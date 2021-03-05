Главное о коронавирусе на 5 марта: в Челнах хотят вакцинировать в ТЦ, план введения «ковид-паспортов» в ЕС
Татарстанцы вспоминают самоизоляцию добрым словом
В Татарстане за последние сутки зарегистрирован 51 новый случай COVID-19. Всего на 5 марта в Татарстане зарегистрировано 18 235 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 14 937 человек, в том числе 95 за минувшие сутки. Умерли за весь период 352 человека.
- Согласно данным опроса, 52% жителей Казани ассоциируют период самоизоляции с негативными переживаниями, 26% не испытывают никаких чувств, а каждый шестой вспоминает это время с положительными эмоциями. Женщины больше всего с негативом вспоминают время самоизоляции — 58% против 51% среди мужчин. А мужчины, наоборот, оценивают время самоизоляции спокойно — 28% против 22% среди женщин.
- Власти Татарстана примут решение о снятии ограничений для общепита, основываясь на анализе, который предоставит Роспотребнадзор, сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова. По ее словам, с решением могут повременить, если возникнут сомнения в отсутствии рисков. Какое-то время ограничения будут продолжать действовать.
- Галимова сообщила, что власти РТ не давали рекомендаций о возможности отгулов после вакцинации от коронавируса. По ее словам, обязать к этому всех невозможно и нет смысла. Такое решение работодатель может принять сам.
- В Набережных Челнах прорабатывается вопрос о размещении в торговых центрах пунктов вакцинации от коронавируса, рассказал начальник управления здравоохранения автограда Александр Николаев.
- На сегодняшний день в Елабуге в госпитале для пациентов с коронавирусом лечение проходят 30 человек. По данным елабужского Роспотребнадзора, с начала пандемии коронавируса в муниципалитете COVID-19 заразились 157 человек. Под медицинским наблюдением находятся 15 татарстанцев. В очереди на прививку от коронавируса находятся более 200 человек.
- В селе Гарь Высокогорского района РТ проходит вакцинация населения от коронавируса. Прививки татарстанцам, живущим далеко от райцентра, делает выездная бригада медиков. Врачи Высокогорского района РТ планируют посетить все 124 населенных пункта и 48 ФАПов муниципалитета для первичной и повторной вакцинация людей от COVID-19. Для этих целей району выделили почти 800 доз препарата.
- В Челнах в период пандемии от коронавируса умерли шесть медработников. Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах за время работы горбольницы №5 в статусе ковидного госпиталя умерли четыре ее сотрудника. В Татарстане за время пандемии COVID-19 стал причиной смерти 27 медработников.
- В Татарстане подтвердились еще пять случаев смерти от коронавируса. Скончались две женщины 1934 и 1949 годов рождения, трое мужчин 1948, 1970 и 1982 годов рождения.
- В казанском торговом центре «Южный» откроют пункт вакцинации от коронавируса. Об этом заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. пункт откроется в самые ближайшие дни.
Завершение второй фазы испытаний «Спутник Лайт»
За последние сутки в России выявили 11 024 новых случая коронавируса, выздоровели 15 464 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 301 159 человек, а выздоровевших — до 3 885 321 человека.
За сутки болезнь унесла жизни 462 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 88 285 человек.
За последние сутки в России проведено более 362 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 539,1 тыс. человек.
- Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал появление мутаций коронавируса. Возбудителю COVID-19 не свойственны изменения, которые обычно можно наблюдать у вируса гриппа. По его словам, то, что сейчас называют штаммами коронавируса — на самом деле его «подтипы». Единственное отличие в том, что они приобретают новые свойства.
- В России завершилась вторая фаза клинических испытаний вакцины «Спутник Лайт». Данные направлены на оценку экспертов. Разрешение на проведение третьей фазы испытаний уже есть, его выдали в середине февраля. Это исследование проведут на двух группах с использованием плацебо, оно должно завершиться к 28 января 2022 года.
- Президент России Владимир Путин сообщил, что в девяти регионах страны еще не началась вакцинация от коронавируса. Это связано с логистикой, производством и организацией прививочных пунктов. Он отметил, что в России есть проблемы с вакцинацией, но власти регионов быстро реагируют на них. Президент напомнил, что на сегодняшний день уже больше двух миллионов человек получили два компонента прививки, примерно столько же сделали первый укол.
- Несколько десятков человек приняли участие в открытии скульптуры «Печальный ангел», посвященной погибшим от COVID-19 медработникам, на набережной реки Карповки в Петербурге. 4 марта на церемонию пришли родственники погибших врачей, коллеги, журналисты, жители района, депутат Борис Вишневский и омбудсмен Александр Шишлов.
