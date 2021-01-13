Главное о коронавирусе на 13 января: сроки поставки «Спутник V» в Татарстан, приостановка оформления виз

Невысокие темпы вакцинации

В Татарстане зарегистрированы 87 заболевших COVID-19. Всего на 13 января в Татарстане зарегистрировано 14 449 случаев заражения коронавирусом.



За весь период выздоровели 11 082 человека, в том числе 21 за минувшие сутки. Умерли за весь период 210 человек.



Врачи РКБ Татарстана спасли жизнь 43-летней женщине, заболевшей тяжелой формой коронавируса во время второй беременности. В ноябре она попала в реанимацию. Женщина всеми силами старалась победить болезнь, заставляла себя есть через «не хочу», отказывалась от кислородной поддержки — на нее она согласилась, когда поняла, что ребенку не хватает кислорода. Спустя время женщина отошла от кислородной поддержки, ее состояние нормализовалось. После родов женщина с ребенком вернулись домой абсолютно здоровыми.

В Нижнекамске на данный момент первый компонент вакцины «Спутник V» от коронавируса получили 172 человека — сотрудники медицинских и образовательных учреждений. С 12 декабря на вакцинацию могут записаться все желающие горожане.

Первый замминистра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев сообщил, что в Татарстане темп вакцинации против COVID-19 невысок, несмотря на то, что на территории республики создано 57 пунктов вакцинации. Пункты базируются в основном в городах. Жителям сел и деревень, желающим сделать прививку против коронавируса, придется отправиться в райцентр.

Фото: kazanfirst.ru

В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от коронавирусной инфекции: умерли три женщины 1957, 1946 и 1936 годов рождения.

Татарстанцев, планирующих сделать прививку от коронавируса, перестанут тестировать на антитела. Это связано с тем, что в республику в ближайшее время поступит достаточное количество доз вакцины, сообщила глава управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Патяшина сообщила, что появления коллективного противоковидного иммунитета в Татарстане ожидают в мае этого года.

196 500 доз вакцины «Спутник V» поступят в Татарстан до конца февраля. Получить прививку жители республики смогут в 57 специально сформированных прививочных пунктах, 43 из которых находятся на базе центральных районных больниц.

В Татарстане лечение от коронавируса проходят 34 беременные пациентки, рассказал замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Фото: tatar-inform.ru

Замглавы управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что с начала третьей четверти в учебных заведениях Татарстана не прибавилось новых случаев коронавируса. Всего с 1 сентября 2020 года коронавирусом в республике заболели 90 школьников, 87 студентов и 163 педагога.

На сегодняшний день в Татарстане вакцинировались от коронавируса 2 889 человек. Вторую прививку получили 373 татарстанца. Новая доза вакцины в республику уже поступила, сейчас ее развозят по медучреждениям.

Закон о биологической безопасности



За последние сутки в России выявлено 22 850 новых случаев коронавируса, выздоровели 26 658 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 3 471 053 человек, а выздоровевших — до 2 854 088 человек.



Зафиксировано 566 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 63 370 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 94,6 млн тестов на коронавирус, в том числе 341 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 616,1 тыс. человек.



«Сбер» разработал алгоритм, способный определить наличие коронавируса по кашлю. Для тренировки программы использовались более тысячи образцов звуков дыхания и кашля, собранных с согласия пациентов. Приложение может с высокой долей вероятности предсказать, есть ли у человека коронавирус. При этом, подчеркнул первый заместитель председателя правления «Сбера» Александр Ведяхин, оно не медицинское и не отменяет сдачу ПЦР-теста.

Фото: newstula.ru

Представитель всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила, что любая мутация коронавируса SARS-CoV-2 усложняет ситуацию с пандемией COVID-19.

В этом году Россия не планирует закупать вакцину от коронавируса американской компании Pfizer и германской BioNTech. Pfizer не подавала заявку на сертификацию и регистрацию своей вакцины от COVID-19 в России. В 2021 году американская компания планирует поставлять препарат только в страны, с которыми она уже заключила госконтракт.

Из-за распространения коронавируса Россия временно приостановила оформление единых электронных виз. Процедура возобновится после особого распоряжения правительства РФ.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить нормативную базу для реализации закона о биологической безопасности в России. В этой сфере также будет создана государственная информационная система.

Фото: government.ru

Украина против вакцины из РФ

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 91 625 322 человека, 19 652 759 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (22 846 796). На второй строчке — Индия (10 495 147), на третьей — Бразилия (8 195 637). Россия на четвертом месте (3 412 390, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятом — Великобритания (3 173 291).



Больше всего смертей зафиксировано в США (380 796). За ними следуют Бразилия (204 690), Индия (151 529), Мексика (135 682) и Великобритания (83 342).

Чемпионат мира по фигурному катанию — 2021 в Швеции планируется провести в ранее оговоренные сроки. Президент оргкомитета турнира Ульрика Молин уверена, что ограничения по коронавирусу не помешают проведению чемпионата мира.

Фото: stockholm2021.se

Доктор медицинских наук из детской больницы в Цинциннати (штат Огайо, США) Джошуа Шаффцин назвал лекарства, которые не следует применять при коронавирусной инфекции. Речь идет о противодиарейных препаратах с лоперамидом — такие медикаменты замедляют работу кишечника, что мешает очищению организма от бактерий и воспаления. Медик призвал отказаться от ингаляторов, если у пациента нет астмы, так как они скорее навредят сердцу, чем помогут организму.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил против российской вакцины от коронавируса «Спутник V», даже если украинская сторона убедится в ее эффективности. Он считает, что «Россия не беспокоится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставки вакцины».

Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина во вторник выразил обеспокоенность — американская контрразведка утверждает, что РФ и КНР угрожают цепям поставок вакцины в США. При этом он не привел каких-либо примеров, вызывающих у него обеспокоенность действиями со стороны РФ или КНР.

Фото: russian.rt.com

Общая эффективность вакцины от коронавируса, разработанной китайской лабораторией Sinovac, на клинических испытаниях в Бразилии составила 50,38%. На прошлой неделе в координировавшем испытания центре заявили об эффективности вакцины на уровне 78%.

Маргарита Головатенко