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В Татарстане выявили 218 новых случаев заражения коронавирусом

09:07, 29.04.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане выявили 218 новых случаев заражения коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 218 новых случаев заражения коронавирусом, сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.

Всего на 29 апреля в Татарстане зарегистрировано 144 409 случаев COVID-19. За период 2022 года зарегистрировано 101 045 случаев. Коэффициент распространения COVID-19 составляет 0,9%.

За сутки в республике провели 9 263 теста на коронавирус, всего с нарастанием — 6,1 млн тестов.

В Татарстане за минувшие сутки выздоровело 225 пациентов, сообщил замминистра здравоохранения Татарстана — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. В общей сложности выздоровело 138 339 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что в Татарстане зарегистрировали 220 новых случаев заражения коронавирусом.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан Жаворонков Владимир ВладимировичАвдонина Любовь Геннадьевна

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