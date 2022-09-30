В Татарстане против СOVID-19 вакцинировались 2,78 миллиона человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане первый компонент вакцины против COVID-19 получили 2 784 066 человек. Такую цифру озвучил замглавы Минздрава республики — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.



— И наиболее сложная для нас ситуация: количество вакцинированных лиц 60+ первым компонентом 675 484, вторым компонентом — 498 751 человек, — заявил он, напомнив, что именно эта категория находится в зоне риска. Вакцинация — способ снизить шансы развития тяжелой стадии заболевания, указал Владимир Жаворонков.

Ревакцинацию в Татарстане на сегодняшний день должны пройти 1 421 653 человека.

— На 30 марта количество вакцинированных было 1 миллион 926 тысяч. Повторную вакцинацию на 30 сентября прошло 504 368 человек, — сообщил Владимир Жаворонков.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За минувшие сутки в Татарстане выявили 535 случаев заражения коронавирусом. Вся важная информация о пандемии коронавируса в республике, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».



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Татьяна Демина