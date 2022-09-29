Владимир Жаворонков о мобилизованных медработниках: «Татарстан не останется в стороне»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Медработники из Татарстана подпадают под мобилизацию, однако их точное число пока не определено. Об этом сообщил замглавы Минздрава республики — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков, отвечая на вопрос «Реального времени».

— Я вам по цифрам сейчас не могут сказать, потому что такая работа ежечасно ведется. Безусловно, Татарстан не останется в стороне. Все задачи, которые поставлены перед медицинскими работниками в части их присутствия в качестве мобилизованных, будут выполнены в полном объеме, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

О частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. Как сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тысяч резервистов.

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Татьяна Демина