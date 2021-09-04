Главное о коронавирусе на 4 сентября: Специальную Олимпиаду в Казани переносят, ДНК-вакцина против COVID-19

Фото: Максим Платонов

Маски не отменят еще как минимум полгода



В Татарстане за последние сутки зарегистрирован 51 новый случай COVID-19. Всего на 4 сентября в республике зарегистрирован 25 661 случай заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 22 454 человека, в том числе 51 за минувшие сутки. Умерли за весь период 692 человека.

ЦИК Татарстана на период организации и проведения выборов 17—19 сентября застраховал здоровье более 22 тысяч членов татарстанских ТИКов и УИКов, в том числе и на случай коронавируса. В самом ЦИК республики 82% сотрудников привиты от ковида. 69% членов ТИК и УИК или вакцинированы, или переболели.

Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады в Казани в связи с пандемией коронавируса перенесли на январь 2023 года. Напомним, соревнования были запланированы на 22—28 января 2022 года.

В Татарстане растет заболеваемость коронавирусом среди детей, сообщил замминистра здравоохранения республики — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. Их тоже настигает дельта-штамм.

Фото: Максим Платонов

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина заявила, что ситуация с коронавирусом в Татарстане на сегодня ровная и стабильная, «без тенденции к ухудшению и без тенденции к снижению».

Авдонина сообщила, что санкций со стороны Роспотребнадзора после проведения многотысячного концерта в День Татарстана в Набережных Челнах не будет. Она отметила, что организаторы ни при чем — они предприняли все, чтобы соблюдались меры профилактики. Подкачали сами челнинцы, которые не надевали маски и не соблюдали социальную дистанцию.

Еще Любовь Авдонина подчеркнула, что в ближайшие полгода масочный режим в Татарстане не отменят. Виноват не только коронавирус — на носу сезон гриппа и ОРВИ.

В Татарстане первую дозу вакцины от коронавируса получил уже 1 007 391 человек. Обе прививки к 3 сентября сделали уже 861 468 татарстанцев.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане подтвердились четыре случая смерти от COVID-19. От инфекции умерли двое мужчин 1939 и 1948 годов рождения, две женщины 1949 и 1959 годов рождения.



Признание вакцин — вопрос 2021 года

За последние сутки в России выявили 18 780 новых случаев коронавируса, выздоровели 18 737 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 6 993 954 человек, а выздоровевших — до 6 255 475 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 796 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 186 407 человек.



За последние сутки в России проведено более 253 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 175 636 человек.

В Минздраве России рекомендуют гражданам доверять только проверенным источникам информации о COVID-19.

В России отменили самоизоляцию для тех, кто приезжает из Великобритании. Постановление об этом подписала главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.



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В России на сегодняшний день первую дозу вакцины от коронавируса получили порядка 45,4 млн человек. Обе дозы прививки получили 38,5 млн россиян. Для достижения коллективного иммунитета в России необходимо вакцинировать 90 млн человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Суд в Сочи приостановил на два месяца работу ресторана VinoGrad за нарушения антиковидного режима после прошедшего в нем концерта Гуфа. Концерт рэпера Гуфа прошел в Сочи 14 августа, он собрал более тысячи человек.

Правительство Забайкальского края с 3 сентября увеличило на два часа время работы кафе и ресторанов и разрешило деятельность учреждений дополнительного детского образования. Теперь кафе и рестораны Забайкалья могут принимать посетителей с 9.00 до часа ночи, а не до 23.00, как это было раньше. Правда, сохраняется запрет на банкеты и корпоративы, действует масочный режим. Учебные залы в учреждениях детского дополнительного образования могут работать с условием 50%-ной заполняемости.

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Взаимное признание вакцин от коронавируса производства разных стран возможно в ближайшее время, до конца 2021 года, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Он выразил уверенность в том, что в ближайшее время вакцины будут приняты в различных странах и они будут взаимозаменяемыми.

ДНК-вакцина против COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 219 824 202 человека, 4 553 752 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (39 850 377). На второй строчке — Индия (32 945 907), на третьей — Бразилия (20 856 060), на четвертой — Франция (6 897 529), на пятой — Россия (6 875 713, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (647 588). За ними следуют Бразилия (582 670), Индия (440 225), Мексика (262 221), Перу (198 420) и Россия (182 341).

Органы людей, которые переболели коронавирусом, могут «стареть» на десятилетия, предупредили ученые. Они исследовали здоровье 89 тысяч человек, переболевших COVID-19. У 4 757 выздоровевших за год на 30% снизилась функция почек. Это равнозначно тому, если бы почка постарела на 30 лет. Причину этого ученые пока не раскрыли.

В Аргентине частота госпитализаций после вакцинации российским «Спутником V» составила 0,66 случая на 100 тысяч привившихся. К 31 июля в Аргентине привили 11 368 961 дозу «Спутника V». Нежелательные реакции организма, предположительно связанные с вакцинацией, зарегистрировали в 41 545 случаях.



Фото: Максим Платонов

В Лондоне проходят акции протеста противников вакцинации. На них получили травмы по меньшей мере четверо полицейских. По словам сотрудников полиции, протестующие прибегли к насилию по отношению к стражам порядка.

Из-за угрозы заражения коронавирусом Эстония попала в перечень стран, опасных для туристов, опубликованный Государственным департаментом США. Также в список попали Азербайджан, Лаос, Швейцария, Сент-Люсия, Оман и Северная Македония.

Индия одобрила новую вакцину против COVID-19, которая использует кольцевые цепочки ДНК для защиты иммунной системы от вируса SARS-CoV-2. Это первая в мире вакцина такого типа, хотя в других странах продолжаются клинические исследования подобных препаратов. В отличие от других типов вакцин, новый препарат, названный создателями ZyCoV-D, вводится в кожу без инъекции, для чего применяется специальное устройство — вакцина проникает в верхние слои эпидермиса под давлением. Результаты клинических исследований с участием 28 тысяч человек показали, что вакцина на 67% защищает от симптоматического COVID-19. Хотя эффективность не особенно высока по сравнению со многими другими вакцинами COVID-19, исследователи отмечают, что прямые сравнения некорректны — поскольку ZyCoV-D тестировалась против дельта-штамма, в то время как предшествующие препараты создавались на основе исходных штаммов SARS-CoV-2.

Маргарита Головатенко