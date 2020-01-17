Владимир Жаворонков: «Говорить, что какой-либо этап истории России можно было изменить, считаю неправильным»
Участники конкурса «Лидеры России» отвечают на 10 философских вопросов «Реального времени». Часть 31-я
Владимир Жаворонков родился в Казани в 1985 году. В 2008-м окончил Казанский государственный медицинский университет. Свою трудовую биографию начинал с должности младшего медбрата в казанской городской клинической больнице №6. С 2010-го по 2019-й работал в Республиканском клиническом онкологическом диспансере: начал врачом-эндоскопистом, закончил заместителем главного врача. В ноябре 2019 года его назначили заместителем министра здравоохранения РТ — начальником управления здравоохранения города Казани. В спецпроекте «Лидеры «Реального времени» он рассказывает о том, что конкурс открыл в нем новые грани «я», и о том, что мэр Казани — открытый для коммуникации человек.
Владимир Жаворонков, 34 года, заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан — начальник горздрава Казани. Победитель конкурса «Лидеры России» 2018—2019 годов, представлял Татарстан.
- Если бы у вас появилась возможность переписать историю России, что бы вы изменили?
— Я приверженец позиции «случилось то, что случилось». И говорить о том, что какой-либо этап истории России можно было бы изменить, считаю неправильным. Без перманентного состояния исторического момента в прошлом невозможен сегодняшний день в том виде, которым мы его проживаем.
- Три ваших личных принципа правильного воспитания детей.
— Разговор с детьми на равных, вовлечение детей в совместное принятие решений, незыблемость данных им обещаний.
- Какой поступок вы могли бы совершить ради страны?
— Считаю, что правильным было бы говорить о служении Родине, состоящем из совокупности малых повседневных деяний. Желание сделать свою работу качественно во имя сверхцели развития страны и есть для меня поступок ради государства.
- Решение, сильно повлиявшее на вашу жизнь в последние годы.
— Очевидно, что за последний год решение принять участие в конкурсе «Лидеры России» перевернуло не только визуальную картинку моей жизни, но и внутреннее понимание своего «я», позволяющее регулярно открывать в себе новые грани.
- Какое достижение реальной исторической личности является для вас примером?
— Игорь Курчатов, реализовавший атомный проект в команде единомышленников — в кратчайшие сроки, в тяжелейшее для страны время. Он позволил установить паритет ядерной мощи сильнейших государств мира и тем самым значительно снизить риски эскалации прямого конфликта между странами.
- При каких условиях можно пожертвовать благом ста человек ради достижения общественного блага?
— Общественные блага — те средства, которые предоставляются населению на безвозмездной основе за счет финансирования государством. Исходя из этого, считаю, что говорить об ущемлении сотни человек в получении этих благ ради всего общества не совсем корректно — при условии, конечно, достаточности ресурсного обеспечения этих благ. Но такая идеальная картина случается далеко не всегда, и иногда государство в лице тех или иных должностных лиц вынуждено делать выбор в сторону ограничения получения конкретных общественных благ вследствие нехватки ресурсного для этого обеспечения. Выбор в таких случаях чаще всего происходит по принципу обеспечения наиболее нуждающихся в приоритетном порядке. Наша задача как общества сделать все возможное, чтобы такого рода выбор никогда перед нами не стоял.
- Назовите пять самых полезных для лидера книг
— Юваль Ной Харари — «Sapiens. Краткая история человечества» и «Homo Deus. Краткая история будущего», Платон — «Государство», Ли Куан Ю — «Из третьего мира — в первый», И. Ильф и Е. Петров — «12 стульев».
- Какой вопрос вы бы хотели задать мэру своего родного города?
— Я работаю заместителем министра здравоохранения РТ М.Н. Садыкова, отвечаю за здравоохранение города Казани и по долгу службы имею возможность обсуждать актуальные для разрешения вопросы с мэром Казани И.Р. Метшиным, который демонстрирует конструктивную открытость в коммуникации. Поэтому данный вопрос для меня является несколько неактуальным.
- Одним предложением опишите мир, в котором вы хотели бы жить.
— Мир гармоничного пребывания каждого человека на планете, который имеет возможность заниматься любимым делом и не испытывает нужду ни в чем.
- Что такое истина для вас?
— Понятие истины, с одной стороны, очень простое, с другой — сложное. Если призадуматься, то можно сказать, что истина — это отображение действительности в строгом соответствии с той формой, в которой она реально существует как вне, так и внутри сознания того, кто ее отображает.
Опрос был разработан совместно с кафедрой философии и медиакоммуникаций КГЭУ и лично при участии заведующей кафедрой, эксперта в сфере психологии массовых коммуникаций и языковой политики доктора философских наук Элины Миннуллиной.
Справка
«Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», запущенный в 2017 году. Конкурс позиционируется как социальный лифт, инструмент формирования высшего кадрового резерва страны — грамотных, гибких и квалифицированных управленцев в сфере государственной власти, бизнеса, социальных институтов. За первые два сезона конкурса победителями стали 207 управленцев, представлявших большинство регионов страны.
По данным недавнего исследования «Коммерсанта», порядка 75 процентов из них получили назначения на высокие посты. Кроме продвижения по карьерной лестнице, финалисты получают образовательные гранты в 1 млн рублей и личные консультации в течение года с наставниками по профилю, в числе которых Герман Греф, Валентина Матвиенко, Маргарита Симоньян, Сергей Кириенко, добрая половина кабинета министров и губернаторского корпуса России.
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