Главное о коронавирусе на 28 мая: долговая нагрузка из-за COVID-19, возможность «олимпийского» штамма

Что нам стоит всех провакцинировать



В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 32 новых случая COVID-19. Всего на 28 мая в республике зарегистрировано 21 392 случая заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 18 344 человека, в том числе 41 за минувшие сутки. Умерли за весь период 495 человек.

Начальник управления здравоохранения Челнов Александр Николаев рассказал, что в городе для достижения коллективного иммунитета необходимо провакцинировать свыше 247 тысяч человек — 60% взрослого населения города старше 18 лет.

Минздрав Татарстана возобновил вакцинацию от коронавируса в ТРЦ «Южный». При себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС. Перед процедурой каждого проконсультирует терапевт, узнает о хронических болезнях и перенесенных ранее заболеваниях. Прививку от коронавируса в Казани также можно сделать в ТРЦ «Мега» и «Парк Хаус», а также в поликлиниках города.

Фото: Максим Платонов

Заместитель министра здравоохранения Татарстана — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков заявил, что в Казани у станций метро могут открыть пункты вакцинации от коронавируса. Они могут начать функционировать со следующей недели.

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова рассказала, что правительство Татарстана рассматривает следующие шаги по ослаблению коронавирусных ограничений исходя из эпидситуации. На вопрос, не планируют ли власти разрешить работу заведениям ночью в преддверии турсезона, Галимова ответила, что это будет зависеть от рекомендаций Роспотребнадзора.

Замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина оценила обстановку с коронавирусом после длинных майских праздников. По ее словам, улучшения ситуации не наблюдается, но в целом ситуация стабильная.

Фото: Максим Платонов

Возможная третья прививка

За последние сутки в России выявили 9 252 новых случая коронавируса, выздоровели 9 385 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 044 459 человек, а выздоровевших — до 4 661 234 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 404 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 120 406 человек.



За последние сутки в России проведено более 374 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 521,5 тысячи человек.



В центре им. Чумакова, где разработали третью российскую вакцину от коронавируса «КовиВак», заявили, что пожилым людям может понадобиться введение третьей дозы препарата из-за того, что «иммунный ответ не такой активный и не такой выраженный». Однако это можно доказывать только в процессе третьей фазы и потом уже вносить соответствующие изменения в инструкции, уточнил генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов.

Руководитель Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин рассказал, что привитые вакциной «Спутник V» не выделяют вирус в случае заражения. На основании этих данных вопрос о том, можно ли вакцинированным не носить маски, следует внимательно изучить.

Фото: timacad.ru

За год кризиса и пандемии коронавируса уровень долговой нагрузки граждан вырос на 1 процентный пункт (п.п.). В основном долговая нагрузка увеличивались за счет необеспеченных потребительских кредитов. В январе — марте этого года рост задолженности по необеспеченным потребкредитам составил более 15% в годовом выражении.

Научный центр «Вектор» ждет регистрацию новой формы выпуска вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» — в шприц-дозах. Об этом заявил директор центра Ринат Максютов. По данным «Вектора», вакцина в шприц-дозах показала более чем месячную стабильность. Этого достаточно, чтобы подать документы на регистрацию новой формы. Разработчики рассчитывают, что изменение в регистрационное удостоверение будет внесено к середине июня.



Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что еще не вакцинировавшимся от коронавируса COVID-19 лучше сделать это в ближайшее время, так как сделанная сейчас прививка обеспечит защиту на период летних отпусков. По словам Болибока, тем, кто переболел в прошлом году или даже около полугода назад, тоже лучше сделать прививку от COVID-19.



Фото: Ринат Назметдинов

Переболевшим коронавирусной инфекцией Роспотребнадзор рекомендует привиться от COVID-19 спустя несколько месяцев после выздоровления из-за отсутствия достоверных данных об эффективности и длительности естественного иммунитета.

