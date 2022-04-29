В Татарстане выявили 218 новых случаев заражения коронавирусом
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 218 новых случаев заражения коронавирусом, сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.
Всего на 29 апреля в Татарстане зарегистрировано 144 409 случаев COVID-19. За период 2022 года зарегистрировано 101 045 случаев. Коэффициент распространения COVID-19 составляет 0,9%.
За сутки в республике провели 9 263 теста на коронавирус, всего с нарастанием — 6,1 млн тестов.
В Татарстане за минувшие сутки выздоровело 225 пациентов, сообщил замминистра здравоохранения Татарстана — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. В общей сложности выздоровело 138 339 человек.
Вчера сообщалось, что в Татарстане зарегистрировали 220 новых случаев заражения коронавирусом.
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