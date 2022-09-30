Минздрав Татарстана объяснил низкий уровень смертности от COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане смертность от COVID-19 находится практически на нулевом уровне — за сентябрь умерли всего двое заболевших. В Министерстве здравоохранения республики объяснили снижение летальности.

— Если вы посмотрите на количество развернутых коек — оно у нас в республике Татарстан довольно значительное по сравнению с другими регионами. То есть при малейших подозрениях мы пациента госпитализируем на стационарный этап. И здесь надо сказать, что медики отрабатывают довольно серьезно. Поэтому очевидно, что лечение пациентов средней тяжести более эффективно на стационарном этапе и поэтому они все у нас там и находятся. Мы объясняем этим, — заявил замглавы Минздрава Татарстана — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Всего на 30 сентября в Татарстане зарегистрировано 2 004 случая смерти от коронавируса. Среди умерших от COVID-19 детей нет, заверил Владимир Жаворонков.

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Татьяна Демина