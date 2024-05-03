Итоги дня: метель в Казани, оправдательный приговор по взятке, новая земля для казанского аэропорта
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 3 мая.
- В Казани из-за ухудшения погодных условий снова включат отопление в детских садах, школах и больницах. В Татарстане ожидаются заморозки до -2 градусов и порывистый ветер до 22 м/с.
- По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, 9 мая в Центральной России ожидается аномально холодная погода — на 10°С ниже климатической нормы. Это произойдет из-за ультраполярного вторжения очень холодного воздуха из акватории сурового Карского моря.
- Для реконструкции перрона Международного аэропорта «Казань» Татарстан получил в собственность земельные участки общей площадью 15,2 гектара. Обновленный перрон сможет принимать больше пассажирских самолетов, что особенно актуально в преддверии саммита БРИКС. Реконструкция позволит расширить возможности аэропорта и сделать его более удобным для пассажиров.
- Верховный суд Республики Татарстан утвердил оправдательный приговор по делу тракториста Раиля Ахметшина, которого обвиняли в даче взятки начальнику полиции района Рамилю Халикову. Судебная экспертиза выявила, что видеофиксация передачи денег была постановкой, а свидетели показали — полицейские позволили задержанному искать деньги в течение 40 минут. В настоящее время бывший начальник полиции Рамиль Халиков сам предстал перед судом.
- Во Франции выявлен завозной случай лихорадки Ласса. Основными носителями инфекции являются африканские крысы. Роспотребнадзор информирует, что риск завоза и распространения лихорадки Ласса в России отсутствует. Ведомство активно сотрудничает с коллегами из стран Африки для мониторинга и изучения опасных инфекций.
- Правительство России приняло решение вывести золото из-под действия курсовой экспортной пошлины. Экспортная пошлина на золотосодержащие концентраты продолжает действовать. Также с 1 июня по 31 декабря 2024 года будет повышен налог на добычу полезных ископаемых.
- В Госдуму внесен законопроект об отмене штрафов за тонировку передних боковых стекол, если их светопропускание не менее 50%. По словам Ярослава Нилова, это облегчит жизнь автовладельцев в условиях роста продолжительности пробок весной.
- В Татарстане зарегистрировано 182 074 волонтера, 68% из которых — школьники и студенты. Добровольцы помогают пожилым и нуждающимся, приютам для животных, участвуют в организации крупных международных мероприятий. Инициаторами многих добровольческих акций в республике выступают дети.
- Комитет по охране объектов культурного наследия Татарстана объявил тендер на разработку документации для сохранения старинной мечети 1742 года постройки в Кукморском районе. На эти цели выделено 5,5 миллиона рублей. Подробности о предстоящих работах и состоянии мечети можно узнать в материале «Реального времени».
- В Российском исламском институте в Казани открылась выставка, посвященная татарской мусульманской каллиграфии. Экспозиция рассказывает об истории и развитии этого искусства, а также о материалах и инструментах, используемых для создания произведений. Выставка призвана популяризировать искусство каллиграфии и привлечь внимание к его значению в сохранении культурного наследия татарского народа.
- Депутат Государственной думы от Татарстана Илья Вольфсон предложил создать федеральную программу реконструкции школьных дворов в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Программа будет основана на пожеланиях школьников.
- Застройщики Татарстана с воодушевлением восприняли создание мастер-плана Казанской агломерации, но призвали разработчиков разъяснить новые правила игры на рынке недвижимости. Как изменится градостроительная ситуация и насколько девелоперы готовы к переменам, обсудили на бизнес-бранче «Реального времени».
- По данным Минпромторга, в апреле в России было продано 136 078 легковых автомобилей, что на 80% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Продажи электромобилей выросли на 232% по сравнению с январем — апрелем 2022 года. С высокой долей вероятности значительная часть новых автомобилей в 2024 году была приобретена в кредит.
- В апреле 2024 года в России зафиксировали 113 случаев бешенства среди животных. Больше всего случаев было выявлено у собак и кошек, также бешенство обнаружили у ряда диких и сельскохозяйственных животных. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в некоторых регионах России.
