Главное о коронавирусе на 4 июня: Татарстан намерен привить 60% населения до осени, вакцинация в вузах Москвы

Фото: Максим Платонов

Пандемийное падение бюджета

В Татарстане за последние сутки зарегистрирован 31 новый случай COVID-19. Всего на 4 июня в республике зарегистрировано 21 604 случая заражения коронавирусом. Выздоровел за весь период 18 661 человек, в том числе 29 за минувшие сутки. Умерли за весь период 502 человека.

Глава Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина сообщила, что Роспотребнадзор РТ выявил на территории республики 32 случая британского штамма коронавируса. Причем все заболевшие им не покидали пределы республики.

На данный момент в Татарстане привито 12,4% от взрослого населения республики. Ведомство намерено привить 60% населения. Такой показатель, по словам Патяшиной, необходимо достичь до осени, чтобы встретить в готовности сезонный подъем заболеваемости.

Патяшина сообщила, что пока ни одно заведение в республике не получило разрешения работать ночью. Сейчас в Татарстане барам, клубам и ресторанам разрешено работать ночью, но весь персонал заведений должен быть привит двумя компонентами вакцины от коронавируса. Глава ведомства пообещала рассматривать поступающие заявки в течение 3 рабочих дней.

Фото: Максим Платонов

За учебный год в оргколлективах зарегистрировали 588 случаев коронавируса. Из числа заболевших 155 составляют школьники, 189 — студенты, 244 — педагоги. Все случаи являются единичными, распространения среди коллектива не произошло. Групповых очагов ни в одном учреждении образования не было.

За неделю Роспотребнадзор выявил 42 объекта, работающих с нарушениями антиковидных правил. Всего было проверено 430 объектов. По нарушителям составлено 39 протоколов и вынесено штрафов на 203 тысячи рублей.

Два объекта приостановили работу — это заведение общепита в Елабуге и продуктовый магазин в Челнах.

Два объекта приостановили работу — это заведение общепита в Елабуге и продуктовый магазин в Челнах. Заместитель министра здравоохранения Татарстана — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков опроверг слухи о том, что на вакцинацию у метро задействованы машины скорой помощи. По его словам, несмотря на то что на машинах есть символика скорой помощи, это не снятые со скорой автомобили.

Фото: Максим Платонов

Путин — экономика выходит из кризиса



За последние сутки в России выявили 8 947 новых случаев коронавируса, выздоровели 8 530 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 108 129 человек, а выздоровевших — до 4 720 512 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 377 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 123 037 человек.



За последние сутки в России проведено более 392 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 530 тысяч человек.



Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что убедительных данных об искусственном происхождении коронавируса пока нет.

Попова рассказала, что в России зарегистрировали свыше 1 тысячи случаев заражения новыми штаммами коронавируса. 70% случаев — британским штаммом, 24% — индийским, 6% — южноафриканским.

Попова оказалась одним из разработчиков вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» от новосибирского научного центра «Вектор», следует из описания патента на препарат. В Роспотребнадзоре подтвердили, что речь действительно идет о главе ведомства, и Попова участвовала в разработке препарата в аспекте применения вакцины в популяции.

Фото: nso.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что коллективный иммунитет у жителей Москвы будет достигнут ближе к осени, тогда же будут отменены последние ограничения на массовые мероприятия в столице. По его словам, остались профилактические меры, все остальное уже давно было отменено.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в московских вузах будут проводить вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19. По ее словам, из 100 образовательных учреждений, которым направили данное предложение, пока откликнулось 21. В данном списке есть, например, МГЛУ, МФТИ, Школа-студия МХАТ, РУДН, МГПУ, МГИМО. Прививки уже начали делать в Государственном университете управления.



Президент России Владимир Путин заявил, что экономика страны выходит из кризиса, вызванного пандемией коронавируса. По его словам, лучшее подтверждение тому — результаты работы российской экономики в целом.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что представители так называемой «большой фармы» и антироссийские политические круги выступают в качестве заказчиков информационной кампании против вакцины от коронавируса «Спутник V». По его словам, эта кампания началась еще до регистрации российского препарата с «абсурдных» заявлений о краже технологии его производства. Дмитриев считает, что кампания против российского препарата нацелена в том числе на снижение темпов вакцинации в стране.

