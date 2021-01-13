Главное о коронавирусе на 13 января: сроки поставки «Спутник V» в Татарстан, приостановка оформления виз
Невысокие темпы вакцинации
В Татарстане зарегистрированы 87 заболевших COVID-19. Всего на 13 января в Татарстане зарегистрировано 14 449 случаев заражения коронавирусом.
За весь период выздоровели 11 082 человека, в том числе 21 за минувшие сутки. Умерли за весь период 210 человек.
- Врачи РКБ Татарстана спасли жизнь 43-летней женщине, заболевшей тяжелой формой коронавируса во время второй беременности. В ноябре она попала в реанимацию. Женщина всеми силами старалась победить болезнь, заставляла себя есть через «не хочу», отказывалась от кислородной поддержки — на нее она согласилась, когда поняла, что ребенку не хватает кислорода. Спустя время женщина отошла от кислородной поддержки, ее состояние нормализовалось. После родов женщина с ребенком вернулись домой абсолютно здоровыми.
- В Нижнекамске на данный момент первый компонент вакцины «Спутник V» от коронавируса получили 172 человека — сотрудники медицинских и образовательных учреждений. С 12 декабря на вакцинацию могут записаться все желающие горожане.
- Первый замминистра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев сообщил, что в Татарстане темп вакцинации против COVID-19 невысок, несмотря на то, что на территории республики создано 57 пунктов вакцинации. Пункты базируются в основном в городах. Жителям сел и деревень, желающим сделать прививку против коронавируса, придется отправиться в райцентр.
- В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от коронавирусной инфекции: умерли три женщины 1957, 1946 и 1936 годов рождения.
- Татарстанцев, планирующих сделать прививку от коронавируса, перестанут тестировать на антитела. Это связано с тем, что в республику в ближайшее время поступит достаточное количество доз вакцины, сообщила глава управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.
- Патяшина сообщила, что появления коллективного противоковидного иммунитета в Татарстане ожидают в мае этого года.
- 196 500 доз вакцины «Спутник V» поступят в Татарстан до конца февраля. Получить прививку жители республики смогут в 57 специально сформированных прививочных пунктах, 43 из которых находятся на базе центральных районных больниц.
- В Татарстане лечение от коронавируса проходят 34 беременные пациентки, рассказал замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.
- Замглавы управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что с начала третьей четверти в учебных заведениях Татарстана не прибавилось новых случаев коронавируса. Всего с 1 сентября 2020 года коронавирусом в республике заболели 90 школьников, 87 студентов и 163 педагога.
- На сегодняшний день в Татарстане вакцинировались от коронавируса 2 889 человек. Вторую прививку получили 373 татарстанца. Новая доза вакцины в республику уже поступила, сейчас ее развозят по медучреждениям.
Закон о биологической безопасности
За последние сутки в России выявлено 22 850 новых случаев коронавируса, выздоровели 26 658 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 3 471 053 человек, а выздоровевших — до 2 854 088 человек.
Зафиксировано 566 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 63 370 человек.
В России на сегодняшний день проведено более 94,6 млн тестов на коронавирус, в том числе 341 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 616,1 тыс. человек.
- «Сбер» разработал алгоритм, способный определить наличие коронавируса по кашлю. Для тренировки программы использовались более тысячи образцов звуков дыхания и кашля, собранных с согласия пациентов. Приложение может с высокой долей вероятности предсказать, есть ли у человека коронавирус. При этом, подчеркнул первый заместитель председателя правления «Сбера» Александр Ведяхин, оно не медицинское и не отменяет сдачу ПЦР-теста.
- Представитель всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила, что любая мутация коронавируса SARS-CoV-2 усложняет ситуацию с пандемией COVID-19.
- В этом году Россия не планирует закупать вакцину от коронавируса американской компании Pfizer и германской BioNTech. Pfizer не подавала заявку на сертификацию и регистрацию своей вакцины от COVID-19 в России. В 2021 году американская компания планирует поставлять препарат только в страны, с которыми она уже заключила госконтракт.
- Из-за распространения коронавируса Россия временно приостановила оформление единых электронных виз. Процедура возобновится после особого распоряжения правительства РФ.
- Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить нормативную базу для реализации закона о биологической безопасности в России. В этой сфере также будет создана государственная информационная система.
Украина против вакцины из РФ
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 91 625 322 человека, 19 652 759 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (22 846 796). На второй строчке — Индия (10 495 147), на третьей — Бразилия (8 195 637). Россия на четвертом месте (3 412 390, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятом — Великобритания (3 173 291).
Больше всего смертей зафиксировано в США (380 796). За ними следуют Бразилия (204 690), Индия (151 529), Мексика (135 682) и Великобритания (83 342).
- Чемпионат мира по фигурному катанию — 2021 в Швеции планируется провести в ранее оговоренные сроки. Президент оргкомитета турнира Ульрика Молин уверена, что ограничения по коронавирусу не помешают проведению чемпионата мира.
- Доктор медицинских наук из детской больницы в Цинциннати (штат Огайо, США) Джошуа Шаффцин назвал лекарства, которые не следует применять при коронавирусной инфекции. Речь идет о противодиарейных препаратах с лоперамидом — такие медикаменты замедляют работу кишечника, что мешает очищению организма от бактерий и воспаления. Медик призвал отказаться от ингаляторов, если у пациента нет астмы, так как они скорее навредят сердцу, чем помогут организму.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил против российской вакцины от коронавируса «Спутник V», даже если украинская сторона убедится в ее эффективности. Он считает, что «Россия не беспокоится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставки вакцины».
- Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина во вторник выразил обеспокоенность — американская контрразведка утверждает, что РФ и КНР угрожают цепям поставок вакцины в США. При этом он не привел каких-либо примеров, вызывающих у него обеспокоенность действиями со стороны РФ или КНР.
- Общая эффективность вакцины от коронавируса, разработанной китайской лабораторией Sinovac, на клинических испытаниях в Бразилии составила 50,38%. На прошлой неделе в координировавшем испытания центре заявили об эффективности вакцины на уровне 78%.
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