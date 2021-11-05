Главное о коронавирусе на 5 ноября: «космические» цены на лекарства, увольнение врачей в ЕАО из-за вакцинации

Фото: Максим Платонов

Владельцы детских центров обратились к Минниханову



В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 206 новых случаев COVID-19. Всего на 5 ноября в республике зарегистрировано 31 720 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 25 820 человек, в том числе 49 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 030 человек.

Челнинский депутат Татьяна Мухина подняла проблему цен на лекарства, включая препараты от коронавируса. Мухина считает, что бесплатных лекарств не хватает. Она лично столкнулась с этой проблемой, когда болела: рассказала, что при лечении коронавируса она и ее мама покупали лекарство «Коронавир» за 6 тысяч рублей, тогда как в Москве цена этого препарата — 4,5 тысячи. При этом в горздраве говорят, что лекарства предоставляют бесплатно и раздают силами волонтеров. Депутату не предоставили их в больнице. По ее словам, лекарства не получил ни один человек, с которым Мухина общалась в очереди.



Известный татарский певец Раниф Вахитов находится в больнице с 70%-ным поражением легких, сейчас врачи борются за его жизнь. Артист лечится в горбольнице №5 в Набережных Челнах.

Фото: vk.com

В Татарстане владельцы детских игровых центров обратились к президенту республики Рустаму Минниханову. Они попросили разрешить им работать с 8 ноября и впускать посетителей по QR-кодам, а еще выплату субсидии в качестве компенсации за вынужденный простой. В связи с принятым постановлением кабмина от 7 октября 2021 года количество посетителей детских развлекательных центров снизилось на 80%. Однако кредитные обязательства, плату за аренду, коммунальные и эксплуатационные платежи никто не отменял. Руководители оказались не в состоянии обеспечить все нужные платежи. Сотрудников отправили в административные отпуска из-за невозможности платить им зарплату.

В Казани есть определенная нехватка некоторых вакцин от коронавируса, однако дефицит в регионе не наблюдается, сообщил руководитель Управления здравоохранения Казани — заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков. Сейчас производитель вакцины «КовиВак» приостановил производство из-за смены оборудования на предприятии-изготовителе, поставку этого препарата ждут. Вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» продолжают поставлять в регион.

Вчера в Казани у входа в торговый центр «Парк Хаус» образовалась очередь. Посетители ТЦ ждали, когда у них проверят QR-код, чтобы попасть внутрь. На входе специалисты не успевали проверить всех быстро. На одном из входов были слышны громкие крики мужчины, а возле ТЦ находились сотрудники ОМОНа.

Фото: realnoevremya.ru

В праздничные дни в Набережных Челнах продолжается вакцинация населения от коронавируса. Получить прививку можно в поликлиниках и торговых центрах. Так, 5 и 6 ноября во взрослых поликлиниках пройти процедуру вакцинации можно с 8.00 до 19.00, 7 ноября — с 8.00 до 15.00. Прививку в ТЦ «Тулпар» можно сделать с 8.00 до 19.00, а в ТЦ «Мегастрой» — с 12.00 до 19.00.



В Татарстане подтвердились 11 случаев смерти от COVID-19. От коронавируса умерли мужчины 1965, 1956, 1941, 1963, 1959 годов рождения и женщины 1955, 1933, 1944, 1971, 1949, 1949 годов рождения.



В Госдуму не поступали предложения о геномной регистрации россиян

За последние сутки в России выявили 40 735 новых случаев коронавируса, выздоровели 28 605 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 8 714 595 человек, а выздоровевших — до 7 505 971 человека.



За сутки болезнь унесла жизни 1 192 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 244 447 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около 4,5 млн москвичей полностью прошли вакцинацию от коронавируса. Мэр подчеркнул, что, несмотря на стабилизацию динамики заболевания, сам уровень очень высокий.

Фото: Ринат Назметдинов

Сотрудники скорой помощи города Облучье Еврейской автономной области (ЕАО) написали заявления об увольнении. Главный врач скорой медицинской помощи региона Владислав Коган сообщил, что в случае ухода этих специалистов местные жители не останутся без медицинской помощи. Причиной, по которой медики написали заявления об уходе с работы, стало их нежелание делать прививки от коронавируса.



