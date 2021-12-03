Главное о коронавирусе на 3 декабря: расширение списка медотводов, переоформление сертификатов на «Госуслугах»

Татарстан готов к «омикрону»



В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 236 новых случаев COVID-19. Всего на 3 декабря в республике зафиксировано 38 760 случаев заражения коронавирусом.



За все время пандемии от COVID-19 скончались 1 276 татарстанцев.

Введенные в Татарстане антиковидные ограничения сдерживают туристический поток в ноябре и декабре, однако не в новогодние праздники: в этот период отмечается высокая загрузка отелей. На новогодние даты и первые несколько дней январских каникул загрузка в гостиницах близка к 90%.

Одно из казанских кафе объявило об обслуживании всех посетителей, в том числе без QR-кодов, провозгласив заведение «территорией конституционных прав». На каждый столик кафе персонал положил Конституцию. Позиция владелиц кафе встретила поддержку в комментариях и историях пользователей не только жителей Казани. Вечером владелицы кафе подвели итоги дня. Они сообщили, что в заведение нагрянул Роспотребнадзор, однако штраф не был выписан. Также поступила жалоба из администрации одного из районов города. Со слов девушек, объявились правозащитники и предложили свою помощь. Владелиц заведения также поддержали пользователи соцсетей. Сами же хозяйки кафе отметили, что действуют «на свой страх и риск», поскольку у них нет связей и прочих ресурсов.

Ассоциация рестораторов и отельеров Татарстана (АРиО) обратилась к заведениям, не соблюдающим рекомендации Роспотребнадзора, в том числе к вышеупомянутому казанскому кафе. Председатель правления ассоциации, совладелец и гендиректор семейного кафе «Сказка» Михаил Шарипов прокомментировал: «Речи об отмене QR-кодов в нашем сообществе не ведется, наоборот, благодаря вспомогательным постановлениям мы практически полностью вакцинировали нашу отрасль и готовы принимать гостей».

Фото: Максим Платонов

Руководитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Набережных Челнах Ильгизяр Бариев считает, что в России могут ужесточить санитарные меры из-за нового штамма коронавируса. Бариев заявил, что прогнозировать эпидемиологическую ситуацию на конец декабря преждевременно, тем более что в мире появился новый штамм коронавируса «омикрон», который был выявлен на юге Африки.

В Нижнекамске полицейские проверяют торговые центры на предмет соблюдения гражданами и сотрудниками ТЦ введенных санитарно-эпидемиологических требований. Стражи порядка ведут разъяснительные беседы с посетителями и лицами, ответственными за проверку наличия QR-кодов или сертификатов о вакцинации при входе в крупные торговые точки.

Вчера в общественном транспорте Казани выявили 104 пассажира без QR-кодов. По этой же причине еще 167 пассажиров не пустили в метро, автобусы, трамваи и троллейбусы. Таким образом, воспользоваться транспортом не смогли 167 жителей — 0,03% от общего пассажиропотока.

Фото: Максим Платонов

Замминистра здравоохранения — начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков заявил, что система здравоохранения готова к выявлению нового штамма коронавируса «омикрон». По его словам, в республике достаточно коек во временных ковидных госпиталях.

Заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что в Татарстане пока не собираются снимать коронавирусные ограничения. Управление Роспотребнадзора по Татарстану проверило 277 объектов на исполнение постановления об обязательной вакцинации против коронавируса, нарушения нашли в 27. В рамках документа привито 925 837 человек.

В Татарстане за прошедшие сутки прививку от коронавируса сделали 6 135 человек. Всего на 2 декабря в республике провакцинировано 2 053 827 граждан.

В Татарстане подтвердились еще 11 случаев смерти от COVID-19. Коронавирус унес жизни женщин 1931, 1933, 1944, 1949, 1952, 1954, 1980 годов рождения и мужчин 1937, 1939, 1950, 1955 годов рождения.

Замминистра здравоохранения — начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков объяснил связь сверхсмертности в стране с коронавирусом. По его словам, она связана с тяжелыми осложнениями после болезни.

Фото: Максим Платонов

COVID-19 становится сезонным

За последние сутки в России выявлено 32 930 новых случаев коронавируса, выздоровели 36 514 человек. Число зараженных выросло до 9 736 037 человек, а выздоровевших — до 8 436 631.



Зафиксирована 1 217 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 278 857 человек.



За последние сутки проведено 625 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 719 408 человек.

Минтранс РФ предложил проверять QR-коды не при покупке авиабилетов, а только перед регистрацией на рейс. Авиаперевозчик сможет зарегистрировать пассажира на рейс только при наличии QR-кода. В случае отсутствия сертификата авиакомпания вправе расторгнуть договор с пассажиром и в течение 30 дней должна вернуть деньги за билет, если к тому моменты сертификат так и не появился.

