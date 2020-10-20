Главное о коронавирусе на 20 октября: нехватка врачей в Татарстане, митинги в масках, карантин в Ирландии

Фото: Ринат Назметдинов

Засекреченная информация о жертвах коронавируса



В Минздраве Татарстана рассказали, что в республике более 25% всего коечного фонда выделено под временные инфекционные госпитали. Это более 4 687 коек в 42 медицинских организациях.

С 13 по 19 октября в Татарстане количество зарегистрированных случаев коронавируса увеличилось с 195 до 202 на 100 тысяч жителей. Тем не менее это самый низкий показатель в Приволжском федеральном округе.

Заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков рассказал, что из-за ухода врачей на больничные из-за ОРВИ в Татарстане отмечается нехватка сотрудников в амбулаторном звене.

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин призвал имамов ограничить пятничную проповедь с молитвой до 10—15 минут.

Фото: Тимур Рахматуллин

В Татарстане Минздрав засекретил данные о том, в каких больницах и городах произошли летальные случаи от коронавирусной инфекции. Это объяснили многочисленными жалобами родных покойных, которые опасаются, что их родственник будет идентифицирован.

Роспотребнадзор Татарстана предложил работодателям перевести сотрудников старше 65 лет на дистанционный режим работы.

С 12 по 16 октября в общественном транспорте Казани выявили 707 пассажиров — нарушителей масочного режима. За отсутствие масок из автобусов, троллейбусов, трамваев и метро во время профилактических рейдов высадили 30 казанцев, остальные 677 надели средство защиты на месте.

В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от коронавируса. Умерли двое мужчин 63 и 40 лет, их госпитализировали с пневмонией. Также скончалась 68-летняя женщина, у нее были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Так, число умерших от коронавируса в Татарстане превысило 100 человек.

Пользователи соцсетей рассказали, что из казанского ГУМа полицейские забрали несколько человек без защитных масок.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане зарегистрировано 588 случаев заражения медработников коронавирусом при исполнении служебных обязанностей, сообщил заместитель министра здравоохранения республики — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. Создано 726 комиссий по расследованию случаев инфицирования медицинских работников на работе.

За последние две недели сотрудники Роспотребнадзора по Татарстану проверили более 1,7 тысячи объектов. На каждом десятом объекте не соблюдались меры безопасности против COVID-19. Специалисты составили порядка 1,4 тысячи протоколов на общую сумму порядка 5 млн рублей, 21 объект приостановил работу по решению судов.

В Татарстане с начала учебного года выявили 82 случая коронавируса среди школьников, студентов и преподавателей.

Прогноз спада заболеваемости

В России на сегодняшний день проведено более 54,6 млн тестов на коронавирус, в том числе 374 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 316,5 тыс. человек.



Специалисты научной лаборатории Моделирования социально-экономических систем Научно-исследовательского объединения РЭУ им. Плеханова спрогнозировали, что в России заболеваемость коронавирусом пойдет на спад в первых числах ноября.

Фото: Илья Репин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание, что пандемия коронавируса стала беспрецедентным вызовом в системе здравоохранения и экономической сфере. По его словам, ситуация с COVID-19 стала дополнительным грузом для сектора экономики как в России, так и в мире.

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что ущерб российской туротрасли от отсутствия иностранных туристов в 2020 году составит 600 млрд рублей от ежегодного оборота отрасли в 3,7 трлн рублей.

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается разрешить во время введенных особых режимов проводить митинги и собрания при условии использования средств индивидуальной защиты.

Вирусолог Александр Чепурнов, дважды переболевший COVID-19, заявил, что коронавирус вызывает у пациентов странные ощущения мертвых участков в области горла — дискомфорт сохраняется даже после выздоровления.

Фото: 1tv.ru

Куда поставят российскую вакцину



В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 40 403 537 человек, 1 118 293 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (8 214 755). На второй строчке — Индия (7 597 063), на третьей — Бразилия (5 250 727). Россия на четвертом месте (1 406 667), на пятом — Аргентина (1 002 662).



Больше всего смертей зафиксировано в США (220 133 ). За ними следуют Бразилия (154 176), Индия (115 197), Мексика (86 338) и Великобритания (43 816).



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране введут жесткие ограничения по коронавирусу, если суточный прирост заболевших превысит отметку 9,5 тыс. человек.

Четырнадцатилетняя Аника Чебролу из Техаса выиграла приз размером в 25 тысяч долларов за открытие, которое может обеспечить потенциальную терапию COVID-19. Она использовала методику in-silico для обнаружения молекулы свинца, которая может избирательно связываться с белком-шипом вируса SARS-CoV-2.

Фото: tut.by

Норвежские медики выявили в городе Тронхейме новую разновидность коронавируса SARS-CoV-2. Вывод о том, что вирус мутировал, они сделали после того, как обнаружили более ускоренное заражение этим штаммом.

Правительство Ирландии ввело шестинедельный карантин из-за ситуации с коронавирусом. Он начнет действовать с 21 октября. В этот период жителям, в частности, запрещается отходить от своих домов дальше, чем на 5 километров. В стране объявлен максимальный уровень эпидемиологической опасности, число зараженных коронавирусом превысило 50 тысяч.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует начать поставки российской вакцины от коронавируса в Аргентину и Перу, в Латинскую Америку поставки могут начаться уже в декабре. «Спутник V» будет производиться в Индии, Бразилии, Южной Корее и Китае.



Маргарита Головатенко