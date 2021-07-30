Главное о коронавирусе на 30 июля: ограничения по школьным линейкам, обязательная вакцинация в Петербурге

Фото: Инна Серова

Обязательная вакцинация в КНИТУ-КАИ



В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 53 новых случая COVID-19. Всего на 30 июля в республике зарегистрировано 23 876 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 21 205 человек, в том числе 40 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 611 человек.

КНИТУ-КАИ вводит обязательную вакцинацию от COVID-19 для всех работников. Сотрудникам следует получить две дозы вакцины от инфекции до 25 августа. Также с 1 сентября возможно изменение пропускного режима для сотрудников КНИТУ-КАИ, предусматривающего необходимость предъявления при входе одного из следующих документов (в том числе на электронном носителе — штрихкод в телефоне): результата теста анализа ПЦР на коронавирусную инфекцию, сделанного не более чем за 72 часа до посещения вуза, сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции, справки о медотводе о вакцинации, справки о перенесенном COVID-19.

Фото: Максим Платонов

В Набережные Челны до конца недели поступят 100 доз вакцины «КовиВак». Препарат будет доступен для челнинцев, которые заранее записались в лист ожидания в медучреждениях. Также в ближайшее время ожидается поставка 500 доз «Спутника Лайт».

В Нижнекамске 1 сентября в школы на праздничные линейки допустят только родителей первоклассников. Решение провести День знаний в ограниченном формате принял местный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 из-за ухудшения эпидемиологической обстановки и роста числа новых случаев заражения взрослых и подростков.

Требования Роспотребнадзора по проведению 1 сентября в школах аналогичны прошлому году: праздники проводятся по классам или параллелям, на воздухе, с использованием масок для родителей. Между различными классами и школами нельзя делать совместные мероприятия. На входах в школу, как и в прошлом учебном году, термометрический контроль.



Фото: Максим Платонов

В Нижнекамске запускается проект доступной вакцинации от коронавируса для маломобильных групп граждан «Наш двор — на прививку становись»: мобильные бригады медиков будут выезжать в городские дворы. Первыми в своем дворе привиться от COVID-19 смогут жители домов №9, №11 и №13 по улице Сююмбике. Медики приедут в пятницу, 30 июля. Вакцинироваться можно с 16.00 до 19.00. Каждую неделю медики будут выезжать в новое место. Планируется посетить дворы на улицах Мира, Табеева, Химиков, Гагарина и Шинников.

Заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков сообщил, что «Спутника V» республика получили за все время порядка 845 тыс. комплектов. Он отметил, что в Татарстане жителям доступны все вакцины от коронавируса, но есть один момент: если условный «КовиВак» в наличии есть, это не значит, что в любом пункте его сделают. На сегодняшний день в Татарстане привито 27% от взрослого населения.

У переболевших коронавирусом снижается уровень интеллекта, это абсолютно доказано, заявил Жаворонков и отметил, что осложнения от коронавируса значительно превышают осложнения от вакцинации.

Фото: Максим Платонов

В Казани открываются четыре дополнительных пункта вакцинации от коронавируса. С сегодняшнего дня в тестовом режиме они заработали в культурных центрах ДК им. Ленина, ДК «Залесный», КЦ «Сайдаш» и «Московский».

В Татарстане постановление Управления Роспотребнадзора по РТ о вакцинации сотрудников от COVID-19 получили уже 240 организаций, сообщила пресс-секретарь ведомства Миляуша Замалиева. Она также добавила, что в республике разрешать общепиту работать после полуночи пока не планируется.

Темп суточного прироста новых случаев коронавируса в Татарстане составил 0,22%. Это один из наименьших показателей в России. Тем прироста в 0,22% также зарегистрировали в Москве и Орловской области. В Кировской области он составил 0,24%, в Тамбовской — 0,25%.



В Татарстане прививку от коронавируса сделали уже 801 857 человек. Вторую дозу вакцины получили 578 905 татарстанцев. За минувшие сутки вакцинацию от COVID-19 в республике прошли 9 430 человек.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане подтвердились еще четыре случая смерти от COVID-19. От коронавируса умерли двое мужчин 1932 и 1954 годов рождения, две женщины 1937 и 1939 годов рождения.



Блокировка ложных сообщений о COVID-19

За последние сутки в России проведено более 547 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 224 590 человек.

В Санкт-Петербурге зафиксировали несколько летальных случаев среди привившихся от коронавируса. Они зарегистрированы среди пациентов с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.

Действующие в Санкт-Петербурге ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом, продлены по 29 августа. Вместе с тем со 2 августа снимается запрет на работу фуд-кортов и фуд-плейсов, торговлю и оказание услуг на островках в торговых центрах, а также разрешается работа аттракционов, расположенных на открытом воздухе. Для возобновления этих видов деятельности вводятся дополнительные условия.