- Госпиталь ветеранов в Казани получил новое оборудование для диагностики и лечения внутренних органов. Аппараты позволят выявлять патологии на ранних стадиях, проводить малоинвазивные вмешательства и разгрузят Республиканский клинический онкологический диспансер. Вместе с другими мерами новое оборудование позволит снизить смертность среди населения.
- В Казани проводятся работы по демонтажу незаконно размещённых объектов движимого имущества. Подрядчика определят по итогам конкурса, он должен будет выполнить все работы в течение 30 дней. Демонтаж проводится в соответствии с постановлением Исполнительного комитета Казани и направлен на поддержание порядка и чистоты в городе.
- В Казани проводится капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора на улицах Липатова и Дорожной. Работы выполняет подрядчик МУП «Водоканал». На улице Липатова предусмотрена бестраншейная замена старых труб на полиэтиленовые, а на улице Дорожной — разборка старых керамических труб и укладка новых из полиэтилена. Общая стоимость работ составит 1 130 695 рублей 16 копеек и 774 663 рублей соответственно.
- Неналоговые доходы от использования и реализации государственного имущества и земельных участков, поступившие в бюджет Республики Татарстан, составили 304,15 млн рублей. Бюджетное задание перед республиканским бюджетом выполнено на 3%. Поступили доходы от аренды имущества, земли, сервитута, реализации и продажи имущества, а также от доверительного управления и части чистой прибыли государственных унитарных предприятий.
- В рамках международной акции «Сад памяти», посвящённой 79-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Татарстане высадят 50 тысяч саженцев. Акция организована различными организациями при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии России и Федерального агентства лесного хозяйства. В этом году акция «Сад памяти» прошла в 35 государствах.
- Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан России», запрещающие лицам со статусом иноагента участвовать в выборах любого уровня. Окончательное решение будет принимать думский Совет. Поправки могут быть включены в график работы Госдумы уже на 6 мая.
- Госдума и Россельхознадзор разрабатывают систему контроля качества молочной продукции, закупаемой для школ и детских садов. Это позволит защитить здоровье детей, а также определить чёткие ГОСТы на молочную продукцию для детей, исключив ТУ. Татьяна Буцкая также отметила важность определения стандартов питания для разных возрастных групп.
- МУП «Водоканал» построит сеть водоснабжения к жилому дому «Клубный дом Шаляпина XV» в Казани. На работы отведено 30 дней, финансирование будет осуществляться из собственных средств предприятия. В рамках проекта проведут прокладку сетей водоснабжения диаметром 225 мм, общая протяжённость участка составит 18 погонных метров.
- В Казани прошла акция «Тест для победы», в ходе которой можно было бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ-инфекцию. Тест-мобиль работал сегодня с 13:00 до 17:00 на улице Баумана. Акция продлится в Казани до июля.
- В Казани снесли здание АЗС на пересечении улиц Нурсултана Назарбаева и Хади Такташа. Также под снос идут стоящее рядом здание автомойки и заведение питания «Татмак».
- На встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал об успехах в энергетическом производстве и планах на будущее. В частности, Чемезов выразил надежду, что через два-три года будут строиться дальнемагистральные самолеты. Также он сообщил, что Объединенная двигателестроительная корпорация сможет обеспечить стопроцентное импортозамещение в сфере поставок газоперекачивающих агрегатов.
- Председателя ТСЖ «Нефтяник» привлекли к административной ответственности за низкую температуру горячей воды в многоквартирном доме №142 по улице Ленина в Бугульме. Проверка показала, что средняя температура горячей воды в точках разбора составила всего +50 °С, что не соответствует нормам. Управляющей организации выдали предписание об устранении нарушений.
- 4 мая в Казани на Кремлевской набережной состоится патриотическая акция «Вальс Победы». В ней примут участие почти 400 школьников. Цель акции — сохранить историческую память и передать ее молодому поколению. В честь празднования 79-й годовщины Победы в Казани пройдет около 130 мероприятий.
- Акции ОАО «Казанская ярмарка» будут торговаться до 14 июня. На аукцион с начальной ценой почти в 1,1 миллиарда рублей выставлены 85,78% акций, принадлежащих исполкому Казани. К аукциону допускаются физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий и организаций, доля участия государства в которых превышает 25%.
