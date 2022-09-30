В Татарстане свободно 15—20% коек для пациентов с коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На сегодняшний день в Татарстане свободно около 15—20% коек для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил замглавы Минздрава республики — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

— Действительно, отмечаем стабилизацию ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией. Это абсолютно не говорит о том, что у нас напряжение спало и мы успокоились <...> Вы помните, что мы говорили, что нынешняя ситуация характеризуется значительным количеством пациентов, которые лечатся именно на амбулаторном этапе, однако ежедневно продолжаются госпитализации во все наши 20 временные инфекционные госпитали, развернутые по Республике Татарстана, — заявил он.

По словам Владимира Жаворонкова, как только станет понятно, что снижение числа госпитализированных с коронавирусом носит стабильный характер, «кривая снижения без подъемов», число коек для COVID-пациентов начнут сокращать.

— В настоящий момент мы койки не сокращаем, но они у нас в достаточном количестве, — уточнил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Две недели назад Владимир Жаворонков сообщил, что в Татарстане развернуто 972 койки для заболевших коронавирусом. «Свободный коечный фонд имеется», — заверил он.



За минувшие сутки в Татарстане выявили 535 случаев заражения коронавирусом. Вся важная информация о пандемии коронавируса в республике, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».



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Татьяна Демина