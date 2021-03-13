Главное о коронавирусе на 13 марта: рестораторы Татарстана расстроили РПН, ЕС сделает послабления для туристов

Фото: Максим Платонов

Ресторанам Татарстана не разрешат работать по ночам

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 52 случая заражения коронавирусом. Всего на 13 марта в Татарстане зарегистрировано18 636 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 15 332 человека, в том числе 87 за минувшие сутки. Умерли за весь период 375 человек.

КФУ запатентовал способ мониторинга заболеваемости COVID-19 с помощью анализа сточных вод. Авторы разработки — ученые Института экологии и природопользования. Они предложили более простой, по сравнению с существующими, способ оценки содержания вирусных частиц в сточных водах. Он достаточно дешевый, поскольку не требует специального оборудования. Анализы может проводить любая медицинская лаборатория. По словам специалистов, если знать, сколько человек пользуются канализацией в том или ином доме, микрорайоне или городе, возможно рассчитать процент заболевших. Погрешность составит всего 2—4%. Данные, которые будут получены при помощи этого метода, ученые планируют использовать для составления интерактивных карт, на которых районы города или республики будут отмечаться разными цветами в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что в Татарстане в марте уровень заболеваемости COVID-19 по отношению к февралю снизился на 39,5%.

Количество пресс-конференций Минздрава Татарстана и Управления Роспотребнадзора по РТ по текущей эпидемиологической ситуации в республике сокращается до одной в неделю. Их будут проводить по пятницам. Напомним, сначала их проводили каждый день, сейчас — трижды в неделю. Представители Минздрава РТ и Управления Роспотребнадзора отчитываются на них о том, как обстоят дела с заболеваемостью коронавирусом в Татарстане.

На вчерашней конференции Любовь Авдонина раскритиковала заведения общественного питания Татарстана. Она сказала, что Роспотребнадзор хотел было ослабить ограничения, но его очень расстроили рестораторы. Мало того, что они нарушали санитарные правила, так еще и позволяли себе стопроцентную загрузку. Последний рейд Роспотребнадзора прошел в девяти точках общепита, и все они продемонстрировали одни и те же нарушения. В итоге РПН обиделся и решил не ослаблять для общепита ночные ограничения.

В Набережных Челнах показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения составляет 370,4, это ниже республиканского значения на 22,2%. На сегодняшний день в автограде подтверждено 1 978 случаев COVID-19.

В медучреждения Челнов поступило более 17 тыс. доз вакцины «Спутник V».

В медучреждения Челнов поступило более 17 тыс. доз вакцины «Спутник V». Пункты вакцинации от коронавируса не будут открывать во всех торговых центрах Татарстана из-за низкой посещаемости и популярности, заявил заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

РПН за безопасный детский отдых

За последние сутки в России выявили 9 908 новых случаев коронавируса, выздоровели 12 868 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 380 525 человек, а выздоровевших — до 3 985 897 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 475 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 91 695 человек.



За последние сутки в России проведено более 382 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 502 тыс. человек.



Вакцины от COVID-19 должны пройти клинические испытания у четырех возрастных категорий детей, прежде чем их начнут колоть всем. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Клинические испытания должны пройти у детей с 18 до 14 лет, с 14 до 7 лет, с 7 до 2 лет и детей до 2 лет. По мере их проведения будут разрабатываться медицинские рекомендации по применению вакцин.

В Краснодарском крае решили продлить режим повышенной готовности из-за коронавируса до 29 марта. Сохраняется запрет на развлекательные, зрелищные, культурные мероприятия. Число участников деловых встреч не должно превышать 100. Для хронических больных и людей старше 65 лет продлили режим изоляции.

Международный сертификат о вакцинации (не только на русском языке), в котором были бы зафиксированы все прививки человека, снимает необходимость в введении ковидных паспортов. Так считает бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

Новые штаммы коронавируса не влияют на тяжесть заболевания ни у детей, ни у взрослых, заявил журналистам заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Он вновь напомнил, что дети болеют коронавирусом гораздо реже и легче, чем взрослые. Их заболеваемость не превышает 8-10% и постепенно увеличивается, начиная с семилетнего возраста. Основное число заболевших среди детей приходится на подростков 13-15 лет.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцина «Спутник V» защищает от британского штамма COVID-19, как и от исходного. Он сказал: «Нашими специалистами проведено исследование нейтрализующей активности сыворотки крови добровольцев, вакцинированных «Спутником V», против «британского» штамма вируса SARS-CoV-2. По результатам исследования, уровень нейтрализующих антител к «британскому» штамму достоверно не отличается от уровня нейтрализующих антител к исходному штамму SARS-CoV-2".

Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова планирует добиться того, чтобы летом этого года максимальное количество детей в России смогли летом отдохнуть без риска заразиться коронавирусом.

Одобрение вакцины от Johnson & Johnson

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразилось 119 060 652 человек, 2 639 713 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (29 347 339). На второй строчке — Бразилия (11 363 380), на третьей — Индия (11 333 728), на четвертой — Россия (4 321 588, данные университета отстают от данных российского оперштаба). Великобритания занимает пятое место (4 261 398).



Больше всего смертей зафиксировано в США (532 590). За ними следуют Бразилия (275 105), Мексика (193 851) Индия (158 446) и Великобритания (125 579).



Минздрав Бразилии подписал контракт на покупку российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Страна получит 10 млн доз препарата. Поставят вакцину в три этапа. До конца апреля в Бразилию поступит 400 тыс. доз препарата, в конце мая — еще 2 млн доз. Оставшиеся 7,6 млн доз страна получит в июне.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла вакцину против COVID-19 от фармацевтического подразделения Johnson & Johnson (J&J), компании Janssen-Cilag, в список рекомендуемых для экстренного использования и для распространения в рамках механизма COVAX. Соответствующее решение организация приняла на основании разрешения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).

В британо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca после решения нескольких стран о приостановке применения вакцины от коронавируса заявили, что доказательств повышенного риска возникновения тромбов от препарата нет.

США вместе с союзниками планируют информационную кампанию против российской вакцины «Спутник V» на фоне ее «растущего спроса», заявили СМИ со ссылкой на источник в Кремле. Кампания якобы нацелена «на формирование предвзятого отношения к отечественным научным разработкам в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции», сказал источник, ссылаясь на данные спецслужб. В качестве целевой аудитории, по сообщению источника в Кремле, выбрали европейские страны, которые уже успели зарегистрировать «Спутник V» для экстренного использования.

Группа стран Европейского союза, для экономики которых важную роль играет туризм, выступила с призывом ослабить ограничения на въезд в ЕС из-за рубежа. Ряд европейских стран предлагают ввести возможность въезда в ЕС иностранцев, имеющих отрицательный тест на коронавирус, привившихся вакциной или переболевших COVID-19. Некоторые страны разрабатывают планы одностороннего открытия границ для иностранцев, в первую очередь для путешественников из Великобритании.

Маргарита Головатенко