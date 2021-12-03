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В Минздраве Татарстана рассказали о причинах сверхсмертности от COVID-19

11:57, 03.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Минздраве Татарстана рассказали о причинах сверхсмертности от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

Основные причины сверхсмертности от COVID-19 — ранние и поздние осложнения, а еще хронические заболевания, рассказал на пресс-конференции в пятницу замминистра здравоохранения — начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Он объяснил разницу между ранними и поздними осложнениями. При ранних осложнениях организм пациента побеждает коронавирус, но впоследствии пациент умирает от тромбоэмболии легочной артерии. При поздних осложнениях происходят необратимые последствия, например сгущается кровь в сосудах.

Фото: realnoevremya.ru

Жаворонков отметил, что система здравоохранения готова к выявлению нового штамма коронавируса «омикрон». По его словам, в республике достаточно коек во временных ковидных госпиталях.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан Жаворонков Владимир Владимирович

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