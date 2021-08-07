Главное о коронавирусе на 7 августа: на «Спутнике V» заработали 33,2 млрд, больной заразил 1,5 тысячи человек

18% предприятий в Татарстане нарушили «антиковидные» меры

В июне 2021 года коронавирус стал основной причиной смерти 388 жителей Татарстана. У 49 из них вирус в организме подтвердился, у остальных 339 он лишь предполагается как основная причина смерти, но для подтверждения требуется провести дополнительные медицинские исследования. Еще для четверых умерших в июне татарстанцев коронавирус сильно повлиял на развитие смертельных осложнений. В 27 случаях летальных исходов среди жителей Татарстана в июне коронавирус стал лишь сопутствующим заболеванием, но никоим образом не повлиял на наступление смерти.

В Татарстане управление Роспотребнадзора продолжает контрольно-надзорные мероприятия за объектами. В июле проверили 1 097 объектов, и в 18% из них (199) нарушали антиковидные меры, заявила замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина. В июле на проверенных объектах нашли в 1,5 раза больше антиковидных нарушений, чем в июне. Всего протоколов и санкций вынесено на 1,5 млн рублей, работу 11 объектов приостановили.

Авдонина сообщила, что 273 организациям РТ было вынесено постановление об обязательной вакцинации сотрудников — 6 из них отчитались о том, что требование надзорного ведомства выполнены. Причем на этих предприятиях прививку сделали больше, чем 60% сотрудников — есть и 80%, и почти 90%. Замглавы управления РПН по РТ привела эти организации в пример остальным и заключила, что в требованиях надзорного ведомства нет ничего «сверхъестественного и невыполнимого».

В Татарстан в среду, 4 августа, поступила очередная партия вакцины «Спутник V». С декабря прошлого года в республику доставили 1 млн 33 тысячи 543 дозы различных вакцин от COVID-19, сообщил заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения МЗ РТ по Казани Владимир Жаворонков.

Роспотребнадзор напоминает о том, что скоро начнется не только учебный год, но и сезонная вакцинация от гриппа. В связи с этим настоятельно рекомендуется учителям успеть привиться от коронавируса, чтобы в сентябре иметь возможность вакцинироваться от гриппа (между прививками должно пройти определенное время).

К ноябрю в Татарстане планируют охватить вакцинацией до 80% взрослого населения.

46 млрд рублей на выплаты медикам

За последние сутки в России проведено более 525 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 259 103 человека.



Фармацевтическое предприятие «Фармстандарт» стало лидером по числу контрактов на производство первой российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Компания выпустила в оборот почти 60% вакцины и заработала на этом около 33,2 млрд рублей. Еще 11% препарата выпустили в обращение структуры «Лекко» (6,1 млрд рублей) и «Генериум» (6,5 млрд рублей). Компания «Биокад» выпустила препарат еще на 2,2 млрд рублей. Это 3,8% от общего объема доз, находящихся в обороте. «Биннофарм» (входит в АФК «Система») произвела около 14% препарата на 7,8 млрд рублей. Еще 2,2% вакцины на 1,3 млрд рублей выпустил сам Центр имени Гамалеи.

В Башкирии привились от коронавируса более половины жителей от запланированного количества. Скоро вакцинированных жителей республики будет миллион. Сейчас 990 тысяч человек вакцинированы первым компонентом. Всего планируется привить 1,9 млн человек.

В некоторых регионах России доля суперраспространителей коронавируса может достигать 80% и выше. Это те области и республики, где люди не соблюдают масочного режима, социальной дистанции, активно посещают массовые мероприятия и всяческими другими методами нарушают антиковидные меры. Зарегистрирован случай, когда один больной коронавирусом заразил полторы тысячи человек.

В России на сегодняшний день прививку от коронавируса сделали более 39 млн человек. Из этого числа второй компонент вакцины от COVID-19 получили 30 млн россиян.

В Минздраве считают, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в значениях 80—90% может быть достигнут в России за несколько месяцев.

Во всех регионах России на сегодня есть запасы вакцин от СOVID-19. Число граждан, которые не приходят за второй дозой, незначительно.



Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ выделит более 46 млрд рублей на продолжение специальных выплат медицинским работникам. В рамках борьбы с COVID-19 врачи и медсестры по всей стране продолжают трудиться в непростых условиях, отметил он.

Открытия ученых в пандемию

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 201 753 887 человек, 4 278 387 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (35 695 621). На второй строчке — Индия (31 895 385), на третьей — Бразилия (20 108 746), на четвертой — Франция (6 325 144), на пятой — Россия (6 318 643, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (616 493). За ними следуют Бразилия (561 762), Индия (427 371), Мексика (243 733), Перу (196 818) и Россия (160 574).

Поездки за границу не должны быть связаны с требованием обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом заявил официальный представитель ВОЗ Тарик Яшаревич. Во многом это связано с тем, что пока в мире нет равного доступа к вакцинам от COVID-19, поэтому не следует «добавлять еще один пункт дискриминации» в отношении людей, которые не могут привиться.

106-летняя жительница Пакистана вылечилась от коронавируса, болела она штаммом дельта.

Американское издание Daily Beast утверждает, что за три дня до начала Олимпийских игр Японский национальный институт инфекционных заболеваний (NIID) передал в Глобальную базу данных геномов вирусов GISAID сведения об обнаружении в стране опасного штамма коронавируса «лямбда», однако широкой общественности сообщать о выявленной мутации до окончания Олимпиады власти страны не планировали. По данным интернет-издания, ученый из Японского института инфекционных заболеваний рассказал, что штамм был обнаружен при проверке в аэропорту. Когда именно нашли мутацию, источник издания не сообщает. Однако известно, что данные о выявлении штамма «лямбда» были переданы в GISAID 20 июля.

Во Франции проводится уже четвертый с начала лета день массовых акций против ужесточения ограничений. Сегодня там опять общенациональный день протеста против санитарных мер, ограничивающих свободы граждан.

А вот Аргентина снимает карантинные ограничения. Заполняемость ресторанов, театров и спортзалов разрешили увеличить до 70%.

Маргарита Головатенко