Главное о коронавирусе: татарстанцев предупредили о третьей волне, Башкирия вновь переносит ограничения
Татарстан находится на пороге третьей волны COVID-19
В Татарстане за последние сутки зарегистрирован 41 новый случай COVID-19. Всего на 2 июля в республике зарегистрировано 22 515 случаев заражения коронавирусом.
- Татарстан стоит на пороге третьей волны заболеваемости COVID-19. Такое мнение выразил главный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов. Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается по всей России, и Татарстану не удастся его избежать, полагает эксперт.
- На сегодняшний день нет данных о влиянии вакцин от коронавируса на репродуктивную систему человека, заявил замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения исполкома Казани Владимир Жаворонков. Точный анализ можно будет получить только через 10 лет. При этом Жаворонков обратил внимание на то, что для вакцин от гриппа такие выборки не проводятся, поэтому на каких основаниях необходимо проводить такой анализ для препаратов от COVID-19, не очень понятно.
- В Татарстане за неделю число заведений общепита, получивших разрешение на работу после полуночи, увеличилось на 11. 13 объектов работают в Казани, 5 — в Зеленодольске, по одному — в Высокой Горе, Азнакаево и Заинске. Всего заявку на ночную работу подали 37 заведений общепита. Разрешение получил 21 объект, еще 16 заявок отклонено.
- Антитела к коронавирусу сохраняются в организме человека после перенесенного заражения от трех до шести-семи месяцев. Об этом заявил главный инфекционист Минздрава Татарстана Халит Хаертынов. Наличие антител не должно повлиять на решение о вакцинации, ведь чем выше их уровень, тем больше шансов не заразиться новыми штаммами COVID-19.
- В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от COVID-19: умерли три женщины 1938, 1940 и 1956 годов рождения. За весь период пандемии от инфекции скончались 543 жителя республики.
- В Татарстане на сегодня нет вакцины от коронавируса «КовиВак». Когда ее поставят в республику, неизвестно, заявил заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения исполкома Казани Владимир Жаворонков.
- В Набережных Челнах на 20—30% увеличилось количество желающих сделать прививку от COVID-19. По последним данным, в городе от коронавируса вакцинировались 68 535 человек, 47 850 челнинцев уже получили оба компонента.
- Ажиотаж наблюдается и в прививочных пунктах Нижнекамска. В магазинах «Лента» и «Сити Молл», где открыты пункты вакцинации, каждый день обращаются от 70 до 100 человек.
- В Татарстане от коронавируса привились 546 139 человек, второй компонент получили 382 697 жителей республики. Прирост за сутки составил 13 245 человек, сообщили в региональном Минздраве.
- Порядка 11 тысяч жителей Татарстана не пришли делать вторую прививку от коронавируса. Об этом рассказал первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев.
Половина россиян против нового локдауна
- Большинство россиян (51%) выступают против введения нового локдауна, поскольку считают, что это «убьет» экономику. Чаще всего так отвечали жители Южного федерального округа (56%), а также Московского региона и Приволжья (по 54%). 28% опрошенных считают, что для ужесточения ограничительных мер нет никаких медицинских оснований. При этом каждый пятый опрошенный россиянин поддержал идею введения локдауна в своем регионе для того, чтобы остановить рост заболеваемости. Такую мысль чаще всего высказывали жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области (32%) а также Москвы и Подмосковья (28%). В Южном федеральном округе таких только 12%, в Приволжском — 15%, говорится в исследовании банка «Открытие».
- Власти Башкирии отложили запрет на посещение ряда общественных мест без прививки или ПЦР-теста по просьбе бизнеса. Такая мера начнет действовать с 12 июля. Эти ограничения должны были вступить в силу еще 29 июня — тогда начало их действия перенесли на 5 июля.
- Минпромторг призвал российские металлургические компании уменьшить потребление технического кислорода для наращивания поставок медицинского кислорода в больницы. Это объясняется увеличением заболеваемости COVID-19. Об этом РБК рассказали источники, ссылаясь на заявление первого замминистра промышленности Василия Осьмакова. Для обеспечения потребностей больниц предлагается временно перераспределить мощности производителей кислорода.
- Иностранные вакцины от коронавируса в России могут появиться в течение двух-трех месяцев. Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Документы на регистрацию препаратов уже подали. В то же время власти работают над признанием вакцины «Спутник V» в Европе.
- Пациенты с аллергией реже болеют COVID-19, заявил директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов. Согласно зарубежным исследованиям, для больных аллергической бронхиальной астмой коронавирус не становится фактором, усиливающим риск тяжелого течения болезни.
