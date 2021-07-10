Главное о коронавирусе на 10 июля: новые пункты вакцинации в Казани, штрафы непривитым туристам в Кубани

Нарушения в детских лагерях

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 48 новых случаев COVID-19. Всего на 10 июля в республике зарегистрировано 22 854 случая заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 20 448 человек, в том числе 31 за минувшие сутки. Умерли за весь период 560 человек.

Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что пандемия коронавируса сильно повлияла на все аспекты жизни граждан и усугубила неравенство, поэтому принимаемых в настоящее время мер недостаточно. Он отметил, забота о гражданах должна оставаться приоритетной.



С понедельника, 12 июля, в ТЦ «Казанский ЦУМ» снова начнет работать пункт вакцинации против коронавируса. Пункт будет работать с 10.00 до 20.00. Вакцинация проводится без предварительной записи в порядке живой очереди.



Новый пункт вакцинации СOVID-19 открылся на территории «Леруа Мерлен» на проспекте Амирхана в Казани. Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения исполкома города Владимир Жаворонков отметил, что казанцы активно делают прививки в торговых центрах.

Еще Жаворонков выразил недовольство тем, что многие жители Татарстана после первой прививки от коронавируса не приходят на вторую. Он напомнил, что иммунитет формируется после введения второго компонента вакцины, и не сразу, а через 15—20 дней. По его словам, большинство заболевших — в либо после первого этапа вакцинации, либо сразу после второго этапа вакцинации, когда не дождались формирования иммунитета в заявленные изготовителем вакцины сроки.

Жаворонков сообщил, что в Татарстане есть определенные сложности с вакцинацией от коронавируса с точки зрения наличия вакцины. По его словам, темпы такие, что можно спрогнозировать перебои с препаратами от COVID-19. Он попросил население отнестись к этом с пониманием и заверил, что система здравоохранения делает все, чтобы минимизировать задержки.

Вакцина от коронавируса центра Чумакова «КовиВак» поступает в Татарстан очень ограниченным партиями, и как только это происходит, сразу же реализуются листы ожидания. Он порекомендовал желающим привиться этой вакциной вставать в листы ожидания.

В Набережных Челнах поручили провести стопроцентную двукратную вакцинацию сотрудников литейного завода КАМАЗа. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач Набережных Челнов Ильгизар Бариев. Вакцинация от COVID-19 касается всех совершеннолетних сотрудников завода, не имевших близких контактов с заболевшими и ранее не привитых. Исключение — лица, имеющие медицинские противопоказания, подтвержденные документально.

Постановление Управления Роспотребнадзора по РТ о вакцинации сотрудников от COVID-19 получили уже 47 организаций республики. В постановлениях прописано, что контактные лица подлежат вакцинации от коронавируса. Это означает, что если в организации уже есть случай COVID-19, все близкие контакты должны отправиться на самоизоляцию, а все остальные, которые работают в данной организации, подлежат вакцинации.

Ориентировочно выдачу сертификатов ресторанам на работу после полуночи приостановили на две недели. Те, кто получили сертификаты, 23 предприятия, из них 15 в Казани. В письме Управления Роспотребнадзора по РТ есть абзац, где прописано, что новые сотрудники должны приниматься при наличии сертификата о прививке.

В Татарстане зафиксирован наименьший суточный темп прироста COVID-19 среди российских регионов. Он составил 0,2%.

В Татарстане прививку от коронавируса за последние сутки сделали 18 030 человек. Всего в Татарстане прививку от COVID-19 сделало 639 175 человек. Вторую дозу вакцины получили 422 944 человека.

В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от COVID-19. Жертвами инфекции стали женщина 1950 года рождения, двое мужчин 1951 и 1952 годов рождения.

Возросшие показатели смертности

За последние сутки в России выявили 25 082 новых случаев коронавируса, выздоровели 17 750 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 758 300 человек, а выздоровевших — до 5 182 837 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 752 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 142 253 человека.



За последние сутки в России проведено более 730 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 083 270 человек.



В России смертность в июне 2021 года выросла на 13,9% по сравнению с июнем прошлого года из-за роста случаев COVID-19, вызванного штаммом «дельта». Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. Смертность в мае снизилась на 3,6% относительно апрельского показателя текущего года. Смертность в последний весенний месяц 2021 года снизилась на 6,1% по сравнению с маем прошлого года, когда в России зафиксировали пик первой волны COVID-19.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что «привитый человек вирус не распространяет». Таким образом, человек, вакцинировавшийся от COVID-19, безопасен для окружающих.