Аналитики Высшей школы экономики поставили Москву на второе место рейтинга крупнейших мегаполисов мира по эффективности действий городских властей во время пандемии коронавируса. В основу рейтинга легли данные о 19 мегаполисах мира. Аналитики сравнили, как в период пандемии работали городские системы здравоохранения, оценили стабильность экономики и социальной сферы и устойчивость и приоритеты городских бюджетов. На первом месте частично благодаря статусу города-государства оказался Сингапур. В топ-5 городов рейтинга также вошли Шанхай (64,9 балла), Сеул (62,2 балла) и Пекин (62,2 балла), главным образом за счет сохранения устойчивой экономической динамики во время пандемии.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) заключили соглашение о поставках 220 млн доз российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V», которые станут возможны после одобрения российского препарата Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Соглашение позволит расширить доступ и удовлетворить спрос на вакцины по всему миру.

Фото: Максим Платонов

Розыгрыш в миллионы долларов для привившихся



В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразился 168 970 971 человек, 3 511 375 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (33 218 042). На второй строчке — Индия (27 555 457), на третьей — Бразилия (16 342 162), на четвертой — Франция (5 697 076), на пятой — Турция (5 220 549). Россия занимает шестое место (4 977 332, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (593 288). За ними следуют Бразилия (456 674), Индия (318 895), Мексика (222 661) и Великобритания (128 020).

Анкара надеется, что авиасообщение с Россией может скоро возобновиться, поскольку в последние недели ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Турции несколько улучшилась.

По данным СМИ, сотрудники американской разведки сообщили Белому дому, что у них есть ряд еще не проверенных данных о происхождении коронавируса, которые требуют дополнительного компьютерного анализа. По словам источников, сотрудники разведки надеются задействовать «колоссальные» компьютерные мощности для установления происхождения вируса.

Фото: wikipedia.org

В Калифорнии (США) среди вакцинированных от коронавирусной инфекции будет разыграно $116,5 млн. Десять человек, выбранных 15 июня, смогут выиграть по $1,5 млн, еще 30 вакцинированных победителей, которых выберут 4 и 11 июня, получат по $50 тысяч. Участие в розыгрыше могут принять только жители штата в возрасте от 12 лет, получившие хотя бы первую прививку.

Радиоведущая, работавшая в BBC Newcastle, умерла вскоре после получения прививки компании AstraZeneca. Лизе Шоу было 44 года. Члены семьи отметили, что Лиза испытывала «сильные головные боли» через неделю после вакцинации, прежде чем она серьезно заболела и прошла курс лечения от тромбов. В BBC подтвердили, что коронер в Ньюкасле начал расследовать смерть Лизы Шоу после того, как среди возможных причин были указаны «осложнения после вакцинации AstraZeneca».

В тайской Паттайе отменят карантин для вакцинированных от коронавируса туристов с 1 октября. Иностранным туристам, получившим две дозы вакцины, будет разрешено въезжать в Паттайю без необходимости проходить карантин в течение 14 дней.

Кипр c 10 июня отменит комендантский час, введенный из-за пандемии коронавируса. Власти решили смягчить эпидемиологические ограничения на фоне снижения темпа заражений. В среду на Кипре выявили всего 69 новых случаев COVID-19. С субботы ночной комендантский час на острове сократят. Он будет действовать с 01.00 до 05.00 по местному времени. Начиная с 1 июня жителям Кипра разрешат собираться дома компаниями до 20 человек.

Фото: evropakipr.com

Глава союза врачей Японии Наото Уэяма заявил, что массовое скопление людей, приехавших со всех концов мира, на Олимпийских играх в Токио может серьезно осложнить эпидемиологическую ситуацию и даже грозит рождением нового «олимпийского» типа COVID-19. По его словам, все разнообразные мутантные штаммы вируса, существующие в различных местах, сконцентрируются в Токио. Так может возникнуть новый штамм. На Олимпийские игры в Токио, по планам, прибудут представители примерно 200 стран и прочих субъектов международного права.

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил введения обязательной вакцинации для некоторых групп граждан. На вопрос об отношении к идее обязательной вакцинации для представителей определенных профессий он ответил: «Все двери открыты».

Маргарита Головатенко