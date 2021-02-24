Главное о коронавирусе на 24 февраля: третья волна в Германии, вакцинация без очередей в Татарстане

Фото: Максим Платонов

Новые пункты вакцинации

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 52 новых заразившихся COVID-19. Всего на 24 февраля в Татарстане зафиксировано 17 764 новых случая. Выздоровели за весь период 14 233 человека. На сегодня в республике зафиксировано 323 умерших вследствие коронавируса, в том числе три смертельных случая подтвердились за минувшие сутки.

В Татарстане вакцинацию от коронавируса прошли 72 263 человека, вторую дозу получили 13 615 татарстанцев. Заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков отметил, что на улице Латышских стрелков открылся филиал горбольницы №18, где работает новый пункт вакцинации.

Он также рассказал, что в республике почти избавились от очереди на вакцинацию. В большинстве пунктов прививаются уже «с колес», добавил Жаворонков.

В Татарстане подтвердились еще три летальных случая от коронавируса. Болезнь унесла жизни двух мужчин 1936 и 1941 годов рождения. Еще от инфекции скончалась женщина 1950 года рождения. В республике за весь период официально подтвердились 323 смерти от COVID-19.

Фото kpfu.ru

В республике 15 активных очагов коронавируса в образовательных организациях. С начала учебного года зафиксирован 451 случай. Среди них 120 школьников, 124 студента, а остальные — преподаватели.

Когда придет «британский» штамм?

Очередной всплеск заболеваемости COVID-19 в России может произойти в апреле. Главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков считает, что через 1,5—2 месяца в РФ проникнет «британский» штамм. Соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в стране требуется до мая — июня, уверен эксперт.

Другой эксперт считает высокой вероятность сочетания эпидемий коронавируса и гриппа. Академик РАН, иммунолог, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев напомнил, что пик активности вируса гриппа в России традиционно приходится на январь, февраль и март. В нынешнем году этот период совпадает с продолжающейся эпидемией COVID-19.

Фото: Илья Репин

Счетная палата оценила объем средств, выделенных в России на борьбу с коронавирусом из резервного фонда. В 2020 году правительство направило 2,85 трлн рублей из средств фонда. Всего за минувший год объем фонда вырос на 4,45 трлн рублей.

Власти Якутии рекомендовали промышленным предприятиям принимать на работу местных жителей. По данным на июль 2020 года, свыше 30 тысяч безработных обратились в службы занятости Якутии из-за пандемии коронавируса, что на 60% больше, чем в 2019 году.

Оперная дива Анна Нетребко выступила против требования театров выступать в медицинских масках в период пандемии COVID-19. Она назвала такой подход «псевдозащитой»: «Я считаю это преступление против здоровья певца, это губительно для легких, сердца и голоса! Я персонально отказываюсь от таких условий и протестую».

Накануне регионами с наименьшим приростом новых случаев стали Чукотский автономный округ, Республика Тыва и Магаданская область. При этом на Чукотке за прошлые сутки не было зафиксировано новых заразившихся коронавирусом.

Третья волна COVID-19 в Германии



В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 112 108 217 человек, 2 485 434 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (28 259 987). На второй строчке — Индия (11 030 176), на третьей — Бразилия (10 257 875), на четвертой — Великобритания (4 146 756). Россия занимает пятое место (4 142 126, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (502 660). За ними следуют Бразилия (248 529), Мексика (181 809), Индия (156 567) и Великобритания (121 536).



Власти Германии считают, что страна уже столкнулась с третьей волной пандемии коронавируса. Такую точку зрения выразила канцлер ФРГ Ангела Меркель на заседании фракции ХДС/ХСС в Бундестаге. Глава правительства подчеркнула, что для нее в области экономики важно открыть «сначала магазины, затем рестораны и только потом отели».

Фото: instagram.com/bundeskanzlerin

Накануне на Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield). Речь идет о препарате, который производят индийские фармацевты. Препарат рекомендован для вакцинирования лиц старше 18 лет. Эффективность вакцины оценивается в 63,09%. Также Минздрав страны зарегистрировал вакцину компании Pfizer.



Президент Украины Владимир Зеленский поручил начать процесс вакцинации от коронавируса в стране как можно быстрее. В первую очередь будут привиты медики, оказывающие помощь заразившимся коронавирусом, экстренной медпомощи, семейные врачи, во вторую — военнослужащие.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает окончания пандемии коронавируса в начале 2022 года. Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге предположил, что вирус не исчезнет из популяции, но потребность в ограничениях к этому времени отпадет.



В ВОЗ также отметили снижение смертности от COVID-19. По наблюдениям организации, количество летальных исходов от коронавируса за неделю снизилось на 20%. Число заразившихся в мире с 15 по 21 февраля снизилось на 11%.



Фото: Илья Репин

В Нидерландах ослабили «антиковидные» ограничения. Власти страны разрешили работу парикмахерских и салонов красоты. В то же время комендантский час с 21.00 до 04.30 будет действовать минимум до 15 марта.

Федеральный верховный суд Бразилии разрешил покупать вакцины от коронавируса в обход правительства. Это право получили региональные и муниципальные власти страны. Кроме того, судьи поддержали требование, по которому эти препараты должны быть зарегистрированы в течение 72 часов.

В Таиланд 24 февраля прибудут первые партии двух вакцин от коронавируса. Речь идет о препаратах китайской компании Sinovac и британско-шведского консорциума AstraZeneca.

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отменить чемпионат Европы по футболу 2021 года среди юношей до 19 лет из-за коронавируса.

Евгений Калашников