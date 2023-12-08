Казанцам рассказали о режиме работы медучреждений в новогодние каникулы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани в новогодние праздники медучреждения продолжат работать по стандартному графику. Об этом рассказал замминистра здравоохранения Татарстана — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков в прямом эфире регионального ЦУР.

— Для системы здравоохранения Новый год, с одной стороны, праздник, и, безусловно, своего рода период напряженной работы. Все наши службы, которые оказывают помощь пациентам, если им понадобилась неотложная или экстренная помощь, будут работать в таком же режиме. Ничего не меняется, — сказал он.

Амбулаторное звено будет работать все новогодние праздники. В некоторых дни его работу усилят — поликлиники будут работать «в абсолютно полном режиме», уточнил Владимир Жаворонков. Информацию с графиком предоставят позднее.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, новогодние каникулы в Татарстане и по всей России продлятся до 9 января 2024 года. Они продлятся десять дней.

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Татьяна Демина