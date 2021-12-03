Главное о коронавирусе на 3 декабря: расширение списка медотводов, переоформление сертификатов на «Госуслугах»
Татарстан готов к «омикрону»
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 236 новых случаев COVID-19. Всего на 3 декабря в республике зафиксировано 38 760 случаев заражения коронавирусом.
За все время пандемии от COVID-19 скончались 1 276 татарстанцев.
- Введенные в Татарстане антиковидные ограничения сдерживают туристический поток в ноябре и декабре, однако не в новогодние праздники: в этот период отмечается высокая загрузка отелей. На новогодние даты и первые несколько дней январских каникул загрузка в гостиницах близка к 90%.
- Одно из казанских кафе объявило об обслуживании всех посетителей, в том числе без QR-кодов, провозгласив заведение «территорией конституционных прав». На каждый столик кафе персонал положил Конституцию. Позиция владелиц кафе встретила поддержку в комментариях и историях пользователей не только жителей Казани. Вечером владелицы кафе подвели итоги дня. Они сообщили, что в заведение нагрянул Роспотребнадзор, однако штраф не был выписан. Также поступила жалоба из администрации одного из районов города. Со слов девушек, объявились правозащитники и предложили свою помощь. Владелиц заведения также поддержали пользователи соцсетей. Сами же хозяйки кафе отметили, что действуют «на свой страх и риск», поскольку у них нет связей и прочих ресурсов.
- Ассоциация рестораторов и отельеров Татарстана (АРиО) обратилась к заведениям, не соблюдающим рекомендации Роспотребнадзора, в том числе к вышеупомянутому казанскому кафе. Председатель правления ассоциации, совладелец и гендиректор семейного кафе «Сказка» Михаил Шарипов прокомментировал: «Речи об отмене QR-кодов в нашем сообществе не ведется, наоборот, благодаря вспомогательным постановлениям мы практически полностью вакцинировали нашу отрасль и готовы принимать гостей».
- Руководитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Набережных Челнах Ильгизяр Бариев считает, что в России могут ужесточить санитарные меры из-за нового штамма коронавируса. Бариев заявил, что прогнозировать эпидемиологическую ситуацию на конец декабря преждевременно, тем более что в мире появился новый штамм коронавируса «омикрон», который был выявлен на юге Африки.
- В Нижнекамске полицейские проверяют торговые центры на предмет соблюдения гражданами и сотрудниками ТЦ введенных санитарно-эпидемиологических требований. Стражи порядка ведут разъяснительные беседы с посетителями и лицами, ответственными за проверку наличия QR-кодов или сертификатов о вакцинации при входе в крупные торговые точки.
- Вчера в общественном транспорте Казани выявили 104 пассажира без QR-кодов. По этой же причине еще 167 пассажиров не пустили в метро, автобусы, трамваи и троллейбусы. Таким образом, воспользоваться транспортом не смогли 167 жителей — 0,03% от общего пассажиропотока.
- Замминистра здравоохранения — начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков заявил, что система здравоохранения готова к выявлению нового штамма коронавируса «омикрон». По его словам, в республике достаточно коек во временных ковидных госпиталях.
- Заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что в Татарстане пока не собираются снимать коронавирусные ограничения. Управление Роспотребнадзора по Татарстану проверило 277 объектов на исполнение постановления об обязательной вакцинации против коронавируса, нарушения нашли в 27. В рамках документа привито 925 837 человек.
- В Татарстане за прошедшие сутки прививку от коронавируса сделали 6 135 человек. Всего на 2 декабря в республике провакцинировано 2 053 827 граждан.
- В Татарстане подтвердились еще 11 случаев смерти от COVID-19. Коронавирус унес жизни женщин 1931, 1933, 1944, 1949, 1952, 1954, 1980 годов рождения и мужчин 1937, 1939, 1950, 1955 годов рождения.
- Замминистра здравоохранения — начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков объяснил связь сверхсмертности в стране с коронавирусом. По его словам, она связана с тяжелыми осложнениями после болезни.
COVID-19 становится сезонным
За последние сутки в России выявлено 32 930 новых случаев коронавируса, выздоровели 36 514 человек. Число зараженных выросло до 9 736 037 человек, а выздоровевших — до 8 436 631.
Зафиксирована 1 217 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 278 857 человек.
За последние сутки проведено 625 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 719 408 человек.
- Минтранс РФ предложил проверять QR-коды не при покупке авиабилетов, а только перед регистрацией на рейс. Авиаперевозчик сможет зарегистрировать пассажира на рейс только при наличии QR-кода. В случае отсутствия сертификата авиакомпания вправе расторгнуть договор с пассажиром и в течение 30 дней должна вернуть деньги за билет, если к тому моменты сертификат так и не появился.
