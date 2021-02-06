Главное о коронавирусе на 6 февраля: в Татарстане снижается заболеваемость, американцам не хватает еды

Фото: Илья Репин

В Татарстане делают прививки водителям и кондукторам

В Татарстане за последние сутки выявлено 84 новых пациента с COVID-19. Всего на 6 февраля в Татарстане зарегистрировано 16 553 случая. Выздоровело за весь период 13 068 человек, в том числе 90 за минувшие сутки. Умерли 288 татарстанцев.

Татарстан попал в группу регионов, где заболеваемость ковидом снизилась от 0% до 10%. Об этом рассказал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. ЦЭИ разделил российские регионы на три группы по интенсивности снижения заболеваемости — Татарстан попал в самую многочисленную (но и с самым небольшим прогрессом). Между тем есть регионы, где количество больных растет. Среди них, например, Башкортостан.



В МУП «Метроэлектротранс» начали вакцинировать работников общественного транспорта. Прививку сделали уже 100 кондукторов и водителей. Вакцинация добровольная, проходит в пять этапов в медкабинете депо.

Фото: Дмитрий Резнов

В Татарстане вчера зарегистрировали еще три смерти от коронавируса. Умерли трое мужчин — 1943, 1944 и 1946 года рождения.

Заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что в Татарстане не планируют ограничивать доступ на спортивные матчи, поскольку настоящий этап ограничений «совершенно адекватен» для нынешней эпидситуации в республике. По ее словам, наполняемость на мероприятиях сохраняется от 50% до 70%.

Замминистра здравоохранения Татарстана — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков опроверг миф о том, что вакцинация от коронавируса влияет на репродуктивную функцию.

Авдонина рассказала, в чем заключается претензия Роспотребнадзора к Татарскому академическому государственному театру оперы и балета имени Мусы Джалиля. Как заявил юрист театра Руслан Иксанов, при рассадке зрителей с соблюдением социальной дистанции в 1,5 метра театр может заполнить зал только на 16%. Он обратился к «антиковидному» постановлению Кабмина РТ и заявил, что Роспотребнадзор неправильно трактует его — в пункте про театры говорится только о загрузке не более 70%, о дистанции в зале там нет ни слова. Дистанция в 1,5 метра, как отметил юрист, в первую очередь касается общепита.

В РТ на вчерашний день были провакцинированы 15 398 человек, из них вторую дозу получили 3 122 человека. Использовано 19,0% из 81 122 комплектов доз вакцины.

Будет ли третья волна?



За последние сутки в России выявили 16 627 новых случаев коронавируса, выздоровел 22 831 пациент. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 3 951 233 человек, а выздоровевших — до 3 436 326.



За сутки болезнь унесла жизни 497 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 76 229 человек.



За последние сутки в России проведено более 404 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 626,7 тыс. пациентов.



Российские ученые из Сибирского отделения Российской академии наук (РАН) обнаружили антитела против SARS-CoV-2, которые «обезвреживают» коронавирус эффективнее, чем, например, те, которыми лечили бывшего президента США Дональда Трампа.

Всероссийскую перепись населения из-за пандемии перенесли с апреля на сентябрь. Более точная дата будет определена постановлением правительства. Первые результаты переписи теперь появятся в январе-феврале 2022 года (ранее планировалось в конце 2021 года).

Фото: pobedarf.ru

В Роспотребнадзоре рассказали, как будет организована профилактика в поездах между Россией и Беларусью после 8 февраля, когда возобновится железнодорожное сообщение между странами. В числе прочих мер упоминают разделение потоков пассажиров и измерение температуры.

Вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко сообщил, что в редких случаях человек может получить несколько мутаций коронавирусной инфекции. По его словам, данные некоторых опубликованных наблюдений свидетельствуют о том, что у одного человека в организме могут быть два отличающихся варианта коронавируса. Это или мутации, которые происходят в течение болезни, или же случай, когда человек умудрился заразиться сразу двумя вариантами.

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассказал, что в России сохраняется вероятность третьей волны заболеваемости коронавирусом: она может произойти в апреле, но пик ее будет заметно ниже, чем у второй волны.

Фото: Ринат Назметдинов

Вакцинированных больше, чем заболевших



В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразилось 105 387 434 человека, 2 299 090 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (26 808 494). На второй строчке — Индия (10 814 304), на третьей — Бразилия (9 447 165), на четвертой — Великобритания (3 922 910). Россия занимает пятое место (3 891 274, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (459 407). За ними следуют Бразилия (230 034), Мексика (164 290), Индия (154 918) и Великобритания (111 477).



Американские ученые разработали соединение-адъювант, которое значительно повышает эффективность вакцин от коронавируса. Оно направляет действующее вещество препарата напрямую в лимфатические узлы, где вырабатываются антитела к инфекции. Адъювант AMP-CpG позволяет снизить дозировку вакцин в 10 раз при сохранении прежнего уровня защиты.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что число вакцинированных от COVID-19 людей в мире превысило количество инфицированных с начала пандемии.

Фото: bbc.com

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил надежду, что европейский регулятор разрешит использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории ЕС. Он подчеркнул, что вакцина будет «полезна для всего человечества» в борьбе с пандемией.

Президент США Джо Байден заявил, что экономика Соединенных Штатов продолжает находиться в трудном положении из-за последствий пандемии нового коронавируса, а в общей сложности 36 млн американцев не хватает пищи.

Швейцарское агентство по терапевтической продукции Swissmedic получило 63 уведомления о побочных явлениях после вакцинации от коронавируса, в шести случаях были зарегистрированы смертельные исходы после проведения прививки.

Компания Johnson&Johnson объявила, что направила заявку на одобрение использования ее вакцины от коронавируса в чрезвычайных обстоятельствах.

Маргарита Головатенко