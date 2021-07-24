Главное о коронавирусе на 24 июля: обязательная вакцинация в Марий Эл, растет детская заболеваемость

Фото: Максим Платонов

Локдаун в Татарстане введут при неуправляемой ситуации

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 56 новых случаев COVID-19. Всего на 24 июля в республике зарегистрировано 23 572 случая заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 20 997 человек, в том числе 59 за минувшие сутки. Умерли за весь период 592 человека.

В Татарстане для амбулаторного лечения пациентов с COVID-19 закупят 5 тысяч упаковок «Фавипиравира» на 11,5 млн рублей.

Состояние певицы МакSим, которая по-прежнему находится в искусственной коме, начало улучшаться. «Нет никакого сомнения, что все будет хорошо», — сообщила ее директор Маргарита Соколова. Правда, у артистки все еще остаются проблемы с легкими и сбои в работе организма. Напомним, в больницу ее увезли сразу же после концерта в Казани 12 июня.

Фото: instagram.com/maksimartist

Роспотребнадзор провел проверку того, как соблюдались противокоронавирусные меры на Дне молодежи в Челнах. В итоге за нарушение организации массового мероприятия наказали начальника управления исполкома Айзата Махмутова. Суд назначил ему 25-тысячный штраф.

В Татарстане ждут поставки вакцины «Спутник Лайт». Препарат предварительно уже распределили по медучреждениям. Позавчера в республику поступила еще одна партия вакцины «Спутник V» в 40,2 тыс. доз.

Если ситуация с ростом заболеваемости COVID-19 будет такой же неуправляемой, как в прошлом году, в республике могут ввести локдаун, заявила замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. По ее словам, на сегодняшний день ситуация сложная, но управляемая, прежде всего за счет вакцинации и ограничительных мероприятий. Пока что ожидать взрывного роста заболеваемости не приходится.

Фото: Максим Платонов

Роспотребнадзор рекомендует пускать на спортивные мероприятия до 500 человек, включая игровой и судейский состав, обслуживающий персонал. Об этом сообщила Любовь Авдонина, комментируя решение о допуске зрителей на матч «Рубин» — «Спартак». Однако новой информации о том, пустят ли сегодня на футбольную арену обещанные 30% зрителей матча «Рубин» — «Спартак», пока не поступало.

Замглавврача по лечебной работе в ДРКБ Светлана Сенек рассказала, что коронавирусом чаще болеют дети пубертатного возраста — после 10 лет. У подростков старше 14 лет клиническая картина заболевания такая же, как у взрослых. Ребенок болеет тяжелее, если у него лишний вес или есть сопутствующие заболевания, например сахарный диабет.

Сенек сообщила, что у детей на третью—четвертую неделю после начала заболевания может случиться мультивоспалительный синдром. А еще у них встречаются нехарактерные для взрослых пациентов проявления заболевания, например поражение кожи или симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта.

Фото: Артем Дергуногв / kazanfirst.ru

В Татарстане прививку от коронавируса получил 757 041 человек. Второй компонент вакцины от COVID-19 сделали уже 524 865 татарстанцев.



Пункт вакцинации открылся в одном из казанских отделений Сбера.

Темпы вакцинации растут, а в Египет летать можно!

За последние сутки в России выявили 23 947 новых случаев коронавируса, выздоровели 21 952 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 6 102 469 человек, а выздоровевших — до 5 471 956 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 799 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 153 095 человек.

Россия с 9 августа возобновляет регулярное авиасообщение на взаимной основе с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией. По маршруту Москва — Манама самолеты будут курсировать два раза в неделю. Рейсы Москва — Пунта-Кана, Москва — Ла-Романа, Москва — Пуэрто-Плата будут доступны трижды в неделю. В Кишинев из Москвы самолеты будут летать тоже три раза в неделю.

Фото: Максим Платонов

Россия восстанавливает авиасообщение с египетскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с 9 августа. Рейсы в оба города будут выполняться пять раз в неделю.

По рекомендациям Минтруда работодателям в регионах, где обязательная вакцинация предписана главными санитарными врачами (а таких пока 35), надо обеспечить уровень коллективного иммунитета в организациях не менее 80% (с учетом переболевших коронавирусом и вакцинированных не более шести месяцев назад). Если сотрудник отказывается сделать прививку от коронавируса без медотвода, работодатель должен отстранить его от работы без сохранения зарплаты.

В Москве от коронавируса привились порядка 1 млн пенсионеров. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей Москвы сделать прививку, несмотря на то, что заболеваемость коронавирусом в городе спадает.



Власти Астраханской области усилили меры по борьбе с коронавирусом. С 26 июля в регионе под запретом все массовые мероприятия и работа торговых центров (кроме продовольственных отделов), крытых рынков, фуд-кортов, фитнес-залов, бассейнов, театров, кинотеатров и библиотек. Ограничения вводятся и для туристов. Заселиться в гостиницу, в санаторий, на туристическую базу в Астраханской области они смогут только при предъявлении QR-кода или отрицательного ПЦР-теста. Разрешается работа веранд кафе и ресторанов на свежем воздухе и обслуживание навынос. Полиция будет следить за ношением масок в общественном транспорте.

Фото: astrobl.ru

Первый компонент вакцины против COVID-19, получили уже почти 35 млн россиян. Темпы вакцинации от коронавируса выросли в три раза в Москве, Тверской, Смоленской областях и ряде других регионов России. Растут темпы производства вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».

В Марий Эл ввели обязательную вакцинацию для некоторых сфер — такое постановление вынес главный санитарный врач республики. Прививку должны сделать люди, занятые в сферах торговли, общественного питания, бытовых услуг и в некоторых других отраслях. Первую дозу вакцины им нужно ввести до 1 сентября, а вторую — до 25 сентября.

«Антикоронавирусная» церемония открытия Олимпиады

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 193 165 622 человека, 4 143 105 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (34 400 655). На второй строчке — Индия (31 293 062), на третьей — Бразилия (19 632 443), на четвертой — Франция (6 015 469), на пятой — Россия (6 002 303, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (610 720). За ними следуют Бразилия (548 340), Индия (419 470), Мексика (237 626), Перу (195 243) и Россия (149 796).

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) одобрило использование вакцины против COVID-19 компании Moderna для подростков 12—17 лет. Прививку будут делать так же, как и взрослым: двумя дозами через четыре недели.

Фото: aa.com.tr

Врачи из агентства Общественного здравоохранения Англии (PHE) нашли новый штамм коронавируса у британцев. На сегодняшний день по стране выявили 16 случаев заражения мутацией B.1.621.

Антитела в крови у людей, перенесших коронавирус, могут обнаруживаться и спустя более чем год после заражения. К такому выводу пришли ученые из финского Национального института здравоохранения и социального развития. У подавляющего большинства заразившихся коронавирусом нейтрализующие антитела в крови были и спустя более чем год после инфицирования. Но их число спустя год было примерно на треть ниже, чем через полгода.

Пока рано говорить о завершении пандемии коронавируса, сказано в совместном релизе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ЕСDC) и Всемирной организации здравоохранения. Как отметил региональный директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге, из-за распространения дельта-штамма во многих странах Европы растет заболеваемость.

Фото: REUTERS / mediamax.am

В Токио открылась летняя Олимпиада. На трибунах не было зрителей, участники торжественной церемонии и парада олимпийцев были в масках. Отдельное внимание на церемонии открытия уделили чествованию врачей, а к олимпийскому девизу «Быстрее, выше, сильнее» добавилось слово «вместе».

Маргарита Головатенко