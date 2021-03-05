Главное о коронавирусе на 5 марта: в Челнах хотят вакцинировать в ТЦ, план введения «ковид-паспортов» в ЕС

Татарстанцы вспоминают самоизоляцию добрым словом

В Татарстане за последние сутки зарегистрирован 51 новый случай COVID-19. Всего на 5 марта в Татарстане зарегистрировано 18 235 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 14 937 человек, в том числе 95 за минувшие сутки. Умерли за весь период 352 человека.

Согласно данным опроса, 52% жителей Казани ассоциируют период самоизоляции с негативными переживаниями, 26% не испытывают никаких чувств, а каждый шестой вспоминает это время с положительными эмоциями. Женщины больше всего с негативом вспоминают время самоизоляции — 58% против 51% среди мужчин. А мужчины, наоборот, оценивают время самоизоляции спокойно — 28% против 22% среди женщин.



Власти Татарстана примут решение о снятии ограничений для общепита, основываясь на анализе, который предоставит Роспотребнадзор, сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова. По ее словам, с решением могут повременить, если возникнут сомнения в отсутствии рисков. Какое-то время ограничения будут продолжать действовать.

Галимова сообщила, что власти РТ не давали рекомендаций о возможности отгулов после вакцинации от коронавируса. По ее словам, обязать к этому всех невозможно и нет смысла. Такое решение работодатель может принять сам.

Фото: Максим Платонов

В Набережных Челнах прорабатывается вопрос о размещении в торговых центрах пунктов вакцинации от коронавируса, рассказал начальник управления здравоохранения автограда Александр Николаев.

На сегодняшний день в Елабуге в госпитале для пациентов с коронавирусом лечение проходят 30 человек. По данным елабужского Роспотребнадзора, с начала пандемии коронавируса в муниципалитете COVID-19 заразились 157 человек. Под медицинским наблюдением находятся 15 татарстанцев. В очереди на прививку от коронавируса находятся более 200 человек.

В селе Гарь Высокогорского района РТ проходит вакцинация населения от коронавируса. Прививки татарстанцам, живущим далеко от райцентра, делает выездная бригада медиков. Врачи Высокогорского района РТ планируют посетить все 124 населенных пункта и 48 ФАПов муниципалитета для первичной и повторной вакцинация людей от COVID-19. Для этих целей району выделили почти 800 доз препарата.

В Челнах в период пандемии от коронавируса умерли шесть медработников. Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах за время работы горбольницы №5 в статусе ковидного госпиталя умерли четыре ее сотрудника. В Татарстане за время пандемии COVID-19 стал причиной смерти 27 медработников.

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане подтвердились еще пять случаев смерти от коронавируса. Скончались две женщины 1934 и 1949 годов рождения, трое мужчин 1948, 1970 и 1982 годов рождения.

В казанском торговом центре «Южный» откроют пункт вакцинации от коронавируса. Об этом заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. пункт откроется в самые ближайшие дни.

Завершение второй фазы испытаний «Спутник Лайт»



За последние сутки в России выявили 11 024 новых случая коронавируса, выздоровели 15 464 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 301 159 человек, а выздоровевших — до 3 885 321 человека.



За сутки болезнь унесла жизни 462 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 88 285 человек.



За последние сутки в России проведено более 362 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 539,1 тыс. человек.



Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал появление мутаций коронавируса. Возбудителю COVID-19 не свойственны изменения, которые обычно можно наблюдать у вируса гриппа. По его словам, то, что сейчас называют штаммами коронавируса — на самом деле его «подтипы». Единственное отличие в том, что они приобретают новые свойства.

В России завершилась вторая фаза клинических испытаний вакцины «Спутник Лайт». Данные направлены на оценку экспертов. Разрешение на проведение третьей фазы испытаний уже есть, его выдали в середине февраля. Это исследование проведут на двух группах с использованием плацебо, оно должно завершиться к 28 января 2022 года.

Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин сообщил, что в девяти регионах страны еще не началась вакцинация от коронавируса. Это связано с логистикой, производством и организацией прививочных пунктов. Он отметил, что в России есть проблемы с вакцинацией, но власти регионов быстро реагируют на них. Президент напомнил, что на сегодняшний день уже больше двух миллионов человек получили два компонента прививки, примерно столько же сделали первый укол.

Несколько десятков человек приняли участие в открытии скульптуры «Печальный ангел», посвященной погибшим от COVID-19 медработникам, на набережной реки Карповки в Петербурге. 4 марта на церемонию пришли родственники погибших врачей, коллеги, журналисты, жители района, депутат Борис Вишневский и омбудсмен Александр Шишлов.