- Глава Башкирии Радий Хабиров изменил указ о повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса — с 9 марта школьники будут учиться в штатном режиме с отменой гибкого расписания занятий и увеличением продолжительности уроков до 45 минут. Кроме того, теперь проводить дезинфекцию в образовательных учреждениях должны не менее чем один раз в неделю.
- Исследования в субъектах РФ свидетельствуют о том, что в большинстве из них иммунитет у лиц, перенесших коронавирус, сохраняется в течение пяти месяцев и находится на высоком уровне. Об этом сообщила заместитель начальника управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Альбина Мельникова.
- Эксперты ВШЭ считают, что пандемия COVID-19 оказала негативное влияние на фарминдустрию России, которая и до начала кризиса имела множество проблем. Но именно кризис побудил участников рынка и власти выстроить диалог по ряду принципиальных для отрасли вопросов. За время пандемии властями России были приняты решения, отвечающие интересам фармсообщества, — введена процедура ускоренной регистрации и экспертизы качества лекарств (постановление №441), разрешена дистанционная торговля безрецептурными препаратами (постановление №697) и другое. Исследователи отмечают — этот процесс продемонстрировал, что регуляторы могут работать быстрее, а уровень бюрократизации может быть снижен.
Призыв к новому расследованию в Ухане
В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 115 618 088 человек, 2 569 422 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (28 827 140). На второй строчке — Индия (11 173 761), на третьей — Бразилия (10 793 732), на четвертой — Россия (4 241 970, данные университета отстают от данных российского оперштаба). На пятом месте находится Великобритания (4 213 764).
Больше всего смертей зафиксировано в США (520 356). За ними следуют Бразилия (260 970), Мексика (188 866), Индия (157 548 ) и Великобритания (124 259).
- Министерство здравоохранения Ирака одобрило для применения российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата для прививок от COVID-19. Контракт о поставках вакцины «Спутник V» подписал в Москве министр нефти Ирака Ихсан Абдель Джабер по поручению премьер-министра страны Мустафы аль-Казыми. Ирак стал 45-й страной, в которой зарегистрировали первую российскую вакцину от коронавируса. Процедура прошла в ускоренном режиме.
- Европейское агентство лекарственных средств (EMA) приступило к процедуре последовательной экспертизы регистрационного досье вакцины «Спутник V». EMA будет оценивать вакцину по европейским стандартам безопасности, качества и эффективности. Регулятор будет продолжать исследования до тех пор, пока не соберет достаточно доказательств для формальной заявки на получение разрешения на продажу в Евросоюзе.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о начале в стране третьей волны коронавируса. По его словам, в случае если большинство регионов страны окажутся в «красной зоне», будут вновь введены жесткие ограничения.
- Исследователи из Университета Южной Калифорнии установили: у трех пациентов, страдающих от лейкемии, следы вируса сохранялись более полугода. Речь идет о молодом человеке, мальчике и девочке дошкольного возраста.
- По мнению специалистов, люди с подорванной иммунной системой очень уязвимы перед коронавирусной инфекцией. А постоянное присутствие вируса в организме повышает вероятность того, что из-за новых мутаций он станет неуязвимым для антител.
- Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), посещавших Ухань в январе с целью установить возможные источники возникновения эпидемии COVID-19, отказалась от публикации промежуточного отчета. Ученые в своем открытом письме отметили, что им так и не предоставили достаточного доступа к осматриваемым объектам, чтобы они могли определить источник распространения коронавирусной инфекции, а также точно говорить, был ли сам SARS-CoV-2 искусственно выведен в лаборатории. К тому же, как исследователи заметили, половина группы состояла из граждан КНР, научная независимость которых может быть ограничена. Исходя из этого, ученые решили не публиковать предварительный доклад, а также призвали к проведению нового международного расследования.
- Чтобы снять часть ограничений, введенных в странах ЕС из-за коронавируса, и ускорить открытие границ, Еврокомиссия в самое ближайшее время представит план по введению специальных документов — «ковид-паспортов». СМИ сообщают, что в электронный сертификат будут вносить информацию о прививке от SARS-CoV-2, результатах ПЦР-тестов и другие данные — например, болел ли человек COVID-19. Такие «зеленые паспорта» хотят ввести как можно скорее — до начала туристического сезона. На этом особенно настаивают заинтересованные страны — Испания, Португалия и Италия.
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