В селе Пашково в Еврейской автономной области (ЕАО) из-за отказа от вакцинации от COVID-19 уволились еще 12 сотрудников местной скорой, всего уволились 27 человек. Как заверяют медицинские власти региона, проживающие в этом районе люди не останутся без оперативной помощи медиков.

В профильный Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции предложения о распространении геномной регистрации на всех россиян не поступали, рассказал глава комитета Василий Пискарев. На рассмотрении парламента находится только принятый в первом чтении в декабре прошлого года законопроект об обязательной регистрации ДНК преступников и подозреваемых.

В Москве размер вознаграждения для доноров плазмы крови с антителами к коронавирусу увеличили вдвое — до 10 тыс. рублей. По словам мэра города, Москва стала первым регионом России, который начал применять донорскую плазму для лечения тяжелой формы течения COVID-19.



Фото: Максим Платонов

Открытия ученых о COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 248 625 561 человек, 5 029 891 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (46 334 882). На второй строчке — Индия (34 333 754), на третьей — Бразилия (21 849 137), на четвертой — Великобритания (9 252 646), на пятой — Россия (8 533 706, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (751 555). За ними следуют Бразилия (608 671), Индия (459 873), Мексика (289 131), Россия (238 784), Перу (200 350) и Великобритания (141 826).

Глава британского Минздрава Саджид Джавид сообщил, что Великобритания первой в мире одобрила применение препарата «Молнупиравир» производства компании Merck для лечения COVID-19. Препарат «безопасен и эффективен в снижении риска госпитализации и смерти людей с мягким и умеренным течением COVID-19, с риском развития серьезного заболевания».

Ученые из Оксфордского университета обнаружили ген, который, как предполагается, почти вдвое увеличивает риск тяжелого течения COVID-19. Исследователи провели общегеномный анализ (GWAS), выявивший хромосомную территорию 3p21.31, которая связана с двухкратным увеличением риска отказа дыхательных путей при коронавирусе. По данным исследователей, такой ген встречается у 60% людей южноазиатского происхождения и только у 15% европейцев. Этот феномен частично объясняет уровень избыточной смертности в некоторых районах Британии.

Лица, которые ранее были вакцинированы от коронавируса препаратами, до сих пор не признанными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), смогут получить в Италии бустерную дозу мРНК-вакцины, а после этого — так называемый green pass (электронный COVID-сертификат). Лицам, которые завершили такой курс вакцинации, для получения итальянского green pass необходимо будет не позднее чем через полгода после прививки получить бустерную дозу указанных мРНК-вакцин.

Фото: Максим Платонов

Врачи из Израиля и РФ в ходе международной конференции по онкологии IsraelMedDay согласились в рекомендации онкологическим больным вакцинироваться от COVID-19. На международной конференции по онкологии IsraelMedDay доктор Дэмиен Урбан, возглавляющий онкологическое отделение больницы им. Хаима Шибы вместе со своим израильским коллегой Ириной Живелюк однозначно поддержали директора Центра онкологии Сеченовского Университета профессора Игоря Решетова в рекомендации вакцинироваться от коронавируса.

Ученые из Германии и Бельгии доказали, что COVID-19 не поражает клетки мозга. Главным предметом исследования ученых из Германии и Бельгии стала аносмия — потеря обоняния, которая считается одним из главных симптомов коронавирусной инфекции. Специалисты исследовали 85 случаев, включая пациентов с COVID-19, которые скончались через несколько дней после заражения, и имели возможность наблюдать все еще реплицирующийся вирус. Согласно их выводам, главными объектами заражения в обонятельном эпителии носовой полости становятся так называемые сустентакулярные или поддерживающие клетки. Ученые не обнаружили свидетельств заражения отвечающих за обоняние сенсорных нейронов, паренхиматозная ткань обонятельной луковицы (во внутричерепной полости — ред.) также оказалась незатронута. Таким образом, SARS-CoV-2 не выглядит как нейротропический вирус.

Маргарита Головатенко