Владимир Жаворонков рассказал о работе медучреждений Казани в новогодние праздники

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Замминистра здравоохранения Татарстана — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков на «деловом понедельнике» рассказал, как будут работать медучреждения в новогодние праздники. Они продлятся с 31 декабря по 8 января.



Стационары, родильные дома и гинекологические кабинеты все дни новогодних каникул будут работать в Казани в круглосуточном режиме «все дни недели по календарю». Госпитализации пациентов осуществляется по территориальному принципу, напомнил Владимир Жаворонков.

Поликлиники и поликлинические отделения горбольниц с 31 декабря по 8 января в случае стабилизации ситуации будут работать с 8.00 до 18.00. В них будут работать дежурные терапевтические и педиатрические бригады.

2, 4 и 6 января работу казанских поликлиник организуют в усиленном режиме. Будут работать терапевтические и педиатрические бригады, специалисты узких профилей, рентгенологические лаборатории, травматологии и неотложной медицинской помощи.

По графику поликлиник будут работать в январские каникулы женские консультации. Стоматологии 31 декабря можно посетить с 8.00 до 18.00, а 1—8 января — с 9.00 до 16.00.

— Неотложная стоматологическая помощь и взрослым, и детям будет организована 31 декабря с 18.00 до 9.00 1 января, с 1 по 8 января — с 18.00 до 9.00 по адресу: ул. Чернышевского, 10/6, — сообщил Владимир Жаворонков.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Владимир Жаворонков напомнил, что в Казани усилили работу медучреждений из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. С сегодняшнего дня и до особого распоряжения взрослые и детские поликлиники переходят на режим работы до полуночи. Вызовы на дом принимаются до 21.00.

— При стабилизации ситуации по заболеваемости поликлиники вернутся в обычный режим работы, о чем будет сообщено дополнительно, — сказал Владимир Жаворонков.

Суммарная заболеваемость ОРВИ и гриппом за 50-ю неделю по Казани выше эпидпорога на 73%. За прошедшую неделю зарегистрировали 21 978 случаев заражения. Темп прироста по сравнению с предыдущими семью днями составил 152%.

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Татьяна Демина