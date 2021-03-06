Главное о коронавирусе на 6 марта: в РТ пока не будут снимать ограничения, популярность «Спутника V» в мире

Фото: Максим Платонов

Темпы вакцинации зависят от поставок



В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 49 новых случаев COVID-19. Всего на 6 марта в Татарстане зарегистрировано 18 284 случая COVID-19. Выздоровел за весь период 14 991 человек, в том числе 54 за минувшие сутки. Умерли за весь период 355 человек.

Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков на пресс-конференции по текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в республике сообщил, что темпы вакцинации от коронавируса в республике будут зависеть от темпов предоставления вакцины.

В Татарстане зарегистрировано еще три случая смерти от коронавируса: двое мужчин 1931 и 1949 годов рождения и женщина 1948 года рождения.

Заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина рассказала, что, несмотря на стабильную ситуацию с коронавирусом в Татарстане и имеющееся снижение количества новых случаев, снимать ограничения пока рано.

«ЭпиВакКорона» станет доступна в марте



За последние сутки в России выявили 11 022 новых случая коронавируса, выздоровели 15 027 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 312 181 человека, а выздоровевших — до 3 900 348 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 441 россиянина. За весь период в России от коронавируса умерли 88 726 человек.



Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассчитывает, что в сентябре 2021 года учебный год в российских школах начнется в очном режиме. Он отметил, что ведомство готово к разным ситуациям. Глава Минпросвещения обратил внимание, что на сегодняшний день в России почти все образовательные учреждения ведут обучение в очном режиме.

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная центром им. Гамалеи, заняла второе место по популярности в мире. Абсолютным лидером стала вакцина британско-шведской компании AstraZeneca. «Спутник V» получил одобрение в 45 странах мира. Вакцину AstraZeneca на сегодняшний день зарегистрировали уже в 49 странах. На третьем месте вакцина американской компании Pfizer — ее одобрили 43 государства.

Для российских работодателей перевод на удаленный режим работы лиц в возрасте 65 лет и старше с 1 апреля становится рекомендательным. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. В решении о переводе на удаленке сотрудников в возрасте 65 лет и старше работодателям рекомендуется руководствоваться складывающейся обстановкой, связанной с распространением коронавируса.

С понедельника, 8 марта, в Москве перестанет действовать обязательный режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями. Соответствующее решение принял мэр столицы Сергей Собянин. В Москве разблокируют социальные карты для проезда на общественном транспорте. Однако Собянин призвал москвичей, находящихся в группе риска, воздерживаться от поездок, если они не сделали прививку от коронавируса.Собянин также обратил внимание, что ежедневно в больницы с тяжелой формой COVID-19 попадают от 700 до 800 пациентов.

Директор новосибирского научного центра «Вектор» Ринат Максютов огласил сроки поступления второй российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» для массовой вакцинации. По его словам, граждане смогут получить вакцинацию во второй половине марта.

Вакцину Федерального бюджетного учреждения науки «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» «ЭпиВакКорона» разрешили применять людям старше 60 лет. По данным Роспотребнадзора, «ЭпиВакКорона» прошла открытое клиническое исследование ІII—IV фазы среди лиц в возрасте от 60 лет и старше. Исследования показали иммуногенность и высокую безопасность для применения на пожилых людях, то есть для лиц старше 60 лет.

Прогноз об окончании пандемии в 2022 году

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 116 066 662 человека, 2 580 180 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (28 894 783). На второй строчке — Индия (11 192 045), на третьей — Бразилия (10 869 227), на четвертой — Россия (4 252 876, данные университета отстают от данных российского оперштаба). На пятом месте находится Великобритания (4 219 788).



Больше всего смертей зафиксировано в США (522 874). За ними следуют Бразилия (262 770), Мексика (189 578), Индия (124 495) и Великобритания (99 271).



Текущий 2021 год все еще будет «годом коронавируса», на окончание пандемии можно рассчитывать к началу 2022 года. Такое мнение высказал глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. Специалист подчеркнул, что сейчас необходима «европейская солидарность»: недопустимо, чтобы богатые регионы были привиты, а бедные — нет.

Словакия не намерена отказываться от использования российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и не планирует возвращать уже полученные дозы препарата обратно в Россию. С таким заявлением выступил премьер-министр Словакии Игор Матович. Премьер подчеркнул, что Словакия является неотъемлемой частью ЕС, но не будет на основании этого отказываться от «качественной вакцины только из-за того, что она изготовлена в России».

В Евросоюзе разрешили странам самостоятельно закупать российские вакцины. Официальный представитель ЕК Эрик Мамер сообщил, что страны-члены Евросоюза не должны вести параллельные переговоры на поставки вакцин против коронавируса с производителями, у которых есть централизованные контракты на закупку от имени Еврокомиссии, но самостоятельно приобретать вакцины у других производителей они имеют полное право.

Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия и Китай используют поставки вакцин от COVID-19 другим странам для решения своих дипломатических задач. По словам представителя Белого дома, Штаты выступают за передачу вакцин в мире при помощи международных координационных механизмов, например COVAX. Также Псаки отметила, что США намерены активнее помогать с вакцинами другим странам после того, как выполнят задачу по иммунизации собственного населения.

Британские туристы, вакцинированные от COVID-19, смогут без ограничений посещать Кипр с 1 мая. Им не нужно будет сдавать тесты ПЦР и проходить карантин. К вакцине есть требование — она должна быть одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам. Кроме того, вторую дозу необходимо ввести не позднее, чем за неделю до поездки. Власти Кипра оставляют за собой право проводить выборочное тестирование по прибытии. Сама Великобритания при этом готовится разрешить международные поездки с целью туризма 17 мая, если к этой дате число новых случаев коронавируса в стране продолжит снижаться.

В Калифорнии с 1 апреля возобновят работу Диснейленд, а также другие тематические парки, стадионы и открытые развлекательные заведения, которые приостанавливали свою работу в связи с пандемией. Паркам развлечений будет разрешено возобновить работу с сильно ограниченной пропускной способностью. Также округа, где они работают, не должны быть на фиолетовом (самом строгом) уровне ограничений. Посетители должны будут использовать маски и другие меры безопасности. Посещать парки на данном этапе разрешат только жителям штата. Заполняемость будет варьироваться от 15% до 35% от нормальной вместимости.

Маргарита Головатенко