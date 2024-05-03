Председателя Бугульминского ТСЖ привлекли к ответственности за низкую температуру горячей воды

Фото: Максим Платонов

Председателя ТСЖ «Нефтяник» привлекли к административной ответственности за низкую температуру горячей воды. В Бугульме рассмотрели обращение жителя многоквартирного дома №142 по улице Ленина. Он пожаловался на низкую температуру горячей воды.

Бугульминская межрайонная жилищная инспекция провела проверку и выяснила, что средняя температура горячей воды в точках разбора составила всего +50°С. Это не соответствует установленным нормам.

По результатам проверки должностное лицо ТСЖ «Нефтяник», которое отвечает за содержание и обслуживание многоквартирного дома, привлекли к административной ответственности. Управляющей организации выдали предписание об устранении нарушений.

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Рената Валеева