В Минздраве Татарстана рассказали о причинах сверхсмертности от COVID-19

Основные причины сверхсмертности от COVID-19 — ранние и поздние осложнения, а еще хронические заболевания, рассказал на пресс-конференции в пятницу замминистра здравоохранения — начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.



Он объяснил разницу между ранними и поздними осложнениями. При ранних осложнениях организм пациента побеждает коронавирус, но впоследствии пациент умирает от тромбоэмболии легочной артерии. При поздних осложнениях происходят необратимые последствия, например сгущается кровь в сосудах.

Фото: realnoevremya.ru

Жаворонков отметил, что система здравоохранения готова к выявлению нового штамма коронавируса «омикрон». По его словам, в республике достаточно коек во временных ковидных госпиталях.

Маргарита Головатенко