В ковидных госпиталях Татарстана развернуто 580 коек
В Татарстане развернуто 580 коек, свободные койки есть, рассказал замминистра здравоохранения Татарстана — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.
В республике функционируют 16 ВИГов, они обеспечивают доступное оказание помощи, отметил он. В Казани по взрослым коронавирусным больным полностью работает инфекционная больница и часть подразделения городской больницы №7. Ситуация мониторится ежедневно.
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 218 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на 29 апреля в Татарстане выявлено 144 409 случаев COVID-19.
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