- К середине декабря Минздрав РФ обновит список медотводов от вакцинации против COVID-19. Сейчас ведомство разрабатывает документ. Проект документа направлен в Роспотребнадзор для уточнения алгоритма его применения. Какие именно заболевания будут исключены из списка противопоказаний, пока не уточняется.
- Пандемия COVID-19 стала толчком для развития дистанционных форматов работы. На сегодняшний день в России на «удаленке» работают свыше 3 млн граждан.
- Иммунолог Николай Крючков рассказал, что у людей, у которых наблюдается сильный иммунодефицит, может практически не вырабатываться иммунитет к вакцине от COVID-19. Также в их организме может мутировать вирус, поэтому эта группа людей рискует стать носителем новых штаммов инфекции и заражать окружающих. В связи с этим их рекомендуется изолировать.
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что коронавирус становится сезонным заболеванием — подъем значений по заражениям прогнозировался и наблюдался с середины сентября.
- Попова рассказала, что штамм коронавируса «омикрон» пока не выявлен в России, имеющиеся меры защиты срабатывают. По ее словам, распространению штамма в России невозможно препятствовать, однако при этом можно принять своевременные меры.
- Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на детскую вакцину от коронавируса «Спутник М» в 600,48 рубля. Согласованная сумма на 30% ниже цены на вакцину для взрослых. Отмечается, что снижение обусловлено сокращением производственных расходов по сравнению со взрослой версией в связи с более низкой концентрацией действующих частиц.
- Сертификат о перенесенной COVID-инфекции теперь действует 12 месяцев с даты выздоровления, объявил Минздрав. Ранее QR-коды у переболевших коронавирусом действовали всего полгода. Решения об их продлении уже приняты. В Минцифры сообщили, что сертификаты переболевших на «Госуслугах» переоформляются со сроком действия на 1 год, переоформление завершится в ближайшие дни.
- В Башкирии план по вакцинации от коронавируса выполнен на 80%. От коронавируса привились более 2 млн жителей, они получили первый компонент вакцины.
Китай приостановил работу пункта пропуска на границе с Россией
В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 264 232 469 человека, 5 234 741 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (48 832 268). На второй строчке — Индия (34 615 757), на третьей — Бразилия (22 118 782), на четвертой — Великобритания (10 387 320), на пятой — Россия (9 533 593, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (785 910). За ними следуют Бразилия (615 179), Индия (470 115), Мексика (294 428), Россия (272 279).
- Британские ученые из консультативной группы при правительстве Великобритании считают, что реальная угроза, которую представляет новый штамм коронавируса «омикрон», будет ясна к Новому году. Для того чтобы понять, насколько опасен омикрон-штамм, насколько он обходит выработанный иммунитет и какой уровень госпитализации вызывает, потребуется месяц. Если резкого роста госпитализаций не будет, можно «начать расслабляться».
- Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выразил мнение, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) до сих пор не одобрила российскую вакцину «Спутник V» из-за незначительных бюрократических вопросов.
- В Соединенных Штатах не планируют вводить дополнительные ограничительные меры из-за появления омикрон-штамма COVID-19. Президент США Джо Байден сообщил, что США ускорят передачу вакцин от коронавируса другим государствам. Так, в следующие 100 дней будут переданы 200 млн доз препаратов.
- Специалисты Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) спрогнозировали, что Новый омикрон-штамм коронавируса в ближайшие несколько месяцев может стать доминирующим в Европейском союзе. Ученые отметили, что пока нельзя предсказать, насколько быстро передается этот вариант вируса.
- Китайские власти с 3 декабря временно приостановили работу пункта пропуска на российско-китайской границе рядом с Забайкальским краем для профилактики распространения COVID-19. Произошло это из-за ситуации с коронавирусом в Маньчжурии, как сообщил мэр города Бао Е в письме для Министерства планирования и развития Забайкальского края. В связи с этим будет временно приостановлен экспорт товаров в Россию из Китая.
- Россия ввела 14-дневный карантин для прибывающих из Южно-Африканской Республики и граничащих с ней стран. Мера связана с распространением омикрон-штамма коронавируса. В России его пока не выявили.
- Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заболел коронавирусом. 52-летний американец сообщил, что сдал положительный тест на этой неделе. Сейчас он находится на изоляции в своем доме в Лас-Вегасе. У его близких родственников тоже положительный тест — с ними он проводил День благодарения в штате Мэн. Уайт заявил, что был вакцинирован.
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