коронавирус. Сейчас проходит перепроверка, после чего будет определена дальнейшая тактика действий игрока в расположении сборной.
- Роспотребнадзор установил новое требование к сроку получения результата теста на COVID-19. Теперь максимальный срок выполнения анализа — 48 часов.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по всей территории России нет и не может быть комплексного плана по усилению ограничительных мер, поскольку потребность в ужесточении ограничительных мер варьируется от региона к региону. Исходя из этого, главы регионов принимают решения в связи с обстановкой на местах. Ситуация находится под контролем Оперативного штаба России.
- Минцифра России заканчивает разработку нового мобильного приложения «Стопкоронавирус. Мои контакты», которое предназначено для мониторинга социальных контактов. Сервис будет отслеживать мобильные устройства поблизости и предупреждать пользователя, если у кого-то в радиусе 10 метров от него найдут коронавирус. При этом информацию о самих пользователях власти обещают не собирать.
Вакцина «побьет» доллар
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 55 024 738 человек, 1 327 253 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (11 202 981). На второй строчке — Индия (8 874 290), на третьей — Бразилия (5 876 464). На четвертом месте Франция (2 041 293), на пятом — Россия (1 932 711).
Больше всего смертей зафиксировано в США (247 202). За ними следуют Бразилия (166 014), Индия (130 519), Мексика (98 861) и Великобритания (52 240).
- Эксперты спрогнозировали, что курс доллара может упасть на 20%. По мнению аналитиков Citigroup, это может произойти в случае распространения вакцин от коронавируса и восстановлении мировой экономики.
- Британские врачи выяснили, что у 70% пациентов, перенесших коронавирус в легкой форме, были повреждены один или несколько органов. Чаще всего вирус поражал легкие, сердце и поджелудочную железу. Также после заболевания вирус давал осложнения на почки, печень и селезенку. Даже через несколько месяцев после заболевания люди жаловались на одышку, мышечные спазмы и головные боли.
- Американская компания Johnson&Johnson приступает в Великобритании к клиническим испытаниям своей вакцины от коронавируса на поздней, третьей стадии исследования препарата. Добровольцам будет введена вначале доза плацебо или доза экспериментальной вакцины Ad26COV2, а затем через 57 дней — вторая доза препарата или же плацебо.
- Первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой закупить у России вакцину от коронавируса «Спутник V». В своем обращении Пешко отметил, что Украине очень нужна вакцина от коронавируса. Он предложил или закупать вакцину у России, или наладить ее производство на Украине.
- Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адхан Гебрейесус заявил, что вакцина от коронавируса не остановит пандемию COVID-19. По его словам, она дополнит инструменты по борьбе с инфекцией, но не заменит их.
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о запуске производства российской вакцины от коронавируса в республике. Правительство уже приступило к переговорам о привлечении инвестиций в этот проект.
- Американская фармкомпания Moderna заявила, что ее вакцина от коронавируса эффективна на 94,5%. В опубликованных данных о клиническом исследовании говорится, что из 30 тысяч участников исследования коронавирусом заразились 95 человек. Из них только пятеро получили не плацебо, а настоящий препарат.
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