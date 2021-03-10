Главное о коронавирусе на 10 марта: новые пункты вакцинации в татарстанских ТЦ, карантин на яхте в Таиланде

Фото: Максим Платонов

Смерть пяти беременных женщин от COVID-19

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 50 новых случаев COVID-19. Всего на 10 марта в Татарстане зафиксировано 18 485 случаев коронавируса.

Выздоровели за весь период 15 118 человек, в том числе 89 за минувшие сутки. Умерли за весь период 367 человек.

Заместитель премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров получил первый компонент вакцины от COVID-19. Прививку он сделал на днях. Зяббаров заявил, что никаких осложнений у него не возникло.

10 марта, в казанском ЦУМе откроется пункт вакцинации от COVID-19. Сделать прививку можно бесплатно, в рамках живой очереди, с 11:00 до 18:30. Предварительно записываться не нужно.

В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от коронавируса. Жертвами стали двое мужчин 1938 и 1980 года рождения и женщина 1945 года рождения.



Фото: Максим Платонов

В республике до сих пор не зарегистрировано ни одного случая гриппа. «Это показатель того, как популяционный иммунитет может успешно решать вопросы с эпидемией… Этот модус нам необходимо уже сегодня отрабатывать в ситуации с ковидом», — подчеркнул накануне начальник Управления здравоохранения исполкома Казани Владимир Жаворонков.

В прошлом году в Казани от коронавируса умерли пять беременных женщин. В связи с этим в столице Татарстана создали ресурсный центр по мониторингу беременных, в котором постоянно наблюдают пациенток с ОРВИ и коронавирусом.

Показатель смертности в Казани по итогам 2020 года резко увеличился и составил 12,8 на 1 тыс. жителей. Причиной тому — эпидемия коронавируса. Более 7 тыс. человек скончались в течение трех месяцев после перенесенной инфекции из-за осложнений, повлиявших на сердечно-сосудистую систему.

В Татарстане прививку от коронавируса сделали 93 594 человека. Из них вторую дозу препарата получили 38 582 татарстанца.

Фото: Максим Платонов

Прививаться придется регулярно

За последние сутки в России выявили 9 079 новых случаев коронавируса, выздоровели 13 350 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 351 553 человек, а выздоровевших — до 3 945 527 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 466 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 90 275 человек.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пандемия коронавируса лишила Россию, как и другие страны, возможности интенсивно развиваться на протяжении года, этот спад предстоит наверстать в будущем: «Пандемия лишила меня, как и нас всех, одного года в развитии страны».

Коронавирус постепенно превращается в сезонный вирус, поэтому, с высокой долей вероятности, прививаться от инфекции придется регулярно, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она отметила, что ни мир, ни Россия пока не накопили достаточного опыта с точки зрения понимания того, сколько держится иммунная защита.

Фото: kremlin.ru

Новые штаммы коронавируса появляются в большинстве случаев в организме людей с хроническими, онкологическими и аутоиммунными заболеваниями, с ослабленным иммунитетом, сообщил «РИА Новости» главврач медцентра «Лидер медицины», врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Также Тимаков заявил, что дети больше подвержены заражению новыми штаммами коронавируса, которые сегодня распространяются в Европе, по сравнению с «классическим» вариантом вируса. Инфекция у них будет протекать зачастую в легкой форме или бессимптомно, без тяжелых последствий. Говоря о вакцинации детей против коронавируса, эксперт заявляет, что необходимости в прививке в возрасте до 10-12 лет нет.

Масочный режим в столичном транспорте и запрет на проведение массовых мероприятий могут продолжить действовать в Москве после отмены большинства ограничений весной, заявил мэр города Сергей Собянин. Принятие столичными властями решений об отмене действующих ограничений зависит от темпов вакцинации и формирования коллективного иммунитета.

Фото: mos.ru

Правительство Петербурга решило начать подготовку к третьей волне коронавируса. На заседании малого правительства 9 марта губернатор Александр Беглов попросил главу социально-медицинского блока Олега Эргашева подготовить рекомендации по ограничениям на случай третьей волны.

Следующий подъем заболеваемости COVID-19 в российской столице ожидается осенью, скорее всего, он не будет резким. Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский напомнил, что на течение пандемии влияет сезонность инфекции. В связи с этим есть основания считать, что новая волна коронавируса наступит осенью, а летом всплеска заболеваемости не будет.

