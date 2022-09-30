С понедельника в Казани закроют пункты вакцинации у станций метро

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С понедельника в Казани планируют свернуть работу мобильных пунктов вакцинации у станций метро. Об этом сообщил замглавы Минздрава республики — руководитель Управления здравоохранения города Владимир Жаворонков.

— На станциях метро мы работаем. Вчера прекратил работу пункт вакцинации у станции «Яшьлек». И вы видите, к сожалению, погода становится все более-более мрачной, с точки зрения температурного режима и с точки зрения осадков, поэтому мы с понедельника будем уходить со станций метро. И там, к сожалению, падает интерес у граждан к возможности вакцинироваться именно на пунктах метро, — рассказал он.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— В торговом центре «Южный» мы продолжаем работать ежедневно с 10:00 до 19:00, — напомнил Владимир Жаворонков. Также привиться можно в круглосуточном пункте вакцинации на ул. Чуйкова, 54.

Четыре мобильных пункта вакцинации у станций метро в Казани приступили к работе 12 сентября. Изначально они работали до 19.00. С 27 сентября время работы сократили на полчаса.

На сегодняшний день в столице Татарстана привиться в мобильных пунктах вакцинации можно у трех станций метро — «Козья слобода», «Авиастроительная» и «Проспект Победы». Пункт у станции «Яшьлек» прекратил работу 29 сентября из-за низкой востребованности.



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Татьяна Демина