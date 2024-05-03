В Госдуме разрабатываются ГОСТы для детского питания в садах и школах

Госдума и Россельхознадзор занимаются разработкой системы контроля на этапе госзакупок молочной продукции для нужд школ и детских садов. Это позволит защитить здоровье детей от некачественных молочных продуктов.



Депутат Госдумы Татьяна Буцкая отметила, что молоко для детей должно качественно отличаться от той продукции, которая поставляется повсеместно для взрослых. Она считает, что необходимо определить четкие ГОСТы, исключив ТУ, которые компания сама изобрела. Это поможет обеспечить детей качественным питанием.

Также Татьяна Буцкая подчеркнула важность определения стандартов питания для разных возрастных групп.

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Рената Валеева