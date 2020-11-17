Главное о коронавирусе на 17 ноября: максимальные сроки ковид-тестов, вакцины соревнуются за эффективность

Фото: Илья Репин

Новогодние ограничения



За последние сутки в Татарстане подтвердился 61 новый случай коронавируса, из них один — завозной. остальные контактные. 9 человек госпитализировано, 52 получают лечение на дому. За сутки выздоровело 49 человек.



Таким образом, всего в Татарстане на утро 17 ноября выявлено 9 366 случаев COVID-19. Всего выздоровело 8 223 человека.



Кроме того, сегодня стало известно о двух новых случаях смерти от коронавирусной инфекции в Татарстане: умерли двое мужчин 1954 и 1974 годов рождения. Последний был госпитализирован с вирусной пневмонией.

В Татарстане количество зрителей на трибунах спортивных мероприятий рекомендовано сократить до 50 процентов. Это необходимо для соблюдения социальной дистанции.

Замруководителя татарстанского Управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина рассказала, что в Татарстане к Новому году могут ввести дополнительные ограничения из-за пандемии в случае ухудшения эпидситуации с гриппом и ОРВИ.

В Татарстане самый низкий показатель заболеваемости коронавирусом в Поволжье — он составляет 239,2 на 100 тысяч населения. На прошлой неделе показатель заболеваемости в республике составлял 228,1 на 100 тысяч населения.

Фото: Илья Репин

Авдонина призвала татарстанцев сократить время пребывания в общественных местах или при возможности вовсе не посещать их, чтобы не создавать своими действиями угрозы для окружающих людей. Она напомнила, что при посещении мест скопления людей необходимо использовать средства защиты.

Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков рассказал, что среди 121 смертельного случая COVID-19 не было ни одной беременной пациентки.

Ресторанам и барам Татарстана разрешили работать до полуночи для того, чтобы предприниматели могли вовремя рассчитать клиентов, сообщила Авдонина.

За первые две недели ноября в общественном транспорте Казани выявили 8 135 пассажиров — нарушителей масочного режима, 4 687 их них — в период с 9 по 13 ноября.

В первой половине ноября заболеваемость ОРВИ, в том числе и COVID-19, в Татарстане оказалась вдвое выше, чем за тот же период октября, рассказала Авдонина.

Суточный темп прироста коронавируса в Татарстане составил 0,7%. Это один из наименьших показателей по России.

Депутат Госсовета РТ и замруководителя фракции КПРФ Артем Прокофьев рассказал, что перенес COVID-19. Ему пришлось лечь в больницу — у депутата было воспаление легких. Он сообщил, что уже вышел на работу.

Фото: Максим Платонов

В период пандемии жители Казани стали чаще ремонтировать бытовую технику и машины. Так, мелкую бытовую технику ремонтировали на 75% чаще, чем годом ранее, крупную — на 51%. Ремонтировать машины казанцы стали чаще на 71%.

Приложение против коронавируса

За последние сутки в России выявлено 22 410 новых случаев коронавируса, выздоровели 22 055 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 971 013 человек, а выздоровевших — до 1 475 904 человек.



Зафиксировано 442 смерти. За весь период в России от коронавируса умер 33 931 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 69,5 млн тестов на коронавирус, в том числе 438 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 461,1 тыс. человек.

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, как повысить сопротивляемость организма к коронавирусу: важно, чтобы в жилых домах сохранялась адекватная температура, нужно одеваться по погоде и заниматься спортом.

Роспотребнадзор России разрешил контактировавшим с больными коронавирусом покидать самоизоляцию без теста через 14 дней после прохождения самоизоляции или до момента выздоровления (если они также заболели).

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов получил сомнительный результат теста на коронавирус. Сейчас проходит перепроверка, после чего будет определена дальнейшая тактика действий игрока в расположении сборной.

Фото: fckrasnodar.ru

Роспотребнадзор установил новое требование к сроку получения результата теста на COVID-19. Теперь максимальный срок выполнения анализа — 48 часов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по всей территории России нет и не может быть комплексного плана по усилению ограничительных мер, поскольку потребность в ужесточении ограничительных мер варьируется от региона к региону. Исходя из этого, главы регионов принимают решения в связи с обстановкой на местах. Ситуация находится под контролем Оперативного штаба России.

Минцифра России заканчивает разработку нового мобильного приложения «Стопкоронавирус. Мои контакты», которое предназначено для мониторинга социальных контактов. Сервис будет отслеживать мобильные устройства поблизости и предупреждать пользователя, если у кого-то в радиусе 10 метров от него найдут коронавирус. При этом информацию о самих пользователях власти обещают не собирать.

Вакцина «побьет» доллар

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 55 024 738 человек, 1 327 253 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (11 202 981). На второй строчке — Индия (8 874 290), на третьей — Бразилия (5 876 464). На четвертом месте Франция (2 041 293), на пятом — Россия (1 932 711).



Больше всего смертей зафиксировано в США (247 202). За ними следуют Бразилия (166 014), Индия (130 519), Мексика (98 861) и Великобритания (52 240).



Эксперты спрогнозировали, что курс доллара может упасть на 20%. По мнению аналитиков Citigroup, это может произойти в случае распространения вакцин от коронавируса и восстановлении мировой экономики.

Фото: news.mail.ru

Британские врачи выяснили, что у 70% пациентов, перенесших коронавирус в легкой форме, были повреждены один или несколько органов. Чаще всего вирус поражал легкие, сердце и поджелудочную железу. Также после заболевания вирус давал осложнения на почки, печень и селезенку. Даже через несколько месяцев после заболевания люди жаловались на одышку, мышечные спазмы и головные боли.

Американская компания Johnson&Johnson приступает в Великобритании к клиническим испытаниям своей вакцины от коронавируса на поздней, третьей стадии исследования препарата. Добровольцам будет введена вначале доза плацебо или доза экспериментальной вакцины Ad26COV2, а затем через 57 дней — вторая доза препарата или же плацебо.

Первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой закупить у России вакцину от коронавируса «Спутник V». В своем обращении Пешко отметил, что Украине очень нужна вакцина от коронавируса. Он предложил или закупать вакцину у России, или наладить ее производство на Украине.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адхан Гебрейесус заявил, что вакцина от коронавируса не остановит пандемию COVID-19. По его словам, она дополнит инструменты по борьбе с инфекцией, но не заменит их.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о запуске производства российской вакцины от коронавируса в республике. Правительство уже приступило к переговорам о привлечении инвестиций в этот проект.

Фото: akorda.kz

Американская фармкомпания Moderna заявила, что ее вакцина от коронавируса эффективна на 94,5%. В опубликованных данных о клиническом исследовании говорится, что из 30 тысяч участников исследования коронавирусом заразились 95 человек. Из них только пятеро получили не плацебо, а настоящий препарат.

Маргарита Головатенко