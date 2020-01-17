Владимир Жаворонков: «Говорить, что какой-либо этап истории России можно было изменить, считаю неправильным»

Владимир Жаворонков родился в Казани в 1985 году. В 2008-м окончил Казанский государственный медицинский университет. Свою трудовую биографию начинал с должности младшего медбрата в казанской городской клинической больнице №6. С 2010-го по 2019-й работал в Республиканском клиническом онкологическом диспансере: начал врачом-эндоскопистом, закончил заместителем главного врача. В ноябре 2019 года его назначили заместителем министра здравоохранения РТ — начальником управления здравоохранения города Казани. В спецпроекте «Лидеры «Реального времени» он рассказывает о том, что конкурс открыл в нем новые грани «я», и о том, что мэр Казани — открытый для коммуникации человек.

Владимир Жаворонков, 34 года, заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан — начальник горздрава Казани. Победитель конкурса «Лидеры России» 2018—2019 годов, представлял Татарстан.

Опрос был разработан совместно с кафедрой философии и медиакоммуникаций КГЭУ и лично при участии заведующей кафедрой, эксперта в сфере психологии массовых коммуникаций и языковой политики доктора философских наук Элины Миннуллиной.

Подготовила Элеонора Рылова

Справка

«Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», запущенный в 2017 году. Конкурс позиционируется как социальный лифт, инструмент формирования высшего кадрового резерва страны — грамотных, гибких и квалифицированных управленцев в сфере государственной власти, бизнеса, социальных институтов. За первые два сезона конкурса победителями стали 207 управленцев, представлявших большинство регионов страны.

По данным недавнего исследования «Коммерсанта», порядка 75 процентов из них получили назначения на высокие посты. Кроме продвижения по карьерной лестнице, финалисты получают образовательные гранты в 1 млн рублей и личные консультации в течение года с наставниками по профилю, в числе которых Герман Греф, Валентина Матвиенко, Маргарита Симоньян, Сергей Кириенко, добрая половина кабинета министров и губернаторского корпуса России.



На участие в третьем конкурсе «Лидеры России» Оргкомитет получил порядка 233 тысяч заявок. До конца года все конкурсанты прошли шесть онлайн-тестирований. Проверялись их интеллектуальные способности, стрессоустойчивость, общие знания истории, культуры, права, экономики и географии, управленческие качества и профессиональные компетенции по отраслям.



С января по март 2020 года в восьми федеральных округах соберутся сотни сильнейших, которые покажут наилучшие результаты тестов. Конкурсанты с экспертами будут работать над бизнес-кейсами, общаться с ключевыми политиками и чиновниками ФО, получая от них рекомендации. К весне определятся три сотни финалистов конкурса. В финале они на 4 дня встретятся в Сочи. Лидерам предстоит интенсивный нетворкинг, встречи с экспертами и деловые игры, которые выявят сотню победителей третьего сезона.

