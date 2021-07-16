«У нас есть горючий материал в виде наших непривитых сограждан»

Фото: Максим Платонов

«Обязаловки» не ждите

В Татарстане с 25 июня растет заболеваемость коронавирусом — в республике впервые с марта выявляют 50 с лишним новых случаев COVID-19. На сегодняшний день их число достигло уже 23 149. По сравнению с аналогичным периодом июня текущего года заболеваемость в республике увеличилась почти на 60%.

Несмотря на это, обязательную вакцинацию в Татарстане вводить по-прежнему не планируют, но Управление Роспотребнадзора по РТ продолжает выдавать предписания организациям по вакцинации сотрудников. Как ранее рассказывали в ведомстве, такое предписание получает предприятие, если там уже есть очаг заражения, и тогда организация должна организовать вакцинацию всех своих сотрудников, у кого нет противопоказаний. Вопросы вызывала формулировка «организовать вакцинацию» — ведомство разъясняло: все сотрудники должны быть привиты.

За неделю число предприятий, получивших предписания, выросло сразу на 31 — до 78.

На вопрос о том, планируется ли увеличивать их количество и дальше, замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина обратила внимание, что власти идут по пути точечной локализации, а происходящий процесс — «это не план, это факт»:



— Если возникает случай, то будет постановление. Если случая не будет, то не будет постановления. Мы говорим о том, что на сегодня у нас есть «горючий материал» в виде наших непривитых сограждан, у нас есть потенциальные жертвы вируса. Поэтому да, мы на сегодня можем прогнозировать, что случаи заболевания будут, в организованных коллективах будут, значит, соответственно, будет выноситься постановление о проведении необходимых и обязательных мероприятий. Но план — будет их 15, 20, 40 тысяч — мы не можем [прописать]. То есть по факту: заболевание случилось, риск есть, людей надо защитить, мероприятия пошли. Не будет очага — не будет постановления, — рассказала Авдонина.

Она в очередной раз воззвала к разуму граждан и порекомендовала сделать прививку, не дожидаясь «обязаловки, которую все почему-то боятся и потом начинают в штыки воспринимать». При этом Авдонина отметила, что в республике ее не будет. Вакцинация — это защита личного здоровья и здоровья окружающих, обратила она внимание.

«Не надо делать за один месяц и «КовиВак», и «ЭпиВак», и «Спутник»

Новая вакцина в Татарстан поступит в ближайшее время — ждут порядка 50 тысяч доз, сообщил замминистра здравоохранения республики — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. Перебои с поставками все же есть, но процесс вакцинации татарстанцев не останавливается.

В частности, сегодня с утра препарат закончился в торговых центрах «Южный» и «Мега» и на станции метро «Дубравная». Но проблему пообещали решить в течение часа-двух и возобновить процесс. Решили продолжить и практику вакцинации населения мобильными бригадами во дворах. Подобный формат получил большую популярность у лиц старшего возраста.

— Мы крайне заинтересованы в том, чтобы была больше доля вакцинированных среди старшего населения. У нас в этом плане есть определенный дисбаланс. Молодежь прививается больше. Почему молодежь не ведет своих бабушек и дедушек, мам и пап — для меня загадка. Это самая серьезная категория населения с точки зрения возможных осложнений ковида, это население со своими заболеваниями. Мы с вами уже здесь миллион раз говорили о том, что ковид оказывает очень серьезное влияние на ситуацию с хроническими заболеваниями», — отметил Жаворонков.

Привязываться к антителам при решении вопроса о вакцинации гражданам не советуют. «Количество антител зашкаливающее, ну и что? Объективно. Ну и что?» — задавал Жаворонков риторический в общем-то вопрос. По его словам, те, кто переболел в первую и вторую волны коронавируса и получил значительное количество антител, болеют повторно. «Это же показатель того, что оно не срабатывает как маркер защиты», — добавил он, напомнив о необходимости пройти ревакцинацию спустя шесть месяцев после прививки или перенесенного заболевания.

Судя по словам Жаворонкова, некоторые татарстанцы тему ревакцинации, наоборот, восприняли с нездоровым энтузиазмом.

«Не надо делать за один месяц и «КовиВак», и «ЭпиВак», и «Спутник». Ради чего? Пока непонятно», — ответил Жаворонков на вопрос, стоит ли вместо двух доз вакцины вводить три или четыре. Сделать человеку четыре прививки подряд с минимальным интервалом, по его мнению, «это что-то за гранью».

Планомерная история с углубленной диспансеризацией



Граждане по-прежнему обеспокоены противопоказаниями к вакцинации, влиянием препаратов на репродуктивную систему, на беременных и кормящих мам. Жаворонков же отметил, что многие беременные женщины разгуливают по торговым центрам без масок, а Авдонина в свою очередь подчеркнула, что угрозу для них может представлять не только коронавирус, но и другие заболевания, в том числе краснуха.

Беременным посоветовали вакцинировать от СOVID-19 свое окружение, так как чаще всего они заражаются у себя дома. «К сожалению, все те беременные женщины, что были инфицированы, они инфицированы далеко не на Сабантуе, они инфицированы в домашних очагах, от своих мужей любящих, которые почему-то посчитали, что они бессмертные и что они защищены от ковида», — рассказала Авдонина. Беременные ответственны за себя и за «того парня», которого ждут, добавила она.

Жаворонков в свою очередь добавил, что мужья, не прививаясь, осознанно рискуют здоровьем своих жен. Вероятность заболеть у вакцинированных беременных снижается в пять-шесть раз, «подтверждено, не гипотеза», обратил он внимание.

Тем временем в Татарстане пошел процесс углубленной диспансеризации, но пока довольно осторожно в силу разных причин. У переболевших коронавирусом проверяют функции дыхания, свертываемость крови и т.д. На уровне страховых компаний составляют списки переболевших, поэтому граждан попросили не рваться в поликлиники — «история будет планомерная», всех пригласят на осмотр.

Татьяна Демина