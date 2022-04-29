В ковидных госпиталях Татарстана развернуто 580 коек

В Татарстане развернуто 580 коек, свободные койки есть, рассказал замминистра здравоохранения Татарстана — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

В республике функционируют 16 ВИГов, они обеспечивают доступное оказание помощи, отметил он. В Казани по взрослым коронавирусным больным полностью работает инфекционная больница и часть подразделения городской больницы №7. Ситуация мониторится ежедневно.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 218 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на 29 апреля в Татарстане выявлено 144 409 случаев COVID-19.

Маргарита Головатенко