Замминистра здравоохранения Татарстана: поликлиники работают в перегрузкой

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане на фоне роста заболеваемости ОРВИ медицинские учреждения «работают в перегрузкой». Об этом рассказал замминистра здравоохранения республики — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

— На данный момент система здравоохранения отмечает напряженную ситуацию по заболеваемости ОРВИ. У нас значительно увеличилась обращаемость в поликлиники и стационары, а также вызову на скорую медицинскую помощь. Поликлиники работают в перегрузкой. Мы увеличиваем часы работы поликлиник в ряде муниципальных образований, — рассказал он.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, с начала осени в Татарстане выявили 3 631 случай заражения гриппом. За аналогичный период прошлого года их было более 5 тысяч. Рост заболеваемости ожидается после новогодних каникул.



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Татьяна Демина