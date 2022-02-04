В Татарстане от COVID-19 привили 701 ребенка

В Татарстане за неделю израсходовали четвертую часть вакцин от коронавируса для подростков, сообщил заместитель министра здравоохранения РТ — начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.



Первым компонентом детской вакцины от COVID-19 привили 701 ребенка. Всего в регион поступило 2 880 доз вакцины.

Вчера сообщалось, что в Татарстане прививку от коронавируса сделали 502 подростка в возрасте от 12 до 17 лет.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, вакцина от коронавируса для подростков 12—17 лет «Спутник M» поступила в Татарстан в январе. Первая партия содержала 2 880 доз.

2 февраля глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что в стране прививку от COVID-19 сделали уже 17 тысяч детей и подростков. Министр отметил, что процедура является добровольной и проводится с согласия родителей. Как заявили в ведомстве, вакцинацию подростки переносят хорошо.

Маргарита Головатенко