Глава Башкирии Радий Хабиров изменил указ о повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса — с 9 марта школьники будут учиться в штатном режиме с отменой гибкого расписания занятий и увеличением продолжительности уроков до 45 минут. Кроме того, теперь проводить дезинфекцию в образовательных учреждениях должны не менее чем один раз в неделю.

Исследования в субъектах РФ свидетельствуют о том, что в большинстве из них иммунитет у лиц, перенесших коронавирус, сохраняется в течение пяти месяцев и находится на высоком уровне. Об этом сообщила заместитель начальника управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Альбина Мельникова.

Фото: Максим Платонов

Эксперты ВШЭ считают, что пандемия COVID-19 оказала негативное влияние на фарминдустрию России, которая и до начала кризиса имела множество проблем. Но именно кризис побудил участников рынка и власти выстроить диалог по ряду принципиальных для отрасли вопросов. За время пандемии властями России были приняты решения, отвечающие интересам фармсообщества, — введена процедура ускоренной регистрации и экспертизы качества лекарств (постановление №441), разрешена дистанционная торговля безрецептурными препаратами (постановление №697) и другое. Исследователи отмечают — этот процесс продемонстрировал, что регуляторы могут работать быстрее, а уровень бюрократизации может быть снижен.

Призыв к новому расследованию в Ухане



В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 115 618 088 человек, 2 569 422 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (28 827 140). На второй строчке — Индия (11 173 761), на третьей — Бразилия (10 793 732), на четвертой — Россия (4 241 970, данные университета отстают от данных российского оперштаба). На пятом месте находится Великобритания (4 213 764).



Больше всего смертей зафиксировано в США (520 356). За ними следуют Бразилия (260 970), Мексика (188 866), Индия (157 548 ) и Великобритания (124 259).

Министерство здравоохранения Ирака одобрило для применения российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата для прививок от COVID-19. Контракт о поставках вакцины «Спутник V» подписал в Москве министр нефти Ирака Ихсан Абдель Джабер по поручению премьер-министра страны Мустафы аль-Казыми. Ирак стал 45-й страной, в которой зарегистрировали первую российскую вакцину от коронавируса. Процедура прошла в ускоренном режиме.

Фото: Максим Платонов

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) приступило к процедуре последовательной экспертизы регистрационного досье вакцины «Спутник V». EMA будет оценивать вакцину по европейским стандартам безопасности, качества и эффективности. Регулятор будет продолжать исследования до тех пор, пока не соберет достаточно доказательств для формальной заявки на получение разрешения на продажу в Евросоюзе.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о начале в стране третьей волны коронавируса. По его словам, в случае если большинство регионов страны окажутся в «красной зоне», будут вновь введены жесткие ограничения.

Исследователи из Университета Южной Калифорнии установили: у трех пациентов, страдающих от лейкемии, следы вируса сохранялись более полугода. Речь идет о молодом человеке, мальчике и девочке дошкольного возраста.



По мнению специалистов, люди с подорванной иммунной системой очень уязвимы перед коронавирусной инфекцией. А постоянное присутствие вируса в организме повышает вероятность того, что из-за новых мутаций он станет неуязвимым для антител.

Фото: asahi.com

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), посещавших Ухань в январе с целью установить возможные источники возникновения эпидемии COVID-19, отказалась от публикации промежуточного отчета. Ученые в своем открытом письме отметили, что им так и не предоставили достаточного доступа к осматриваемым объектам, чтобы они могли определить источник распространения коронавирусной инфекции, а также точно говорить, был ли сам SARS-CoV-2 искусственно выведен в лаборатории. К тому же, как исследователи заметили, половина группы состояла из граждан КНР, научная независимость которых может быть ограничена. Исходя из этого, ученые решили не публиковать предварительный доклад, а также призвали к проведению нового международного расследования.

Чтобы снять часть ограничений, введенных в странах ЕС из-за коронавируса, и ускорить открытие границ, Еврокомиссия в самое ближайшее время представит план по введению специальных документов — «ковид-паспортов». СМИ сообщают, что в электронный сертификат будут вносить информацию о прививке от SARS-CoV-2, результатах ПЦР-тестов и другие данные — например, болел ли человек COVID-19. Такие «зеленые паспорта» хотят ввести как можно скорее — до начала туристического сезона. На этом особенно настаивают заинтересованные страны — Испания, Португалия и Италия.

Маргарита Головатенко