Попова призвала привить от COVID-19 всех россиян, чтобы стать самой передовой страной в борьбе с коронавирусом. Попова отметила, что для того, чтобы претендовать на звание страны, чей опыт в борьбе с COVID-19 самый передовой, следует сделать «несколько шагов».

Попова рассказала, откуда граждане России завозят дельта-штамм коронавируса. По ее словам, это США и европейские страны, в которых мутация зафиксирована в 70—90% случаев заражения COVID-19.

Утверждения о заражении некоторых пациентов коронавирусом несколько раз безосновательны, заявил доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. По его словам, большинство людей, утверждающих о многократном заражении, предполагают наличие заболевания, замечая у себя схожие с коронавирусными симптомы. Однако есть минимум четыре инфекции, симптомы которых похожи с COVID-19, особенно это касается потери запаха и вкуса. Утверждать, что человек перенес коронавирус, можно только на основании данных лабораторных анализов.



Федеральное медико-биологическое агентство России успешно завершило доклинические испытания своей вакцины от COVID-19. В исследованиях доказаны безопасность, иммуногенность и протективность (защитный потенциал) вакцины. Организация уже подготовила пакет документов для получения разрешения на проведение клинических исследований I—II фазы.

По словам замдиректора по научной работе центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, члена-корреспондента РАН Александра Горелова, вакцинация от коронавируса может проводиться только в третьем триместре беременности. На этом сроке у ребенка в утробе уже сформировались все органы и системы. Он отметил, что в Израиле женщины, которые вакцинировались от COVID-10 в третьем триместре беременности, родили здоровых детей. Антитела в этом случае формировались и у матерей, и у их новорожденных.

Власти Краснодарского края сообщили, что прибывшие на Кубань туристы с отрицательным ПЦР-тестом будут обязаны привиться в течение трех дней с момента заселения. В противном случае им будет грозить штраф в размере до 30 тысяч рублей. Такие требования начнут действовать на курортах Кубани с 1 августа



Мальта закрывает въезд для непривитых

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 186 067 877 человек, 4 019 050 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (33 838 746). На второй строчке — Индия (30 795 716), на третьей — Бразилия (19 020 499), на четвертой — Франция (5 865 767), на пятой — Турция (5 370 299). Россия занимает шестое место (5 664 200, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (606 993). За ними следуют Бразилия (531 688), Индия (407 145), Мексика (234 675), Перу (193 909) и Великобритания (128 631).

В Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что в мире с начала пандемии не менее 115 тыс. медицинских работников умерли вследствие заболевания, вызванного COVID-19. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус назвал неприемлемым тот факт, что сейчас в мире «миллионы работников здравоохранения и работников по уходу еще не вакцинированы».



С 14 июля въезд на Мальту для людей, не сделавших прививку от коронавируса, будет закрыт. Мальта будет первой страной в Европе, которая пошла на столь радикальный шаг. Власти при въезде будут принимать мальтийские сертификаты о вакцинации, сертификаты Евросоюза и британские ковид-паспорта. Детей пустят в страну только при наличии отрицательного ПЦР-теста и в сопровождении привитых взрослых.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало внести миокардит и перикардит в список побочных эффектов двух вакцин — Comirnaty, разработанной совместно компаниями Pfizer из США и BioNTech из Германии, и Spikevax, разработанной американской компанией Moderna. Комитет EMA по оценке фармакологических рисков пришел к выводу, что миокардит и перикардит могут появляться в редких случаях после вакцинации мРНК-вакцинами (созданы на основе технологии матричной рибонуклеиновой кислоты).

Таиландские ученые провели серию экспериментов на добровольцах и установили, что коктейль из двух доз вакцины Sinovac и одной дозы AstraZeneca способен создать у человека достаточный иммунитет для противостояния штамму «дельта» COVID-19, в то время как две дозы Sinovac эффективны для штамма «альфа», но неспособны гарантировать достаточное повышение сопротивляемости организма штамму «дельта».

Пресс-служба Европейского общества клинической микробиологии (ECCMID) со ссылкой на статью в научном журнале Lancet Respiratory Medicine сообщила, что «Азитромицин», которым часто лечат больных COVID-19, оказался бесполезен в борьбе с заболеванием. Выяснилось, что лекарство не улучшает состояние пациентов, оно не снижало риск их перевода в реанимационные отделения.

Учёные, проводившие исследование, обратились к медикам всех государств в ближайшее время отказаться от использования этого препарата.

Маргарита Головатенко