К середине декабря Минздрав РФ обновит список медотводов от вакцинации против COVID-19. Сейчас ведомство разрабатывает документ. Проект документа направлен в Роспотребнадзор для уточнения алгоритма его применения. Какие именно заболевания будут исключены из списка противопоказаний, пока не уточняется.

Пандемия COVID-19 стала толчком для развития дистанционных форматов работы. На сегодняшний день в России на «удаленке» работают свыше 3 млн граждан.

Фото: ntv.ru

Иммунолог Николай Крючков рассказал, что у людей, у которых наблюдается сильный иммунодефицит, может практически не вырабатываться иммунитет к вакцине от COVID-19. Также в их организме может мутировать вирус, поэтому эта группа людей рискует стать носителем новых штаммов инфекции и заражать окружающих. В связи с этим их рекомендуется изолировать.



Глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что коронавирус становится сезонным заболеванием — подъем значений по заражениям прогнозировался и наблюдался с середины сентября.

Попова рассказала, что штамм коронавируса «омикрон» пока не выявлен в России, имеющиеся меры защиты срабатывают. По ее словам, распространению штамма в России невозможно препятствовать, однако при этом можно принять своевременные меры.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на детскую вакцину от коронавируса «Спутник М» в 600,48 рубля. Согласованная сумма на 30% ниже цены на вакцину для взрослых. Отмечается, что снижение обусловлено сокращением производственных расходов по сравнению со взрослой версией в связи с более низкой концентрацией действующих частиц.

Фото: Ринат Назметдинов

Сертификат о перенесенной COVID-инфекции теперь действует 12 месяцев с даты выздоровления, объявил Минздрав. Ранее QR-коды у переболевших коронавирусом действовали всего полгода. Решения об их продлении уже приняты. В Минцифры сообщили, что сертификаты переболевших на «Госуслугах» переоформляются со сроком действия на 1 год, переоформление завершится в ближайшие дни.



В Башкирии план по вакцинации от коронавируса выполнен на 80%. От коронавируса привились более 2 млн жителей, они получили первый компонент вакцины.



Китай приостановил работу пункта пропуска на границе с Россией

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 264 232 469 человека, 5 234 741 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (48 832 268). На второй строчке — Индия (34 615 757), на третьей — Бразилия (22 118 782), на четвертой — Великобритания (10 387 320), на пятой — Россия (9 533 593, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (785 910). За ними следуют Бразилия (615 179), Индия (470 115), Мексика (294 428), Россия (272 279).

Британские ученые из консультативной группы при правительстве Великобритании считают, что реальная угроза, которую представляет новый штамм коронавируса «омикрон», будет ясна к Новому году. Для того чтобы понять, насколько опасен омикрон-штамм, насколько он обходит выработанный иммунитет и какой уровень госпитализации вызывает, потребуется месяц. Если резкого роста госпитализаций не будет, можно «начать расслабляться».

Фото: twitter.com/pfizer_news

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выразил мнение, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) до сих пор не одобрила российскую вакцину «Спутник V» из-за незначительных бюрократических вопросов.

В Соединенных Штатах не планируют вводить дополнительные ограничительные меры из-за появления омикрон-штамма COVID-19. Президент США Джо Байден сообщил, что США ускорят передачу вакцин от коронавируса другим государствам. Так, в следующие 100 дней будут переданы 200 млн доз препаратов.



Специалисты Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) спрогнозировали, что Новый омикрон-штамм коронавируса в ближайшие несколько месяцев может стать доминирующим в Европейском союзе. Ученые отметили, что пока нельзя предсказать, насколько быстро передается этот вариант вируса.

Китайские власти с 3 декабря временно приостановили работу пункта пропуска на российско-китайской границе рядом с Забайкальским краем для профилактики распространения COVID-19. Произошло это из-за ситуации с коронавирусом в Маньчжурии, как сообщил мэр города Бао Е в письме для Министерства планирования и развития Забайкальского края. В связи с этим будет временно приостановлен экспорт товаров в Россию из Китая.



Фото: yandex.ru/maps

Россия ввела 14-дневный карантин для прибывающих из Южно-Африканской Республики и граничащих с ней стран. Мера связана с распространением омикрон-штамма коронавируса. В России его пока не выявили.



Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заболел коронавирусом. 52-летний американец сообщил, что сдал положительный тест на этой неделе. Сейчас он находится на изоляции в своем доме в Лас-Вегасе. У его близких родственников тоже положительный тест — с ними он проводил День благодарения в штате Мэн. Уайт заявил, что был вакцинирован.

Маргарита Головатенко