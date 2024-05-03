Риск завоза и распространения лихорадки Ласса на территории России отсутствует

Недавно во Франции был выявлен завозной случай лихорадки Ласса у военнослужащего, вернувшегося из Африки. Лихорадка Ласса — острое вирусное заболевание с тяжелым течением. Основными носителями инфекции являются африканские крысы.



Однако Роспотребнадзор информирует, что риск завоза и распространения лихорадки Ласса в России отсутствует. В рамках федерального проекта «Санитарный щит» во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль, в том числе с помощью автоматизированной информационной системы «Периметр».

Специалисты ведомства анализируют ситуацию в режиме реального времени, выявляют граждан с признаками инфекционных заболеваний и разработали тест-систему для диагностики лихорадки Ласса.

Роспотребнадзор также активно сотрудничает с коллегами из стран Африки для мониторинга и изучения опасных инфекций. В рамках этого сотрудничества действуют два совместных научно-исследовательских центра и несколько мобильных противоэпидемических лабораторий, созданных Роспотребнадзором.

Это помогает оперативно получать информацию о потенциальных угрозах распространения опасных инфекций и купировать их в очаге, снижая риск международного распространения. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.

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Рената Валеева