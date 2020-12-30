Главное о коронавирусе на 30 декабря: вакцинация и ковидные паспорта на госуслугах, длинные каникулы в Москве

Предложение сократить новогодние праздники



За последние сутки в Татарстане подтвердились 94 новых случая коронавируса. Всего на 30 декабря в Татарстане зарегистрировано 13 189 случаев COVID-19.



Выздоровели за весь период 10 698 человек, в том числе 20 за минувшие сутки. Умерли за весь период 185 человек.



Певец Салават Фатхетдинов подтвердил, что переболел коронавирусом. Он рассказал, что лежал в одной палате с женой. Болезнь певца протекала в легкой форме, а жена переносила ее тяжело.

Профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев заявил, что в связи с коронавирусом уменьшается загрязнение атмосферы — меньше стал работать транспорт, меньше стали сжигать и добывать ископаемого топлива.

Команда «КАМАЗ-мастер» в полном составе сдала тесты на коронавирус перед началом выступлений в ралли-гонке «Дакар». По регламенту, все участники «Дакара» по прилете в Саудовскую Аравию должны уйти на двухдневную самоизоляцию. Допуск к машинам и гонке команды получат только после сдачи отрицательных тестов на коронавирус.

Заместитель руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина рассказала, что пока не известны сроки поступления в Татарстан вакцины «ЭпиВакКорона», поскольку пострегистрационные испытания еще не завершены. Информация о поставках вакцины в гражданский оборот информация поступит в январе.

Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков сообщил, что запись на вакцинацию от коронавируса через госуслуги планируют осуществить в начале 2021 года, конкретнее — в начале февраля.

Жаворонков также прояснил, что 190 тысяч доз вакцины «Спутник V», которые должны поступить в Татарстан до февраля месяца, предназначены для 95 тысяч человек, поскольку вакцинироваться нужно в два этапа.

Прививка для Хабирова

За последние сутки в России выявлено 26 513 новых случаев коронавируса, выздоровели 29 235 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 3 131 550 человек, а выздоровевших — до 2 525 418 человек.



Зафиксировано 599 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 56 426 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 90,2 млн тестов на коронавирус, в том числе 395 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 663,3 тыс. человек.



В России в 2021 году могут появиться COVID-паспорта для лиц, сделавших прививку от коронавируса. Такого мнения придерживаются в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Фото: Дмитрий Коротаев / iz.ru

Каникулы для учеников 1-х — 11-х классов московских школ продлятся до 17 января 2021 года. Длинный отдых будет также в государственных колледжах, учреждениях допобразования и спортшколах. Дистанционных занятий в это время не будет. Продлить каникулы власти столицы рекомендовали и негосударственным образовательным учреждениям.

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что сделал прививку от коронавируса российским препаратом «Спутник V» еще во время испытаний.

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала различия вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона»: вакцина «Спутник V» — векторная на основе аденовируса, а «ЭпиВакКорона» создана из трех составных частей генома коронавируса.

Власти Москвы начинают снимать ограничения для привившихся от COVID-19. После вакцинации от коронавируса москвичи старшего возраста, студенты и граждане с хроническими болезнями смогут вновь пользоваться правом льготного проезда в транспорте.

Фото: mosreg.ru

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что паспорт вакцинированного от коронавируса можно будет получить в январе на сайте госуслуг.

Британский штамм обнаружен в США



В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразился 81 997 581 человек, 1 789 912 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (19 557 147). На второй строчке — Индия (10 244 852), на третьей — Бразилия (7 563 551). Россия на четвертом месте (3 073 923, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятом — Франция (2 631 110).



Больше всего смертей зафиксировано в США (338 563). За ними следуют Бразилия (192 681), Индия (148 439), Мексика (123 845) и Италия (73 029).



Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) профессор Дэвид Хейманн заявил, что «цель» коронавируса SARS-CoV-2 — стать эндемиком, как и другие четыре коронавируса человека. По его словам, вирус продолжит мутировать, однако у человечества есть все инструменты для спасения жизней.

Власти США сообщили о первом зафиксированном в стране случае заражения новым штаммом коронавируса COVID-19, который ранее был обнаружен в Великобритании. Случай выявили в штате Колорадо.

Фото: russian.rt.com

Избранный президент США Джо Байден после инаугурации воспользуется законом об оборонном производстве, чтобы ускорить производство вакцины от коронавируса. Команда нынешнего президента собиралась привить к декабрю 20 млн человек. В настоящее время вакцину получили только несколько миллионов.

Эффективность инактивированной вакцины от коронавируса, разработанной китайской компанией Sinopharm, составила 79,34%. Это промежуточные итоги проводимой третьей стадии клинических испытаний китайской вакцины.

Потеря аппетита и тошнота у заболевших коронавирусной инфекцией могут появиться раньше респираторных симптомов, сказано на сайте клиники Майо в США. По данным ученых, у некоторых заболевших коронавирусом легкие желудочно-кишечные симптомы, включая потерю аппетита, тошноту, рвоту и диарею, появляются раньше, чем повышенная температура и респираторные симптомы.

Фото: Ринат Назметдинов

Правительство Латвии ввело комендантский час на новогодние нерабочие дни в связи с распространением коронавирусной инфекции. С 30 декабря по 4 января и 8—10 января с 22.00 до 5.00 все должны находиться дома.

Маргарита Головатенко