- Роспотребнадзор распространил рекомендации для привившихся от COVID-19. В первые три дня после вакцинации не рекомендуются интенсивные физические нагрузки и посещение сауны. Также необходимо ограничить употребление алкоголя. Полноценный иммунный ответ на введение вакцины будет формироваться 35—42 дня, поэтому после вакцинации в течение этого периода нужно соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом. В ведомстве подчеркнули, что вакцинация не создает никаких дополнительных рисков и не угрожает здоровью нерожавших женщин и их будущих детей.
- Основной причиной роста заболеваемости в Москве стал новый штамм COVID-19. При этом город справляется с ситуацией с минимальными ограничениями, заявили в мэрии российской столицы.
- В Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области задержали мужчин, продававших поддельные сертификаты о вакцинации и отрицательные тесты на коронавирус. В российской столице оперативники вышли на 33-летнего мужчину, в Питере и Ленинградской области выявили три случая торговли поддельными документами. По всем четырем случаям возбудили уголовные дела по статье ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).
- Музыканта, основателя группы «Звуки Му», актера Петра Мамонова, госпитализированного с коронавирусом, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Его состояние оценивается как крайне тяжелое, рассказала журналистам его супруга и менеджер Ольга Мамонова.
- Невакцинированные туристы, прибывшие на Кипр из России и других стран красной эпидемической категории, теперь будут узнавать результаты тестирования на COVID-19, который они должны сдать в аэропортах страны, на специальной цифровой платформе, а не получая СМС-сообщения, как это было ранее.
- Текущая волна COVID-19 может пойти на спад к середине июля, но при этом новый подъем заболеваемости ожидается уже в сентябре. Такое мнение выразил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.
- В Ростовской области для некоторых групп населения ввели обязательную вакцинацию от COVID-19. Среди них работники сферы услуг, госслужащие, студенты старше 18 лет, индивидуальные предприниматели. Руководителям организаций поручается до 29 июля организовать вакцинацию первым компонентом вакцины, до 26 августа — вторым. В упомянутые сроки пройти вакцинацию должны не менее 60% определенных категорий граждан.
- Въездной турпоток в Россию приостановлен на фоне роста заболеваемости коронавирусом и ограничительных мер. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
- Власти Курганской области ограничили плановую госпитализацию пациентов из-за увеличения количества инфицированных коронавирусом. Исключения сделают для онкобольных, людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и так далее.
Три норвежца получат компенсацию за негативные последствия после прививки AstraZeneca
В мире коронавирусом нового типа на 10.33 (мск) заразились 182 645 084 человека, 3 955 756 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
Лидируют по числу заболевших по-прежнему США — 33 679 482 человека. Далее идут Индия (30 458 251), Бразилия (18 622 304), Франция (5 839 929) и Россия (5 472 722, данные не обновлены) и Турция (5 430 940).
По количеству смертей лидируют США (605 019), Бразилия (520 095), Индия (400 312), Мексика (233 248) и Перу (192 687).
- Белоруссия разрешила безвизовый въезд сроком до пяти суток гражданам 73 стран для вакцинации от COVID-19. Прививки будут делать на платной основе. Возможность безвизового въезда будет предоставляться с 15 июля. В Белоруссии используются двухкомпонентные вакцины «Спутник V» и Vero Cell от китайской компании Sinopharm. Также в стране одобрили российскую однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт».
- Специальный экспертный комитет при индийском правительстве рекомендовал Генеральному контролеру Индии (DCGI) разрешить фармацевтической компании Dr. Reddy's Laboratories (DRL) не проводить третью фазу испытаний российской однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».
- Три жителя Норвегии получат компенсацию из-за негативных последствий для здоровья после вакцинации от коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. В первом случае компенсацию получат родственники погибшей медсестры, которая умерла на фоне развившихся после прививки осложнений. Два других пациента — еще одна женщина-медработник и мужчина в возрасте от 30 до 40 лет — живы, но мужчина до сих пор страдает от последствий развившихся осложнений. Сумма выплат пока неизвестна.
- Глава федерального департамента здравоохранения Австралии Пол Келли выразил мнение, что индийский штамм коронавируса (штамм «Дельта») — один из целого ряда внушающих опасения вариантов коронавируса, однако в ближайшие месяцы и годы их станет гораздо больше.
- Однокомпонентная вакцина против коронавируса американской компании Johnson & Johnson, продемонстрировала высокую эффективность в борьбе со штаммом «Дельта». Об этом сообщил сам разработчик препарата. Длительность иммунного ответа составляет не менее восьми месяцев.
- В США уже 155,76 млн жителей в возрасте от 12 лет и старше полностью вакцинировались от COVID-19, это составляет 54,9% населения. Об этом сообщили на своем сайте федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ). Как минимум одной дозой привились 181,12 млн человек из данной возрастной группы — 63,9%.
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