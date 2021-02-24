Главное о коронавирусе на 24 февраля: третья волна в Германии, вакцинация без очередей в Татарстане
Новые пункты вакцинации
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 52 новых заразившихся COVID-19. Всего на 24 февраля в Татарстане зафиксировано 17 764 новых случая. Выздоровели за весь период 14 233 человека. На сегодня в республике зафиксировано 323 умерших вследствие коронавируса, в том числе три смертельных случая подтвердились за минувшие сутки.
- В Татарстане вакцинацию от коронавируса прошли 72 263 человека, вторую дозу получили 13 615 татарстанцев. Заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков отметил, что на улице Латышских стрелков открылся филиал горбольницы №18, где работает новый пункт вакцинации.
- Он также рассказал, что в республике почти избавились от очереди на вакцинацию. В большинстве пунктов прививаются уже «с колес», добавил Жаворонков.
- В Татарстане подтвердились еще три летальных случая от коронавируса. Болезнь унесла жизни двух мужчин 1936 и 1941 годов рождения. Еще от инфекции скончалась женщина 1950 года рождения. В республике за весь период официально подтвердились 323 смерти от COVID-19.
- В республике 15 активных очагов коронавируса в образовательных организациях. С начала учебного года зафиксирован 451 случай. Среди них 120 школьников, 124 студента, а остальные — преподаватели.
Когда придет «британский» штамм?
- Очередной всплеск заболеваемости COVID-19 в России может произойти в апреле. Главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков считает, что через 1,5—2 месяца в РФ проникнет «британский» штамм. Соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в стране требуется до мая — июня, уверен эксперт.
- Другой эксперт считает высокой вероятность сочетания эпидемий коронавируса и гриппа. Академик РАН, иммунолог, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев напомнил, что пик активности вируса гриппа в России традиционно приходится на январь, февраль и март. В нынешнем году этот период совпадает с продолжающейся эпидемией COVID-19.
- Счетная палата оценила объем средств, выделенных в России на борьбу с коронавирусом из резервного фонда. В 2020 году правительство направило 2,85 трлн рублей из средств фонда. Всего за минувший год объем фонда вырос на 4,45 трлн рублей.
- Власти Якутии рекомендовали промышленным предприятиям принимать на работу местных жителей. По данным на июль 2020 года, свыше 30 тысяч безработных обратились в службы занятости Якутии из-за пандемии коронавируса, что на 60% больше, чем в 2019 году.
- Оперная дива Анна Нетребко выступила против требования театров выступать в медицинских масках в период пандемии COVID-19. Она назвала такой подход «псевдозащитой»: «Я считаю это преступление против здоровья певца, это губительно для легких, сердца и голоса! Я персонально отказываюсь от таких условий и протестую».
- Накануне регионами с наименьшим приростом новых случаев стали Чукотский автономный округ, Республика Тыва и Магаданская область. При этом на Чукотке за прошлые сутки не было зафиксировано новых заразившихся коронавирусом.
Третья волна COVID-19 в Германии
В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 112 108 217 человек, 2 485 434 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (28 259 987). На второй строчке — Индия (11 030 176), на третьей — Бразилия (10 257 875), на четвертой — Великобритания (4 146 756). Россия занимает пятое место (4 142 126, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (502 660). За ними следуют Бразилия (248 529), Мексика (181 809), Индия (156 567) и Великобритания (121 536).
- Власти Германии считают, что страна уже столкнулась с третьей волной пандемии коронавируса. Такую точку зрения выразила канцлер ФРГ Ангела Меркель на заседании фракции ХДС/ХСС в Бундестаге. Глава правительства подчеркнула, что для нее в области экономики важно открыть «сначала магазины, затем рестораны и только потом отели».
- Накануне на Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield). Речь идет о препарате, который производят индийские фармацевты. Препарат рекомендован для вакцинирования лиц старше 18 лет. Эффективность вакцины оценивается в 63,09%. Также Минздрав страны зарегистрировал вакцину компании Pfizer.
- Президент Украины Владимир Зеленский поручил начать процесс вакцинации от коронавируса в стране как можно быстрее. В первую очередь будут привиты медики, оказывающие помощь заразившимся коронавирусом, экстренной медпомощи, семейные врачи, во вторую — военнослужащие.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает окончания пандемии коронавируса в начале 2022 года. Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге предположил, что вирус не исчезнет из популяции, но потребность в ограничениях к этому времени отпадет.
- В ВОЗ также отметили снижение смертности от COVID-19. По наблюдениям организации, количество летальных исходов от коронавируса за неделю снизилось на 20%. Число заразившихся в мире с 15 по 21 февраля снизилось на 11%.
- В Нидерландах ослабили «антиковидные» ограничения. Власти страны разрешили работу парикмахерских и салонов красоты. В то же время комендантский час с 21.00 до 04.30 будет действовать минимум до 15 марта.
- Федеральный верховный суд Бразилии разрешил покупать вакцины от коронавируса в обход правительства. Это право получили региональные и муниципальные власти страны. Кроме того, судьи поддержали требование, по которому эти препараты должны быть зарегистрированы в течение 72 часов.
- В Таиланд 24 февраля прибудут первые партии двух вакцин от коронавируса. Речь идет о препаратах китайской компании Sinovac и британско-шведского консорциума AstraZeneca.
- Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отменить чемпионат Европы по футболу 2021 года среди юношей до 19 лет из-за коронавируса.
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