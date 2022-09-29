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Владимир Жаворонков: мы будем предлагать вакцинацию мобилизованного персонала от гриппа

16:02, 29.09.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Владимир Жаворонков: мы будем предлагать вакцинацию мобилизованного персонала от гриппа
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Мобилизованным в Татарстане планируют предлагать вакцинироваться от гриппа и COVID-19. Об этом рассказал замглавы Минздрава республики — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

— Мы планируем организовать вакцинацию, безусловно. Единственный момент сейчас, мы решаем, каким образом это все-таки лучше будет сделать. То есть мы будем предлагать вакцинацию мобилизованного персонала от гриппа, дальше, возможно, от новой коронавирусной инфекции, и дальше — согласно формулярам, которые нам будут поступать по линии, — сообщил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Владимир Жаворонков также рассказал о мобилизованных медработниках Татарстана. Их число пока не уточняется.

— Я вам по цифрам сейчас не могут сказать, потому что такая работа ежечасно ведется. Безусловно, Татарстан не останется в стороне. Все задачи, которые поставлены перед медицинскими работниками в части их присутствия в качестве мобилизованных, будут выполнены в полном объеме, — сказал Владимир Жаворонков.

О частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. Как сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тысяч резервистов.

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Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан Жаворонков Владимир Владимирович

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