Фото: kremlin.ru

Турция упростила въезд росиянам

В мире коронавирусом нового типа на 10.00 (мск) заразилось 172 165 628 человек, 3 701 957 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (33 326 399). На второй строчке — Индия (28 574 350), на третьей — Бразилия (16 803 472), на четвертой — Франция (5 755 679), на пятой — Турция (5 270 299). Россия занимает шестое место (5 040 390, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (596 434). За ними следуют Бразилия (469 388), Индия (340 702), Мексика (228 362) и Великобритания (128 075).

Российская вакцина «Спутник Лайт» зарегистрирована в Белоруссии. Решение о государственной регистрации вакцины принято 3 июня. В соответствии с приказом Минздрава эксперты Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении, ведущие инфекционисты республики и сотрудники республиканских научно-практических центров провели оценку материалов регистрационного досье.

Фото: bigasia.ru

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» популярна в Венгрии, ею вакцинировались миллион граждан страны. Численность населения Венгрии, по данным властей страны, в 2021 году составляет 9,730 млн человек. По данным на 3 июня, получили хотя бы одну дозу вакцины 5 227 318 человек.

Турция с 1 июня упростила правила въезда для вакцинированных и переболевших COVID-19 россиян. Отныне им не нужно будет предъявлять при въезде в страну отрицательный ПЦР-тест. Пассажирам из Афганистана, Бангладеш, Бразилии, ЮАР, Индии, Непала, Пакистана, Шри-Ланки или тем, кто бывал в этих странах в последние 14 дней, нужно будет предоставить справки с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19, а также провести в карантине 14 дней в местах, определенных властями. Прибывшим в Турцию из Великобритании, Ирана, Египта и Сингапура понадобится только справка с отрицательным результатом теста.



Экс-президент США Дональд Трамп в четверг обрушился с критикой на директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи. Это произошло после того, как в открытый доступ была выложена прошлогодняя рабочая переписка главного инфекциониста. Электронные сообщения были опубликованны американскими изданиями в рамках закона о свободе информации. В переписке, в частности, содержатся данные о том, что в начале пандемии Фаучи выступал против ношения обычными гражданами медицинских масок и полагал, что ими должны пользоваться только медработники. При этом позднее он резко поменял свою точку зрения. Как заявил Трамп, стране повезло, что он «не стал поступать так, как хотел доктор Фаучи». По мнению бывшего хозяина Белого дома, инфекционист давал ему неверные советы относительно того, как бороться с коронавирусом, выступал против решения Трампа о закрытии границ.

Фото: 1tv.ge

Фаучи призвал Китай обнародовать медицинские данные девяти человек, чьи необъяснимые недомогания предшествовали пандемии, в том числе трех сотрудников Уханьской лаборатории. По мнению Фаучи, пролить свет на истоки COVID-19 помогут записи трех сотрудников Уханьской лаборатории о некой болезни в ноябре 2019 года, о которых ранее сообщали СМИ, и шести китайских горняков, почувствовавших недомогание после посещения пещеры с летучими мышами в 2012 году. Ученые из Уханьского института вирусологии впоследствии посетили эту пещеру, чтобы взять медицинские образцы у летучих мышей, а трое из заболевших горняков скончались. Инфекционист также хотел бы ознакомиться с данными горняков, заболевших почти 10 лет назад.

Мексиканские врачи выявили у 34-летнего мужчины с диабетом мукормикоз, или «черную плесень». Заражение и осложнение грибковой инфекции произошло после перенесенного COVID-19. Ему диагностировали COVID-19 10 мая. Несмотря на диабет, он без проблем перенес заболевание дома и вышел на работу после сдачи отрицательного теста. Состояние Авенданьо ухудшилось 26 мая, он перестал есть, а через три дня был доставлен в больницу с параличом лицевого нерва. К 1 июня пациент перестал говорить, и сейчас врачи собираются удалять ему левый глаз. Родные, ссылаясь на врачей, говорят об опасности заражения мозга и летального исхода.

Европейский совет обновил список третьих стран (не входящих в ЕС), для которых рекомендовано отменить ограничение на поездки. В него добавили Японию. Кроме нее в список разрешенных для въезда стран входят Австралия, Израиль, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея и Таиланд. В перечне также находится Китай при взаимном подтверждении. В заявлении говорится, что ограничения на поездки должны быть сняты на тех же условиях и для туристов из особых административных районов Китая — Гонконга и Макао.

Маргарита Головатенко