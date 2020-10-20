Главное о коронавирусе на 20 октября: нехватка врачей в Татарстане, митинги в масках, карантин в Ирландии
Засекреченная информация о жертвах коронавируса
- В Минздраве Татарстана рассказали, что в республике более 25% всего коечного фонда выделено под временные инфекционные госпитали. Это более 4 687 коек в 42 медицинских организациях.
- С 13 по 19 октября в Татарстане количество зарегистрированных случаев коронавируса увеличилось с 195 до 202 на 100 тысяч жителей. Тем не менее это самый низкий показатель в Приволжском федеральном округе.
- Заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков рассказал, что из-за ухода врачей на больничные из-за ОРВИ в Татарстане отмечается нехватка сотрудников в амбулаторном звене.
- Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин призвал имамов ограничить пятничную проповедь с молитвой до 10—15 минут.
- В Татарстане Минздрав засекретил данные о том, в каких больницах и городах произошли летальные случаи от коронавирусной инфекции. Это объяснили многочисленными жалобами родных покойных, которые опасаются, что их родственник будет идентифицирован.
- Роспотребнадзор Татарстана предложил работодателям перевести сотрудников старше 65 лет на дистанционный режим работы.
- С 12 по 16 октября в общественном транспорте Казани выявили 707 пассажиров — нарушителей масочного режима. За отсутствие масок из автобусов, троллейбусов, трамваев и метро во время профилактических рейдов высадили 30 казанцев, остальные 677 надели средство защиты на месте.
- В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от коронавируса. Умерли двое мужчин 63 и 40 лет, их госпитализировали с пневмонией. Также скончалась 68-летняя женщина, у нее были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Так, число умерших от коронавируса в Татарстане превысило 100 человек.
- Пользователи соцсетей рассказали, что из казанского ГУМа полицейские забрали несколько человек без защитных масок.
- В Татарстане зарегистрировано 588 случаев заражения медработников коронавирусом при исполнении служебных обязанностей, сообщил заместитель министра здравоохранения республики — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. Создано 726 комиссий по расследованию случаев инфицирования медицинских работников на работе.
- За последние две недели сотрудники Роспотребнадзора по Татарстану проверили более 1,7 тысячи объектов. На каждом десятом объекте не соблюдались меры безопасности против COVID-19. Специалисты составили порядка 1,4 тысячи протоколов на общую сумму порядка 5 млн рублей, 21 объект приостановил работу по решению судов.
- В Татарстане с начала учебного года выявили 82 случая коронавируса среди школьников, студентов и преподавателей.
Прогноз спада заболеваемости
В России на сегодняшний день проведено более 54,6 млн тестов на коронавирус, в том числе 374 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 316,5 тыс. человек.
- Специалисты научной лаборатории Моделирования социально-экономических систем Научно-исследовательского объединения РЭУ им. Плеханова спрогнозировали, что в России заболеваемость коронавирусом пойдет на спад в первых числах ноября.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание, что пандемия коронавируса стала беспрецедентным вызовом в системе здравоохранения и экономической сфере. По его словам, ситуация с COVID-19 стала дополнительным грузом для сектора экономики как в России, так и в мире.
- Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что ущерб российской туротрасли от отсутствия иностранных туристов в 2020 году составит 600 млрд рублей от ежегодного оборота отрасли в 3,7 трлн рублей.
- Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается разрешить во время введенных особых режимов проводить митинги и собрания при условии использования средств индивидуальной защиты.
- Вирусолог Александр Чепурнов, дважды переболевший COVID-19, заявил, что коронавирус вызывает у пациентов странные ощущения мертвых участков в области горла — дискомфорт сохраняется даже после выздоровления.
Куда поставят российскую вакцину
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 40 403 537 человек, 1 118 293 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (8 214 755). На второй строчке — Индия (7 597 063), на третьей — Бразилия (5 250 727). Россия на четвертом месте (1 406 667), на пятом — Аргентина (1 002 662).
Больше всего смертей зафиксировано в США (220 133 ). За ними следуют Бразилия (154 176), Индия (115 197), Мексика (86 338) и Великобритания (43 816).
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране введут жесткие ограничения по коронавирусу, если суточный прирост заболевших превысит отметку 9,5 тыс. человек.
- Четырнадцатилетняя Аника Чебролу из Техаса выиграла приз размером в 25 тысяч долларов за открытие, которое может обеспечить потенциальную терапию COVID-19. Она использовала методику in-silico для обнаружения молекулы свинца, которая может избирательно связываться с белком-шипом вируса SARS-CoV-2.
- Норвежские медики выявили в городе Тронхейме новую разновидность коронавируса SARS-CoV-2. Вывод о том, что вирус мутировал, они сделали после того, как обнаружили более ускоренное заражение этим штаммом.
- Правительство Ирландии ввело шестинедельный карантин из-за ситуации с коронавирусом. Он начнет действовать с 21 октября. В этот период жителям, в частности, запрещается отходить от своих домов дальше, чем на 5 километров. В стране объявлен максимальный уровень эпидемиологической опасности, число зараженных коронавирусом превысило 50 тысяч.
- Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует начать поставки российской вакцины от коронавируса в Аргентину и Перу, в Латинскую Америку поставки могут начаться уже в декабре. «Спутник V» будет производиться в Индии, Бразилии, Южной Корее и Китае.
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