Фото: gorod-plus.tv

В Санкт-Петербурге ввели обязательную вакцинацию для сотрудников сферы услуг, чиновников и государственных предприятий.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о быстром улучшении ситуации с COVID-19 в столице. Он отметил, что количество заболеваний от пика уменьшилось в три раза. Собянин отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах. Масочный режим в городе сохраняется.

Роспотребнадзор продлил срок сдачи тестов на COVID-19 для прибывающих из-за рубежа россиян. Теперь результат теста на COVID-19 для непривитых и не болевших коронавирусом россиян по возвращению из-за рубежа нужно загрузить на портал «Госуслуги» в течение четырех дней со дня прибытия в страну.

В России с начала 2021 года заблокировали или удалили 1 188 сайтов и интернет-страниц о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. В марте удалили один сайт, где предлагали купить справку о сделанной прививке, в апреле — пять, в мае — семь, в июне — 29. В этом месяце обнаружили и устранили рекордное количество — 1 146.



Основатель Telegram Павел Дуров считает, что блокировка сообщений о COVID-19, считающихся ложными, — неэффективный способ борьбы с дезинформацией. Еще год назад идею о том, что вирус возник в Уханьской лаборатории, отвергли как теорию заговора. Facebook, Twitter и другие социальные сети блокировали такие сообщения, хотя сейчас эта теория становится основным научным представлением о происхождении вируса, отметил Дуров. Основатель Telegram призвал к работе правительства стран, чтобы как можно больше людей во всем мире получили доступ к критически важным знаниям, которые могут спасти жизни.

Фото: ferra.ru

Блокирующие коронавирус нанотела

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 196 631 596 человек, 4 199 002 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (34 751 033). На второй строчке — Индия (31 572 344), на третьей — Бразилия (19 839 369), на четвертой — Франция (6 142 282), на пятой — Россия (6 138 969, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (612 122). За ними следуют Бразилия (554 497), Индия (423 217), Мексика (239 997), Перу (196 214) и Россия (154 404).

Японские ученые пришли к выводу, что лямбда-штамм коронавируса обладает повышенной заразностью и устойчивостью к иммунитету. У лямбда-штамма есть мутация, которая обеспечивает «уклонение» от нейтрализующих антител. Этот вариант коронавируса впервые выявили в Перу в прошлом году.

Фото: Ринат Назметдинов

Пандемия коронавируса привела к росту числа убийств людей с альбинизмом. Из-за кризиса, который вызвала пандемия COVID-19, некоторые люди стали обращаться к колдовству в надежде быстро разбогатеть, заявил независимый эксперт ООН по защите прав лиц с альбинизмом Икпонвоса Эро. На людей с альбинизмом нападают из-за ошибочного убеждения, что использование частей их тела в зельях может принести удачу и богатство. Информация о случаях физических нападений на людей с альбинизмом поступает в основном из стран Африки.

Болгария обновила условия въезда для туристов, в том числе россиян. Россияне, которые сделали прививку от коронавируса вакциной «Спутник V», смогут въезжать в Болгарию без предъявления ПЦР-теста. Изменения вступают в силу сегодня и будут действовать до 31 августа 2021 года.

Президент США Джо Байден ввел ограничения для невакцинированных федеральных госслужащих. Он обязал их носить маски на работе, соблюдать дистанцию и еженедельно сдавать тесты на коронавирус. Это связано с низкими показателями вакцинации среди 4 млн федеральных служащих.

Ученые Геттингенского университета в Германии разработали нанотела, которые эффективно блокируют коронавирус SARS-CoV-2 и его новые опасные варианты. При этом они в тысячу раз превосходят ранее созданные аналоги. Поскольку нанотела можно производить с небольшими затратами и в больших количествах, это новое средство в случае успешных клинических испытаний будет способно удовлетворить мировой спрос на терапевтические препараты против COVID-19. Мини-антитела, или VHH, направлены против S-белка коронавируса, который участвует в прикреплении вируса к рецепторам на поверхности заражаемой клетки и последующем проникновении его внутрь. Нанотела блокируют рецептор-связывающий домен коронавируса, предотвращая заражение.

Фото: csn-tv.ru

Недавняя вспышка коронавируса в восточно-китайском городе Нанкин произошла в результате перелета из России, сообщил заместитель директора муниципального центра по контролю и профилактике заболеваний Дин Цзе. Секвенирование вирусного генома в 52 случаях заболевания в рамках недавней вспышки показало высокую гомологичность всех новых случаев, что предполагает единую цепочку передачи, а также то, что это был высокоинфекционный дельта-штамм.

Власти Израиля приняли решение начать вакцинировать от коронавируса граждан старше 60 лет, которые прививались более пяти месяцев назад, третьей дозой препарата Pfizer. Вакцинация начнется с 1 августа.

Маргарита Головатенко