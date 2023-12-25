Эпидпорог по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Казани превышен на 73%

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

В Казани эпидпорог по заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен на 73%. Об этом рассказал замминистра здравоохранения республики — начальник Управления здравоохранения города Владимир Жаворонков на «деловом понедельнике».



— Последние четыре недели система здравоохранения Казани отмечает рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Суммарная заболеваемость ОРВИ и гриппом за 50-ю неделю по городу выше эпидпорога на 73%, — заявил он.

По его словам, за прошедшую неделю в столице Татарстана зарегистрировали 21 978 случаев заражения гриппом и ОРВИ . Темп прироста по сравнению с предыдущими семью днями составил 152%.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

На прошлой неделе Владимир Жаворонков рассказал, что система здравоохранения в Татарстане отмечает напряженную ситуацию по заболеваемости ОРВИ. В регионе значительно увеличилась обращаемость в поликлиники и стационары, а также число вызовов скорой медицинской помощи

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Татьяна Демина