Правительство Латвии приняло решение с 17 марта возобновить авиасообщение с третьими странами, включая Россию, в том числе будут разрешены чартерные рейсы. Международные пассажирские перевозки в третьи страны (не входящие в ЕС) запрещены в Латвии с 17 марта прошлого года из-за коронавируса.

Фото: Максим Платонов

Народная артистка РСФСР Людмила Лядова скончалась в больнице в Москве на 96-м году жизни, сообщила РИА Новости бывший администратор актрисы Галина Горбенко. В конце февраля Лядова была госпитализирована с коронавирусом в столичную клиническую больницу №52, позднее ее перевели в реанимацию.

Дефицит корма для животных из-за коронавируса

В мире коронавирусом нового типа на 10.28 (мск) заразились 117 556 326 человек, 2 610 135 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (29 094 540) . На второй строчке — Индия (11 262 707), на третьей — Бразилия (11 122 429), на четвертой — Россия (4 293 750), данные университета отстают от данных российского оперштаба). На пятом месте находится Великобритания (4 241 858).



Больше всего смертей зафиксировано в США (527 699). За ними следуют Бразилия (268 370), Мексика (191 789 ), Индия (158 063) и Великобритания (125 032).



Власти Гондураса подписали контракт на закупку российской вакцины от коронавируса «Спутник V», которую в конце февраля зарегистрировало Агентство по регулированию в здравоохранении Республики Гондурас.

В Литве в городе Паневежисе скончалась женщина после вакцинации от коронавирусной инфекции, однако врачи не связывают ее смерть с прививкой. Отмечается, что женщина 1941 года рождения была вакцинирована препаратом Pfizer-BioNTech. Кроме того, у нее был кардиостимулятор.

Фото: Максим Платонов

Штат Аляска первым в США разрешил вакцинацию от коронавируса для лиц 16-летнего возраста и старше. Всего на Аляске полностью вакцинировано около 16% населения, или примерно 119,6 тысячи человек, в целом более 171 тысячи получили как минимум одну дозу препарата.

Число случаев анафилаксии после вакцины Pfizer в Японии составило 17 более чем на 100 тысяч, это больше, чем в западных странах, сообщил министр по делам административной реформы Таро Коно.

Прибывшие в Таиланд туристы смогут провести обязательный двухнедельный карантин на яхте. Отдыхающим, которые должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, придется носить специальные «умные» браслеты. Они отслеживают показатели состояния здоровья, включая температуру и артериальное давление, а также местоположение владельца с помощью GPS.

Крупные сети британских супермаркетов испытывают дефицит корма для домашних животных из-за роста спроса на кошек и собак во время пандемии коронавируса, сообщают местные СМИ.

Фото: Максим Платонов

Ученые назвали особенности «южноафриканского» штамма коронавируса. Так, он обладает рядом мутаций, позволяющих ему легче проникать в клетки человека, быстрее распространяться и избегать иммунного ответа.

Глава Европейского совета Шарль Мишель заверил, что ЕС является лидером по проявлению солидарности с менее благополучными странами в борьбе с пандемией коронавируса, и призвал не дать Китаю и России ввести себя в заблуждение.

Латвия временно приостановила вакцинацию от коронавируса партией препарата AstraZeneca вслед за Австрией. Отмечается, что в Латвии заморозят использование вакцины AstraZeneca с серийным номером ABV5300 после того, как после введения препарата той же партии в Австрии у двоих человек возникли проблемы со здоровьем, а один из них впоследствии умер.

В Ханое во Вьетнаме для туристов открыли исторические и религиозные достопримечательности. Они были закрыты месяц назад из-за роста заболеваемости COVID-19.



Фото myfreeworld.ru

Полное искоренение COVID-19 невозможно, вирус продолжит мутировать и распространяться, заявил главный советник премьер-министра Великобритании по науке Патрик Уалланс. По его словам, вполне вероятно, что в разных странах уже существуют новые штаммы, которые еще не обнаружены из-за недостатка необходимого оборудования.

В Польше начали обучать собак выявлению носителей коронавирусной инфекции. Их будут использовать для службы в аэропорту.

Алексей Нечаев