- Приволжский райсуд Казани рассмотрит дело о попытке вывода из запоя, которая закончилась смертью пациента. Директору и фельдшеру частной клиники инкриминируют оказание небезопасных услуг. По версии следствия, фельдшер использовала препараты, противопоказанные пациенту с сердечно-сосудистой патологией, который нуждался в лекарственной терапии в связи с алкогольно-абстинентным синдромом.
- Казанская городская дума установила границы территориального общественного самоуправления (ТОС) «Киндери» в соответствии с федеральным законом и уставом муниципального образования города Казани.
- В Казани ограничат движение на участке Горьковского шоссе из-за реконструкции надземного пешеходного перехода. Работы планируют завершить в ноябре текущего года. В результате пропускная способность участка дороги увеличится почти в два раза и составит 11 тысяч автомобилей в час.
- Татарстан вошел в число регионов-лидеров по количеству городов с благоприятной средой. По результатам расчета индекса качества городской среды за 2023 год благоприятными признаны 759 городов при плановом значении 603. Лидирует по стране Московская область — здесь благоприятными признаны 73 города.
- Хоккейный клуб «Нефтехимик» подписал новый контракт с нападающим Жан-Себастьеном Ди на 1 год. В прошлом сезоне Жан-Себастьен успел сыграть в 27 матчах и набрал 11 очков.
- С 16:00 до 23:30 3 мая в Казани ограничили движение транспорта на нескольких улицах города в соответствии с постановлением Исполнительного комитета Казани №1412 от 09.04.2024.
- В КХЛ определили номинантов на приз «Лучшему вратарю» по итогам сезона 2023/24. В тройку претендентов вошли Даниил Исаев («Локомотив»), Илья Набоков («Металлург») и Зак Фукале («Трактор»).
- Хоккейный клуб «Нефтяник» из Альметьевска продлил контракты со всеми членами тренерского штаба на 2 года. Главным тренером команды остается Артем Анисимов, его помощники — Михаил Сарматин, Денис Франскевич и Дмитрий Альмяшев.
Ключевые события 800-го дня специальной военной операции на Украине:
- Расчеты РСЗО БМ-21 «Град» Ивановских десантников нанесли огневое поражение опорным пунктам и уничтожили бронеавтомобиль противника в населенном пункте Часов Яр.
- Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильной, 24-й механизированной бригад ВСУ и 4-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Спорное, Константиновка и Красногоровка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили: до 340 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля, 152 мм гаубица Д-20, 122 мм орудие Д-30, 105 мм гаубица L-119 производства Великобритании, а также станция радиоэлектронной борьбы «Нота».
- Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены: радиолокатор подсвета и наведения с двумя пусковыми установками зенитного ракетного комплекса С-300ПТ, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса «IRIS-T» производства ФРГ. Кроме того, поражена нефтебаза «Баловное», с которой осуществлялось снабжение топливом воинских частей ВСУ, а также живая сила и военная техника противника в 102 районах.
- Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 3-й штурмовой, 24-й, 110-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Майорск, Новгородское, Семеновка и Розовка Донецкой Народной Республики. Также отражены десять контратак штурмовых групп 68-й, 71-й егерских, 142-й пехотной, 23-й, 100-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов, Керамик, Новокалиново, Очеретино, Соловьево и Нетайлово Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 360 военнослужащих, танк Abrams производства США, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, пять пикапов, 155 мм самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, 152 мм самоходную пушку DANA М2 чешского производства, 152 мм гаубицу «МСТА-Б», а также две 122 мм гаубицы Д-30.
- Два стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова моря, вблизи западного побережья Аляски. Продолжительность полета составила более 11 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30см Воздушно-космических сил. На отдельных этапах маршрута стратегических ракетоносцев сопровождали истребители иностранных государств.
- Экипажи армейской авиации в составе ударной группы выполнили удары неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Юг».
- Расчеты РСЗО «Град» группировки прикрытия государственной границы уничтожили пункты временной дислокации с живой силой и военную технику ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины. «Поразили сегодня три пункта временной дислокации противника, пять автомобилей и до 15 человек личного состава», — поделился командир реактивного взвода с позывным «Ока». Кадры объективного контроля, получаемые с БпЛА в режиме реального времени, позволяют убедиться в уничтожении цели.
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